2023新北石門青山瀑布，天涼好個秋踏青趣｜金山老街｜新北八里落日崖，日落霞光～

2023年9月23是今年最後一次的補班日，前往青山瀑布踏青趣～

只是不知道今天是什麼樣的狀況下！？前往關渡大橋的路線，竟然嚴重大塞車！

抵達瀑布預備要健行時，時間已經來到靠近10點58分～淚奔～

廁所在登山入口處這，記得要先上一下，要不然整條的登山步道是沒有洗手間。

在瀑布的路口處，也有攤販販賣當地的農產品，有興趣的朋友，可以交官一下。

青山瀑布

地址： 253新北市石門區

☑無料停車🚗🛵｜廁所 🚾。

青山瀑布是一條充滿原始自然美景和清涼消暑的步道，瀑布位於老梅溪上游的尖山湖區，舊名稱：尖山湖瀑布。

首先是大約是三樓高的階梯模式，上去之後便是平坦步道，一旁是老梅溪，當日也有人正在進行溯溪活動。

而當我們在攀爬的時候，天氣正好呈現陰天狀態，一路走來爆汗不止，建議可以帶一條小毛巾，沿途的溪水冰涼，在行走之間可以汲取溪水擦拭。

起初步道都是坎底寮圳，當年為了灌溉而修建，一路上沿著水聲淙淙緩坡前行，漫步行走在步道上。

建議攜帶一些簡易的輕食｜水｜登山杖，整條步道因為有蕨類，比較潮濕，行進間要注意滑倒問題！

（請記得垃圾不落地！自己帶回家。）

一路上的行走，步道伴隨老梅溪悠然蜿蜒，身旁有不少蜻蜓｜蝴蝶陪伴，步道人為開發不多，但是～綠樹成蔭，鳥鳴蟲聲不絕於耳，彷彿置身於一個原始森林中。

一路緩緩而上～這裡有標示牌告知距離位置，最簡易的方式是記住走過３座橋之後，便會抵達青山瀑布！

看見不少的遊客前來，坐在溪畔邊，吃吃喝喝泡水聊天，感覺還蠻舒適地～

後半段的步道則是比較潮濕！在行進間有些步道較狹小，要注意禮讓以及滑倒～

漸漸的～終於聽見瀑布的水流聲，加油！還剩一小部分。

穿越了最後一段山路，很快就看到了青山瀑布的壯觀景象～

整條步道在行走的過程當中，周圍都是綠油油的一片，真的不像是秋天的季節，這樣一眼望去～眼睛看了就蠻舒服。

瀑布約高三層樓，水流彷彿是銀河傾瀉而下，氣勢磅礡～

四周水氣瀰漫，這裡擁有豐富的負離子，而步道一旁可以走到瀑布下層，直接感受溪水清澈冰涼，三不五時空氣中還有小水珠幫忙洗臉，真是舒爽！

大自然真是奇妙，人們真的要珍惜這一切，讓它們能夠持續繁衍生息，也盡量減少對自然環境的干擾，記得垃圾要帶下山，保持步道的整潔，方便下一位的遊客到來欣賞～

上面還有一條尖山湖紀念碑步道，因為地勢比較陡峭，所以無法前進，休息之後前往金山老街用餐趣～

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ -------------

金山老街也是大家所稱呼的金包里老街，算是金山最古老的一條街。

這邊最有名的是廣安宮前鴨肉小吃攤，他是以鴨肉小吃聞名。

在假日時刻用餐可是一位難求，即使今天是補班日，人潮還是蠻多的。

金山老街

地址： 208新北市金山區金包里街

☑新北市金山立體停車場：208新北市金山區中興路101號｜有料停車🚗🛵｜廁所 🚾

這邊的芋餅與紅心蕃薯都是當地有名的特色農產品，而飲料則是野生愛玉｜手工粉圓居多，就這樣子～一路走走逛逛吃吃喝喝也飽了！回家去。

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ -------------

回家途中經過台2線跳石公車站牌，因為公車站後方是一片蔚藍的海景，因此也吸引許多過往的遊客停車拍照。

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ -------------

回家後前往新北八里｜落日崖拍攝落日，今年前來Ｎ次都是摃龜，今天撿到一個阿霞（霞光）～