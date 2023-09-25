宜蘭》隱藏鄉間的合菜餐廳【松叁雞】彷彿走進江湖客棧用餐，食尚玩家推薦，必點皮脆多汁甕窯雞 (最新菜單｜一雞四吃｜附停車場)

來到宜蘭，很多朋友喜歡到合菜餐廳吃甕窯雞，我吃過的幾家都不錯，烤得香噴噴份量大的整隻雞，再加上幾道美味料理，就是大夥聚餐飽足的好所在。這次小村婦又挖掘一間位在員山鄉的田野餐廳【松叁雞】，揪了家人朋友來過兩次，
走囉！跟著我們到鄉村吃好料
【松叁雞】的位置說實在有一點偏遠，遠離宜蘭市區景象，開車是往員山福山植物園的方向，附近還有著名的玩水景點螃蟹冒泡開著開著兩旁便是山間田野的風光，不過我倒是很喜歡這樣的環境，視野開闊眼睛舒服，周遭環境也不擁擠，能夠到鄉間品嚐美食不是更讓人期待嗎？
餐廳入口的一隻超大金雞圖，可是老闆的台中畫師友人親臨現場作畫，成為另一個拍照打卡的特色
松叁雞｜店家資訊
■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉湖西村隘界路111號
■ 電話 : 04-25222315
■ 營業時間
一至五 11:00-14:00/17:00-21:00
例假日 11:00- 20:00
■ 公休日: 週三四
■ FB臉書 松叁雞
■ 官方網站 松叁雞
松叁雞｜外部環境
跟著導航彎進小路一會兒，便會看見招牌【松叁雞】，餐廳有附設停車場，這點很不錯，出門用餐最怕找不到停車位，它的停車場有兩處，小路的右邊空地有一處，下車走路1-2分鐘就到，餐廳位在小路左側，前門空地也可以停車，不過用餐時間幾乎是停滿的，我們來到這個有點隱密偏僻的地方，突然看見這麼多車子感覺有點驚訝呢
而且餐廳外觀非常特別，是一棟挑高的木造建築，在這個純樸的鄉下顯得一點也不違和，門前庭院地面簡單地鋪設了碎石，種植了幾株樹木，與遠方的青山和四周圍繞的稻田似乎也融合成一體，巧妙搭配得剛好
松叁雞｜小背景
佔地五百多坪的【松叁雞】原本是一片楊桃果園，鄉民陳儀章自福山植物園服務退休之後，與從事廚師的弟弟陳珀生商議，決定返鄉承接父母親留下的土地，為了紀念父親「阿松」與母親 「阿叁」，在這塊家園打造以甕窯雞為主的料理餐廳，規劃和施工全部由兩兄弟來，建築材料全部用木材沒有動用到鋼構，花了一年五個月時間才完成，並將其取名為【松叁雞】，而主廚更是入選台灣百大名廚的陳珀生。聽聞員山鄉鄉長張宜樺也是座上常客，且有致贈匾額「巧味留思」以示祝賀
(以上資料取自 松叁雞 官網)
入口處右側就是師父料理的地方，上方掛著一排大大的紅色甕窯雞燈籠，感覺很有氣氛，而我們經過時已經聞到香味啦，肚子咕嚕咕嚕叫著越聞是越餓，巴不得趕緊入座點菜
松叁雞｜內部環境
我們進到【松叁雞】室內，真的跟一般餐廳建築很不一樣，不但外觀是木材，整個四周內裝也全部是木頭，完全沒有水泥磚牆，感覺好奇特，像是走進電影情節的江湖客棧裡
挑高的空間和很多大窗戶讓室內光線明亮，通風也不錯，這裡桌椅配置是以大圓桌為主，非常適合親朋好友到此聚餐，我們當天一到餐廳已經幾乎坐滿，沒想到這麼鄉下的地點居然有那麼多人特地來吃飯
松叁雞｜菜單及餐點
來自官網 2023年9月的最新菜單
◆ 甕缸烤土雞 半隻 $400 / 一隻 $700
◆ 甕缸烤土雞 三吃 $900 (限量)
一吃: 原味雞肉
二吃: 生菜加手工泡菜包肉
三吃: 雞骨架煮脆筍湯
◆ 甕缸烤土雞 最新四吃 $1200
(須三天前預訂)
四吃: 洋蔥水果檸檬雞胸肉拌泰式醬汁
菜色非常豐富多樣，除了有$3000 與$4000 合菜
單點品項還有 涼拌類、三杯類、酥炸類、野菜類、熱炒類
豬牛類、白蝦料理、魚料理、白鰻料理、其他飯麵類
另外也提供兩人套餐 $790
⊙ 甕窯雞 $700
我們第一次來沒有特別點三吃，只點了一隻烤雞嚐嚐，通常來吃甕窯雞都是整隻烤好上桌，讓客人享受剝皮撕肉的樂趣，可是松叁雞特別的地方是，我們左等右等結果雞肉一上桌，只見師傅已經把雞肉都剝好了，呵呵，雖然有一點可惜，但還是感恩師傅的服務嘿
這盤烤雞外皮金黃油亮、色澤飽滿，一上桌就是香氣飄散令人垂涎三尺，土雞的肉質鮮嫩表皮酥脆，富有彈性的口感完全都不會柴，附上雞油和胡椒鹽沾裹著，可以吃到原味雞肉的鮮美，大家都覺得相當有水準
⊙ 雞骨架脆筍湯
凡是點甕窯雞都有附贈一鍋湯，不用特別說幾吃，而這一鍋湯是利用雞骨和脆筍再加上茄苳葉熬煮成的，份量超級有誠意，熱騰騰的湯在冷氣房內喝起來很過癮，筍子的鮮甜味跟雞骨濃郁的湯頭結合在一起，清爽解膩，不得不豎起大拇指說讚
⊙ 薑蔥熗白蝦 $410
這一道白蝦肉質很新鮮又Q彈，拌佐薑蔥後香氣十足，只不過8隻的份量有點吃得不過癮
⊙ 蔥爆鮮牛肉 $280 (小)
熱炒類的蔥爆牛肉屬於下飯料理，一定要點來配飯，尤其家裡的男丁特別喜愛，蔥段、洋蔥以及蒜香和牛肉大火爆炒過後，肉片滑嫩相當好入口，真的會忍不住一直扒飯耶
⊙ 金沙炒中卷 $260 (小)
有嚼勁的中卷肉質彈牙，加上濃郁的金沙沾裹包覆，讓海鮮的甜味增加了豐富度，太好吃了怎麼辦，減肥明天再說啦
⊙ 鹹蛋山苦瓜 $260 (中)
充滿香氣的鹹蛋加上清爽可口的苦瓜，鹹甜鹹甜好下飯喔
⊙ 薑絲水蓮 $280 (中)
當天的炒水蓮我們比較失望，吃起來沒有原本該有的清脆度，感覺比較老，這個部分稍嫌可惜了，不然這一桌還挺完美的，希望只是當天小小的失誤
⊙ 當季時蔬 $130 (小)
中規中矩的清炒高麗菜，表現還算不錯，清甜跟脆度都有呈現出來，大魚大肉之後搭配清爽的蔬菜，也中和均衡一下過重的口味
⊙ 炸地瓜 (招待)
這一道裹著梅粉的鹹香地瓜是店家特別招待每一桌的小菜，炸得酥酥熱熱超級好吃，一下子就被大家清空
⊙ 鐵板醬燒豆腐 $290 (中)
熱炒店的經典料理之一 鐵板豆腐，我們當然也要點來配飯呀，最愛這軟嫩滑溜的口感，加上青蔥與洋蔥的醬香拌炒，撒上黑胡椒粒提味，鐵板的熱度噗滋噗滋讓濃濃的豆腐香氣不斷地撲鼻而來，要吃得快狠準，不然一眨眼就通通秒殺了
⊙ 糖醋鯛魚 $410
吃到最後終於可以理解為何客人源源不斷，每一到料理都兼具色香味，這道酸甜開胃的糖醋鯛魚炸得酥酥，淋上混和煮勻的醬汁和香菜辣椒紅椒洋蔥等等佐料，外酥內軟嫩的魚肉非常好吃，肉質新鮮也沒有過重的魚腥味，相當不錯，害我又多吃了半碗飯
⊙ 肉絲蛋炒飯 $80
本來完全沒有期待的蛋炒飯，一端上桌大家眼睛都亮了，平凡樸實的蛋炒飯居然弄成金字塔來，有夠可愛啦！挖金字塔說實在很療癒，然後炒飯我覺得味道非常不錯，因為個人最怕吃到油膩膩的炒飯，它的炒飯簡單的加上肉絲、紅蘿蔔、蛋還有高麗菜，粒粒分明且帶有米飯香，喜歡這樣清爽的口味，不過油也不過鹹，一大盤$80 CP值超級高啊
松叁雞｜食後心得
★ 餐廳的周邊田野環境舒適，雖然位置不在市區，但有一種恬靜悠閒的氛圍
★ 有附設停車場，假日人潮多建議前來用餐要事先訂位
★ 有專人剝雞服務的烤雞必點，非常好吃
★ 其他熱炒口味還算不錯，附近景點螃蟹冒泡、福山植物園、香草菲菲、金車葛瑪蘭酒廠皆可順遊
松叁雞｜店家資訊
■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉湖西村隘界路111號
■ 電話 : 04-25222315
■ 營業時間
一至五 11:00-14:00/17:00-21:00
例假日 11:00- 20:00
■ 公休日: 週三四
■ FB臉書 松叁雞
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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考
●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主
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