宜蘭》隱藏鄉間的合菜餐廳【松叁雞】彷彿走進江湖客棧用餐，食尚玩家推薦，必點皮脆多汁甕窯雞 (最新菜單｜一雞四吃｜附停車場)

來到宜蘭，很多朋友喜歡到合菜餐廳吃甕窯雞，我吃過的幾家都不錯，烤得香噴噴份量大的整隻雞，再加上幾道美味料理，就是大夥聚餐飽足的好所在。這次小村婦又挖掘一間位在員山鄉的田野餐廳【松叁雞】，揪了家人朋友來過兩次，

走囉！跟著我們到鄉村吃好料

【松叁雞】的位置說實在有一點偏遠，遠離宜蘭市區景象，開車是往員山 福山植物園 的方向，附近還有著名的玩水景點 螃蟹冒泡 開著開著兩旁便是山間田野的風光，不過我倒是很喜歡這樣的環境，視野開闊眼睛舒服，周遭環境也不擁擠，能夠到鄉間品嚐美食不是更讓人期待嗎？

餐廳入口的一隻超大金雞圖，可是老闆的台中畫師友人親臨現場作畫，成為另一個拍照打卡的特色

松叁雞｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉湖西村隘界路111號

■ 電話 : 04-25222315

■ 營業時間

一至五 11:00-14:00/17:00-21:00

例假日 11:00- 20:00

■ 公休日: 週三四

■ FB臉書 松叁雞

■ 官方網站 松叁雞

松叁雞｜外部環境

跟著導航彎進小路一會兒，便會看見招牌【松叁雞】，餐廳有附設停車場，這點很不錯，出門用餐最怕找不到停車位，它的停車場有兩處，小路的右邊空地有一處，下車走路1-2分鐘就到，餐廳位在小路左側，前門空地也可以停車，不過用餐時間幾乎是停滿的，我們來到這個有點隱密偏僻的地方，突然看見這麼多車子感覺有點驚訝呢

而且餐廳外觀非常特別，是一棟挑高的木造建築，在這個純樸的鄉下顯得一點也不違和，門前庭院地面簡單地鋪設了碎石，種植了幾株樹木，與遠方的青山和四周圍繞的稻田似乎也融合成一體，巧妙搭配得剛好

松叁雞｜小背景

佔地五百多坪的【松叁雞】原本是一片楊桃果園，鄉民陳儀章自福山植物園服務退休之後，與從事廚師的弟弟陳珀生商議，決定返鄉承接父母親留下的土地，為了紀念父親「阿松」與母親 「阿叁」，在這塊家園打造以甕窯雞為主的料理餐廳，規劃和施工全部由兩兄弟來，建築材料全部用木材沒有動用到鋼構，花了一年五個月時間才完成，並將其取名為【松叁雞】，而主廚更是入選台灣百大名廚的 陳珀生。 聽聞員山鄉鄉長張宜樺也是座上常客，且有致贈匾額「巧味留思」以示祝賀

(以上資料取自 松叁雞 官網)

入口處右側就是師父料理的地方，上方掛著一排大大的紅色甕窯雞燈籠，感覺很有氣氛，而我們經過時已經聞到香味啦，肚子咕嚕咕嚕叫著越聞是越餓，巴不得趕緊入座點菜

松叁雞｜內部環境

我們進到【松叁雞】室內，真的跟一般餐廳建築很不一樣，不但外觀是木材，整個四周內裝也全部是木頭，完全沒有水泥磚牆，感覺好奇特，像是走進電影情節的江湖客棧裡

挑高的空間和很多大窗戶讓室內光線明亮，通風也不錯，這裡桌椅配置是以大圓桌為主，非常適合親朋好友到此聚餐，我們當天一到餐廳已經幾乎坐滿，沒想到這麼鄉下的地點居然有那麼多人特地來吃飯

松叁雞｜菜單及餐點

來自官網 2023年9月的最新菜單

◆ 甕缸烤土雞 半隻 $400 / 一隻 $700

◆ 甕缸烤土雞 三吃 $900 (限量)

一吃: 原味雞肉

二吃: 生菜加手工泡菜包肉

三吃: 雞骨架煮脆筍湯

◆ 甕缸烤土雞 最新四吃 $1200

(須三天前預訂)

四吃: 洋蔥水果檸檬雞胸肉拌泰式醬汁

菜色非常豐富多樣，除了有$3000 與$4000 合菜

單點品項還有 涼拌類、三杯類、酥炸類、野菜類、熱炒類

豬牛類、白蝦料理、魚料理、白鰻料理、其他飯麵類

另外也提供兩人套餐 $790

⊙ 甕窯雞 $700

我們第一次來沒有特別點三吃，只點了一隻烤雞嚐嚐，通常來吃甕窯雞都是整隻烤好上桌，讓客人享受剝皮撕肉的樂趣，可是松叁雞特別的地方是，我們左等右等結果雞肉一上桌，只見師傅已經把雞肉都剝好了，呵呵，雖然有一點可惜，但還是感恩師傅的服務嘿

這盤烤雞外皮金黃油亮、色澤飽滿，一上桌就是香氣飄散令人垂涎三尺，土雞的肉質鮮嫩表皮酥脆，富有彈性的口感完全都不會柴，附上雞油和胡椒鹽沾裹著，可以吃到原味雞肉的鮮美，大家都覺得相當有水準

⊙ 雞骨架脆筍湯

凡是點甕窯雞都有附贈一鍋湯，不用特別說幾吃，而這一鍋湯是利用雞骨和脆筍再加上茄苳葉熬煮成的，份量超級有誠意，熱騰騰的湯在冷氣房內喝起來很過癮，筍子的鮮甜味跟雞骨濃郁的湯頭結合在一起，清爽解膩，不得不豎起大拇指說讚

⊙ 薑蔥熗白蝦 $410

這一道白蝦肉質很新鮮又Q彈，拌佐薑蔥後香氣十足，只不過8隻的份量有點吃得不過癮

⊙ 蔥爆鮮牛肉 $280 (小)

熱炒類的蔥爆牛肉屬於下飯料理，一定要點來配飯，尤其家裡的男丁特別喜愛，蔥段、洋蔥以及蒜香和牛肉大火爆炒過後，肉片滑嫩相當好入口，真的會忍不住一直扒飯耶

⊙ 金沙炒中卷 $260 (小)

有嚼勁的中卷肉質彈牙，加上濃郁的金沙沾裹包覆，讓海鮮的甜味增加了豐富度，太好吃了怎麼辦，減肥明天再說啦

⊙ 鹹蛋山苦瓜 $260 (中)

充滿香氣的鹹蛋加上清爽可口的苦瓜 ，鹹甜鹹甜好下飯喔

⊙ 薑絲水蓮 $280 (中)

當天的炒水蓮我們比較失望，吃起來沒有原本該有的清脆度，感覺比較老，這個部分稍嫌可惜了，不然這一桌還挺完美的，希望只是當天小小的失誤

⊙ 當季時蔬 $130 (小)

中規中矩的清炒高麗菜，表現還算不錯，清甜跟脆度都有呈現出來，大魚大肉之後搭配清爽的蔬菜，也中和均衡一下過重的口味

⊙ 炸地瓜 (招待)

這一道裹著梅粉的鹹香地瓜是店家特別招待每一桌的小菜，炸得酥酥熱熱超級好吃，一下子就被大家清空

⊙ 鐵板醬燒豆腐 $290 (中)

熱炒店的經典料理之一 鐵板豆腐 ，我們當然也要點來配飯呀，最愛這軟嫩滑溜的口感，加上青蔥與洋蔥的醬香拌炒，撒上黑胡椒粒提味，鐵板的熱度噗滋噗滋讓濃濃的豆腐香氣不斷地撲鼻而來，要吃得快狠準，不然一眨眼就通通秒殺了

⊙ 糖醋鯛魚 $410

吃到最後終於可以理解為何客人源源不斷，每一到料理都兼具色香味，這道酸甜開胃的糖醋鯛魚炸得酥酥，淋上混和煮勻的醬汁和香菜辣椒紅椒洋蔥等等佐料，外酥內軟嫩的魚肉非常好吃，肉質新鮮也沒有過重的魚腥味，相當不錯，害我又多吃了半碗飯

⊙ 肉絲蛋炒飯 $80

本來完全沒有期待的蛋炒飯，一端上桌大家眼睛都亮了，平凡樸實的蛋炒飯居然弄成金字塔來，有夠可愛啦！挖金字塔說實在很療癒，然後炒飯我覺得味道非常不錯，因為個人最怕吃到油膩膩的炒飯，它的炒飯簡單的加上肉絲、紅蘿蔔、蛋還有高麗菜，粒粒分明且帶有米飯香，喜歡這樣清爽的口味，不過油也不過鹹，一大盤$80 CP值超級高啊

松叁雞｜食後心得

★ 餐廳的周邊田野環境舒適，雖然位置不在市區，但有一種恬靜悠閒的氛圍

★ 有附設停車場，假日人潮多建議前來用餐要事先訂位

★ 有專人剝雞服務的烤雞必點，非常好吃

★ 其他熱炒口味還算不錯，附近景點螃蟹冒泡、福山植物園、香草菲菲、金車葛瑪蘭酒廠皆可順遊

松叁雞｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉湖西村隘界路111號

■ 電話 : 04-25222315

■ 營業時間

一至五 11:00-14:00/17:00-21:00

例假日 11:00- 20:00

■ 公休日: 週三四

■ FB臉書 松叁雞

■ 官方網站 松叁雞

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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