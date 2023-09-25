學生黨上班族的最愛｜平價燒烤火鍋吃到飽【台北市大安區】瓦崎燒烤火鍋-公館店

自上週作為中秋節烤肉先驅者後，老婆陷入了燒烤的魅力中，近幾天我們已經吃過N回燒烤了。雖然我也愛燒烤，不過在這樣的頻繁燒烤攻勢下，我也想嚐點不一樣的! 為了我的巴豆，也為了夫妻和諧，按慣例詢問Google小姐姐有沒有什麼好的解決方案。 Google小姐姐提議位於台大週邊，羅斯福路及新生南路交叉口，鄰近捷運公館站3號出口的「瓦崎燒烤火鍋-公館店」 。 瓦崎燒烤火鍋顧名思義有燒烤、有火鍋，可以同時滿足我和老婆的需求。嚴選的頂級食材和平價的吃到飽價位，是學生黨和上班族的最愛!

趁著中秋節前，再給大家刷一波燒烤~也剛好前幾天看新聞報導，說現在人幾乎很少在家烤肉，基本上都是直衝燒烤店。不用準備燒烤食材、器具，也不用在酒足飯飽後還需要收拾、整理，燒烤店就是我們這樣的懶人福音啊!

瓦崎燒烤火鍋公館店位於二樓，用餐空間寬敞、桌距大，靠窗座位視野寬闊，可以一覽周邊街景。餐廳內沒有油煙味，抽油煙的吸入口是在烤爐旁邊，不是一般常見吊掛在上方的抽風管，不會影響聊天，視覺上也更加乾淨明瞭，不會有卡卡的感覺。

自助區分為醬料區、火鍋料自助吧、無限暢飲的飲料&啤酒區、選擇多樣的酷聖石冰淇淋(Cold Stone)、哈根達斯(Haagen-Dazs)冰品，還有超人氣霜淇淋喔喔喔(興奮到尖叫)!

瓦崎燒烤火鍋提供四種價位吃到飽-599元、699元、799元、999元(以上消費均須加收10％服務費)，週五17:00後及例假日僅提供689元以上價位。不提供刷卡服務，一人用餐需加收100元。用餐時間限定2小時，點餐時間90分鐘。點餐採用QR CODE線上點餐，每次上限8道。 今天我們選擇799元價位，雖然自助區已經有台灣啤酒可以無限暢飲，不過799元價位還有台啤芒果/鳳梨水果酒可以盡情享受!

桌上立牌有貼心教烤法，厚度肉排、肉片、海鮮手殘黨都可以輕鬆掌握，就醬烤，變得更美味了!

🥩湯品-瓦崎X寧記麻辣鍋+香濃牛奶鍋🥩

瓦崎麻辣鍋帶來的是台北老字號的麻辣火鍋湯頭，麻、辣、香的完美表現非常適合愛吃辣的老饕。香濃牛奶鍋是香港師傅特調，以牛奶為基底，用西式巧達濃湯的呈現巧思，造就出口感溫順、香濃的湯底。這兩款湯品 都可以直接入口，口味相當驚豔! 一般燒烤店很少有火鍋，即便是像瓦崎這樣火烤兩吃的餐廳，也很少有鴛鴦鍋的選擇。甚至瓦崎的火鍋湯底，無論是設計上，還是口味都很不凡，已經可以和火鍋店比較了!

🥩火鍋料自助吧🥩

火鍋料自助吧的食材雖然不達百來樣，但基本該有的都有，很夠吃了。畢竟是燒烤店，主體應該以燒烤為主。我們是奔著肉肉而來的，蔬菜、火鍋料全當解膩、煮火鍋用，ㄎㄎ!

🥩燒烤肉品🥩

瓦崎燒烤火鍋提供多種肉品(牛肉、豬肉、雞肉)，食材現點現切，可以燒烤，也可以下火鍋涮肉片。極上牛橫膈膜油脂分布均勻，入口軟嫩鹹香，慢慢在口中咀嚼能吃出肉香。橫膈膜保有牛肉本身的甜味，而高溫燒烤後的香氣，濃烈且誘人，香噴噴啊! 美國SRF極黑和牛油脂肥瘦相間，肉質柔嫩多汁，入口化開、肉汁香甜，好好吃哇~美國熟成牛肋條帶有嚼勁，散發肉品本身的甜味。喜歡吃口感軟嫩、鮮甜牛肉的捧油，牛肋條就是最適合的部位!

松阪豬有西班牙A級松阪豬和蒜香椒鹽松阪豬兩種口味，松阪豬油脂肥瘦分布均勻，一口咬下爽脆口感，沒有豬味。油脂爽口不膩，隨之而來讓人欲罷不能的甜美，口感極佳，吃了還想再吃! 原味和蒜香椒鹽可以吃出不同的感覺，我個人更愛蒜香椒鹽，老婆則是喜歡原味~

往年每逢中秋節烤肉，我們都會到好市多買上戰斧，大啖一番! 台灣戰斧豬排絕對是啃骨頭最爽，焦香的口味令人深陷其中，豬肉部分沒有過多的油脂，可以細細品味偏瘦里肌的口感。啃骨頭時又有另一番風味，每啃一口骨頭都可以感覺到骨頭上面鋪了一層肉紙，酥脆可口，讓人吮指回味!

🥩海鮮🥩

瓦崎燒烤火鍋海鮮品項豐富，帶殼鮑魚燒烤過後口感Q彈、鮮嫩，和以往煮火鍋吃到的口感不太一樣。火烤椒鹽蟹身免去殼，可以一口吃，入口清脆不含油，蟹肉鮮美，是鹹香好滋味! 挪威鮭魚腹肉油脂豐富，肉質柔嫩細緻，魚肉新鮮扎實的口感，讓你每咬一口都覺得幸福。肥美生蠔渾圓多汁(當然要烤過)，微微焦香味和海味結合，促使我瘋狂吸入，是極品啊!

竹筴魚一夜干肉質緊實飽滿，味道鮮美有彈性。平常吃現成的居多，第一次自己動手烤一夜干，感覺還是相當有趣。 天使紅蝦和 嚴選海虎蝦肉質Q彈鮮美，還是老話一句，新鮮的海鮮就是王道啊!

日本奶油帝王蟹味棒碩大的外表震驚了我們的眼球，一開始上桌的時候我還以為是烤玉米! 帝王蟹味棒具有濃厚的海鮮風味，口感綿密鮮甜，帶有奶油香氣。絲絲入口，幸福滋味無法言喻，是頂級享受啊!

🥩甜點-乳酪一口酥🥩

在用餐尾聲，扶著滿滿的天靈蓋，將乳酪一口酥放置於烤網上，用小火慢慢烤，不用特別去顧火，就能品嚐到解膩的神物啦~乳酪一口酥入口不會太甜，溫溫熱熱的酥皮很有層次感，非常好吃。還好甜點是另一個胃，否則我這多吃下肚的乳酪一口酥真的會無處安放，哈哈!

瓦崎燒烤火鍋公館店地理位置優越，交通便利。服務生上菜迅速，整場換網大約5次，算是有在注意烤網，服務態度極佳! 食材新鮮、品項豐富 ，千元內搞定火鍋、燒烤兩不誤。重點是食材、甜點、飲品、冰品通通吃到飽，還有啤酒無限暢飲，這CP值沒話說啊! 中秋節揪烤肉的捧油們，千萬不要錯過「瓦崎燒烤火鍋-公館店」囉，推薦給大家!

瓦崎燒烤火鍋-公館店

地址: 臺北市大安區新生南路三段104號2樓

電話: (02)2369-0696

營業時間: 週一-週日11:30-23:00(最後收客時間為21:10)

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