【唱片行千層酥】日本最夯的打卡甜點，台灣就吃得到啦！免飛日本，直接來彰化溪湖吃一波吧！9種口味任君挑選，每日限量！就在66Cheesecake～ - 阿華田的美食日記

新開幕！每日限量！晚點來就吃不到的唱片行千層酥你吃過了嗎？這絕對是現在最夯的甜點了，老闆特別飛去日本取經，讓各位免飛出國，就能在彰化溪湖新開幕的「唱片行千層酥」吃到啦！唱片造型的焦糖唱片千層酥還有多款造型紙盒，真的是超吸睛又好吃好拍照的打卡美食！剛出爐趁熱吃真的超香超酥脆，搭配清爽卡士達醬、新鮮水果，還有濃濃焦糖香層層交疊的口感，真的是一吃就愛上！價格方面也跟日本差不多，重點是份量很大一個，兩個人吃一份也很可以！由於「唱片行千層酥」製作過程繁瑣費時，所以每日上午、下午各販售100份，想吃真的要提早去排隊！這間就在「66 cheesecake 溪湖北海道起司蛋糕專門店」裡面唷！

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「唱片行千層酥」就在彰化溪湖糖廠「66 cheesecake 溪湖北海道起司蛋糕專門店」這裡，外頭有一個巨型彩虹霜淇淋，格外吸睛！

最近才開開賣，幾乎是人手一片唱片行千層酥，當然我也不例外！因為這真的太吸睛了～

「唱片行千層酥」使用法國AOP奶油、法國愛樂薇鮮奶油，北海道十勝四葉鮮乳為原料，都是選用頂級食材，用料毫不手軟，共有九種口味選擇，想吃鹹的甜的這裡通通有，還有季節限定芒果、草莓口味呢！

一踏入店內，就能聞到香甜的奶油香氣，從透明櫥窗可以看到一片片手工現做出爐的「唱片行千層酥」。

千層酥用特製煎檯加熱至金黃色澤，再撒上糖粉進入烤箱，讓表皮多了一層酥脆的焦糖，接著均勻塗抹上果醬，擠上一球球卡士達內餡，放上一顆顆新鮮水果，完全就是一道精緻的法式甜點，裝在特別設計的紙盒中，更是好看又方便食用，人手一片好滿足。

．特調卡士達新鮮草莓 $280

底層先塗上一層厚厚草莓醬，再擠上一球球卡士達醬，最後鋪上滿滿的新鮮草莓片，滿滿的餡料光看就覺得很好吃！我超喜歡外層的千層酥皮，又鬆又酥脆，還有濃厚焦糖香氣，單吃就很好吃！奶香濃郁的卡士達內餡也完全不膩口，吃起來意外清爽，草莓是容易出水的水果，因此建議盡早食用完。

．檸檬卡士達葡萄 $260

以酥脆的千層外皮搭配清脆多汁的綠葡萄，是多麽誘人可口的滋味，喜歡酸甜感的朋友，很推薦這個口味給你。

．黑醋栗卡士達藍莓 $270

夾入一顆顆新鮮大顆藍莓，會在嘴裡爆漿的驚喜口感，原本以為吃起來會偏酸，但整體酸度、甜度平衡的很剛好，不喜歡草莓的朋友可以試試藍莓口味。

每一個「唱片行千層酥」都是現場製作，需要等候至少10分鐘以上，等待過程可以從透明櫥窗看製作過程，也可以在溪湖糖廠園區晃晃，時間到再過來取餐即可。

「唱片行千層酥」不管正面看、側面看顏值都很高的一款甜點。

．特調蜂蜜青森蘋果 $250

照片最前面的是「特調蜂蜜青森蘋果」，底層塗上一層吃得到蘋果丁的蘋果果醬，再擠上一球球卡士達醬以及蜂蜜檸檬醬，最後鋪上一片片脆口的青森蘋果，蘋果、檸檬、蜂蜜、焦糖、奶香一次滿足，吃起來很有層次感，這款是我們當天最喜歡的口味之一。

剝開後聽得到酥脆的聲音，露出一層層的千層皮，裡頭還有滿滿水果、卡士達內餡，用料非常實在。

如果沒有馬上吃記得要躺著放，不然卡士達內餡會往下沉。

超喜歡「唱片行千層酥」盒子設計，不沾手方便拿取外，盒子往外摺後又會出現新的圖案，而且有多種圖案設計，滿滿的驚喜感。

每日上午、下午各販售100份，早上09:30開始排隊，15:00收單，不想撲空記得早點去排隊。

「唱片行千層酥」整體吃下來真的是甜而不膩，而且份量挺大，兩個人吃一份剛剛好，超喜歡那清爽的卡士達醬，搭配新鮮水果，真的是一絕，難怪從日本紅到台灣，就算要排隊也很值得等。

．北海道彩虹霜淇淋 $260

來「66 cheesecake 溪湖北海道起司蛋糕專門店」不能錯過的還有這隻超巨大的彩虹霜淇淋，由上而下分別是紅心芭樂、藍莓、海藻、奇異果、牛奶、竹炭香草六種口，因為霜淇淋成分天然，融化速度真的很快，建議兩個人以上一起吃才能趕上融化速度。