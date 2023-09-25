【武賀甲頂級燒肉吃到飽】全新竹唯一頂級日本A5和牛吃到飽來了！肉質鮮甜且油脂豐富，入口即化的口感誰能不愛？提供三種價位選擇，生啤暢飲更只要99元！ - 阿華田的美食日記

全新竹唯一教科書等級日本A5和牛燒烤吃到飽來了！也是我吃過油花最美的和牛燒烤吃到飽！就是竹北這間「武賀甲頂級燒肉吃到飽」，原本為單點式冷藏和牛燒烤專門店，現在轉型成頂級燒肉吃到飽啦！之前一盤隨便要價$400元以上的頂級日本A5和牛，現在只要$2099就隨你吃，吃個5盤就輕鬆回本！「武賀甲頂級燒肉吃到飽」共有$1099、$1699、$2099三種價位選擇，差別在Prime等級美牛、澳洲M9和牛以及日本A5和牛吃到飽，其他雞肉、豬肉、鮑魚、生食級大干貝、牡蠣、海大蝦、時蔬小菜、無酒精飲料等等都是無限量供應！最後想喝啤酒的朋友，加價$99元就能享有70分鐘「Orion沖繩生啤酒」喝到飽！想要高品質的頂級燒肉吃到飽就來「武賀甲頂級燒肉吃到飽」吧！

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「武賀甲頂級燒肉吃到飽」位在竹北勝利十一路上，開車族可以停在附近路邊收費停車格外，也有步行約五分鐘的勝利八街公有停車場可以多加使用。

「武賀甲頂級燒肉吃到飽」店裡店外都充滿日式風格，內用空間不算大，座位以單人吧檯位為主，每個都是最佳搖滾區，可以看師傅切肉、擺盤，也有六人座的包廂，建議事先預約，烤爐正上方有金色排煙管，所以不會殘留異味，這點很加分。

▲武賀甲頂級燒肉吃到飽菜單價格

店內提供$1099、$1699、$2099三種價位，$1099包含厚切熟成翼板牛排、付骨牛小排、牛舌燒烤片、霜降大腹肉，四款Prime等級美牛。$1699則多了小菲力、翼板肉、橫隔膜、牛角切四款澳洲M9和牛。最高價位$2099多了日本A5雪櫻和牛、和牛雪花片、和牛角切、和牛壽喜燒，日、澳、美牛全品項一次滿足。三種價位只有牛肉差異，其他雞肉、豬肉、優質海鮮、時蔬小菜、主廚私房料理以及無酒精飲料都無差別。

．老饕首選 $2099

．生啤暢飲 $99/人 (限時70分鐘)

．需加收10%服務費。

．點餐時間70分鐘，用餐限時90分鐘。

九月優惠活動開跑囉！來店消費就贈送龍蝦！

即日起來店消費不限金額，兩人送一尾龍蝦、四人送2尾、6人送3尾，以此類推。

吃頂級的燒肉，好喝的雞湯肯定也是標配，「武賀甲燒肉」的雞湯我還蠻喜歡的，有天然的蔬菜鮮甜，喝完不會口乾舌燥。

來「武賀甲燒肉」用餐入座後會先上基本盤墊墊胃，包括頂級美牛大腹肉、付骨牛小排、梅花豚、豬五花、雞松阪，最便宜價位的「頂級美牛大腹肉」就挺讓我驚艷，肉質鮮甜又軟嫩，油脂較豐富，很適合搭配生菜一起享用。

大推「武賀甲頂級燒肉吃到飽」$2099價位，日、澳和牛以及Prime等級美牛全品項都能吃到，小朋友才做選擇，我全都要吃一輪！

「武賀甲頂級燒肉吃到飽」原本是精緻單點式燒肉居酒屋，老闆使用原本的頂級食材，直接轉型成燒肉吃到飽，每一片A5和牛都有教科書級的油花分布，也是新竹唯一頂級日本A5和牛燒烤吃到飽，同時也是竹北頂級燒肉吃到飽的唯一選擇。

首推「和牛羽下」，這油花色澤完全就是教科書等級！放在室溫油脂整個都快融化了，稍微烤個幾秒，還帶點粉紅色澤的入口即化口感，肉味鮮甜且油脂感豐富，吃完讓你口齒留香，而且「武賀甲燒肉」是使用冷藏熟成肉，如果你愛吃和牛來這吃絕對會值回票價！

「日本雪櫻和牛」瘦肉較多，但還是保有大理石般的油花分布，似乎是選用和牛上蓋部位，口感一樣鮮甜好吃。

「厚切熟成翼板牛排」大片厚切吃起來意外地軟嫩，大口吃肉好滿足～

「武賀甲頂級燒肉吃到飽」使用桌上型烤爐，以瓦斯鐵烤盤方式加熱，導熱非常快速，肉片烤個幾秒就可以吃了，高溫瞬間鎖住肉汁，烤出來的肉質很棒，完全沒有加熱速度過慢的問題。

很特別的是「武賀甲頂級燒肉吃到飽」有個像營養午餐的餐盤，上半部三個凹槽可以放烤肉醬、檸檬汁、鹽岩調味料，下半部有做孔洞設計，可以放烤好的肉，就能去除多餘的油脂，這個餐盤設計真的很棒，而且用餐起來也很省空間。

如果你不想油膩感太重的，又想找軟嫩肉質口感，來「武賀甲頂級燒肉吃到飽」也有澳洲M9和牛、頂級美牛較便宜的吃到飽價位可以選擇。我個人很推「澳洲和牛橫隔膜」，比一般軟嫩許多且肉香濃郁，搭配生菜、泡菜一起吃更對味。

「和牛壽喜燒」頂級A5和牛肉片，沾上濃郁蛋黃以及鹹鹹甜甜的壽喜燒醬，油脂豐富的濃郁口感，直接爆擊你的味蕾，當天直接吃了三盤，爽度爆表！

拜託各位一定要點「韓式泡菜」、「黃金泡菜」，恰當好處的酸、甜、鹹、辣，直接吃或配燒肉都很適合，好吃到差點問老闆可以單買嗎？

想喝酒加價$99元就有70分鐘「Orion沖繩生啤酒」喝到飽，這款Orion啤酒是先甘甜後苦韻，非常清爽順口，真的是年輕人都愛的一款生啤酒。

「精選牛舌燒烤片」全價位都吃得到，脆甜的口感很討人喜歡，如果想吃厚切牛舌，可以額外單點加購$680元的「牛舌三重奏」。

每次吃帶骨牛小排都會有肉質很硬的刻板印象，但「武賀甲」的「頂級骨付牛小排」吃起來柔軟略帶咬勁，整個好喜歡。

「日本和牛角切」這是我吃過最奢華的骰子牛，咬下去還會爆汁！和牛油脂比較豐富，建議烤久一些，外表呈現微脆的口感最好。另外也有「澳洲和牛角切」油花明顯比日本少一些，但多了一點肉感，吃起來一樣軟嫩。

「手切霜降豚」帶點厚度的Q脆多汁口感，會越咬越甜。

「秘制雞軟骨」有先醃漬過，爽脆的口感很棒很適合下酒。

「文昌雞松阪」我也好愛，本身醃漬的很入味，吃起來QQ脆脆的。

武賀甲燒肉的青菜也有櫛瓜、香菇、杏鮑菇、青椒、山藥可以選擇，吃燒肉最愛點櫛瓜，清爽又解膩。

武賀甲的海鮮部分有韓國牡蠣、北海道生食級干貝、海大蝦、鮑魚、小章魚等等，三種價位都提供一樣品項的海鮮。

「季節海大蝦」不要烤過頭的話，蝦殼都很好剝，肉質彈牙又鮮甜。「韓國牡蠣」沒什麼腥味，口感多汁鮮美。

「北海道生食級干貝」是貨真價實的真干貝，外面燒烤店一盤好幾百元，這裡全價位隨你吃，烤至外表上色且出汁，鮮甜的滋味一口塞好滿足。

總結一下，新竹終於有頂級A5和牛燒肉吃到飽了！提供的「日本A5和牛」擁有教科書等級的油花分布，只要$2099元就能隨你吃到飽！由於是從精緻單點式燒烤轉型，所以「武賀甲頂級燒肉吃到飽」跟一般燒肉吃到飽最大的不同是，提供食材品項沒那麼多，但是每一項都是很精緻，而且三種價位只有牛肉上的差別，其他海鮮、小菜、主廚私房料理等等全都無差別供應！如果你很注重牛肉的肉質，那麼這間「武賀甲頂級燒肉吃到飽」你一定要收藏起來，絕對是竹北地區頂級燒肉吃到飽的首選名單！