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> 圖文創作 > 晚餐、宵夜新選擇！這間「已孤串燒 IKU YAKITORI」是新竹地區少有以直火炭烤的日式串燒店，食材新鮮選擇又多元，重點是好吃不油膩，值得一訪再訪！ - 阿華田的美食日記

晚餐、宵夜新選擇！這間「已孤串燒 IKU YAKITORI」是新竹地區少有以直火炭烤的日式串燒店，食材新鮮選擇又多元，重點是好吃不油膩，值得一訪再訪！ - 阿華田的美食日記

2023-09-25 11:43:29 阿華田 人氣：108
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窩客好文

阿華田

發表篇數：414篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：已孤串燒 IKU YAKITORI
phone03-6580-458
place新竹縣竹北市成功二街135號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.09.20

晚餐、宵夜新選擇！這間「已孤串燒 IKU YAKITORI」是新竹地區少有以直火炭烤的日式串燒店，食材新鮮選擇又多元，重點是好吃不油膩，值得一訪再訪！

 
 
 
 
 

已孤串燒 IKU YAKITORI」是新竹地區少有以直火炭烤的日式串燒店，老闆把各種你想不到的食材都串在一起了，口味豐富又具創意，每一串都是當天現做，乾乾整潔排列在冷藏櫃裡保鮮，看上去新鮮又衛生！已孤串燒店內裝潢風格更是結合了潮流元素，還有60寸大螢幕，偶爾會播放運動賽事，絕對是間有魅力又有烤串實力的特色日式串燒店，已孤串燒絕對是竹北朋友下班後小酌、宵夜的首選！

 

 

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已孤串燒 IKU YAKITORI」店就位在竹北享平方附近，美食餐廳林立的成功二街上，附近很多停車場，停車上非常方便。木質系的簡約店外觀結合有藝術的字體招牌，真的很有燒烤店的韻味。

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已孤串燒 IKU YAKITORI」狹長型的店面，前半部是座位區，後半部則是點餐區及半開放式廚房。

已孤串燒 IKU YAKITORI」店內裝潢以暗色木質系風格為主，還結合了潮流品牌的公仔、掛畫，從店裝潢就能看出老闆是個年輕人。

廚房前的一人坐吧台區，可以現場看到廚師現場燒烤，讓你滿足視覺、味覺的座位區。

已孤串燒」有好多我沒吃過的創新口味，像是豬肉明太子玉子燒、豬肉起司球、牛肉蘋果、牛肉秋葵等等，都是當天新鮮採買來製作。

放在冰櫃裡擺得整整齊齊的串燒，看起來真的舒服又療癒啊。

除了肉串外，也有不少生猛海鮮，食材選擇上非常多樣化。

採自助式想吃啥就取啥，讓你一目了然找到想吃的食材，最後再去旁邊結帳。

以最傳統費時的直火炭烤方式料理，吃起來自帶炭香味，也烤得相當入味，是吃過會留下深刻印象的串燒店。

師傅邊烤邊刷烤肉醬，每一個串燒烤到上色後就可以上桌享用拉。

．豬肉溏心蛋 $95
．牛肉油條/牛肉水蓮 $70
．雞頸肉/雞腿肉/雞皮 $65
．牛肉蘋果 $65 
．尾椎 $60 
．牛肉秋葵/牛肉剝皮辣椒 $75
．豬肉起司球/豬肉酸菜 $65
．米血/甜不辣/豆乾 $50
．四季豆 $65 
．豬肉德腸 $80
．山藥/櫛瓜 $70
．扇貝 $85
．青椒 $55

已孤串燒」大多串燒都是一串三入的形式供應販售，很推薦肉片包青菜、水果系列的串燒。

牛肉包水蓮」、「牛肉秋葵」，濃郁的肉香中帶有蔬菜清爽脆甜的滋味，搭在一起真的好對味！「牛肉蘋果」吃得到蘋果爽脆口感，相當特別。

豬肉溏心蛋」一整串滿滿蛋白質，蛋香、肉香以及濃郁明太子一次滿足。「牛肉油條」的組合竟然也能當串燒，脆脆的口感也相當有特色。

櫛瓜」、「四季豆」蔬菜類熟度抓的很剛好，多汁且保有脆度。「甜不辣」推薦必點，有先浸泡在醬汁一陣子後再炭烤，搭配Orion生啤酒有夠讚。

．日本生蠔 $140 

海鮮部分，很推薦肉質大顆又飽滿的「日本生蠔」，還奢華地放上魚子醬來妝點，擠上一點檸檬汁，鮮甜又多汁。

．肥豬蝦 $250
．蟹味棒 $90

肥豬蝦」是款野生海草蝦，有將近手臂大小的驚人尺寸，肉質脆彈緊實，大口咬下去完全不輸給龍蝦的爽感。「蟹味棒」肥厚的大小，淋上濃郁香甜的美奶滋、灑上海苔粉去調味，吃起來味道很有層次感。

．已孤燒肉丼牛 $150

已孤燒肉丼牛」裡頭有燒肉片、牛蒡絲、韓式泡菜、半熟蛋，全都是下飯的配料，吃完會讓你意猶未盡，同時還有飽足感。

．日式烏龍麵 $100

日式烏龍麵」以日式柴魚醬油為基底，放上一顆半熟溫泉蛋，拌開後，烏龍麵條完整吸附濃郁的蛋液，搭配蔥花、香鬆一起吃，更是清爽不油膩，特別適合夏天。

．Orion生啤酒 $180
．漾水果燒酌 $280

已孤串燒 IKU YAKITORI」以台、日、韓酒為主，比較特別的是有賣台灣在地品牌水果燒酒「漾水果燒酌」，喝起來果香十足，恰當好處的酒感，挺順口好喝。

已孤串燒 IKU YAKITORI」晚上五點半開始營業，是一間擁有乾淨且種類豐富的創意炭烤串燒店，竹北地區晚餐、宵夜的聚餐好去處，每個串燒都是以日本職人精神，一串串以炭火慢慢烤熟，不厭其煩地刷上一層層醬料，直到外表呈現誘人的金黃色澤，口味上真的好吃沒話說。

《已孤串燒 IKU YAKITORI》

店家地址：新竹縣竹北市成功二街135號

營業時間：17:30-01:00(凌晨)

訂位專線：03-6580458

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 

 
 
 



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