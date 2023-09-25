【美食】「JT 吉蒂牛排」精緻排餐，中壢青埔牛排推薦，中壢聚餐推薦、桃園青埔美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「JT 吉蒂牛排」 (造訪日期 : 2023/09)



「JT 吉蒂牛排」精緻排餐

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JT 吉蒂牛排



地址 : 桃園市中壢區民權路四段506號

電話 : 03-4250995

時間 : 11:00–14:00 16:00–20:30

線上訂位網址：https://inline.app/booking/Joy&Tasty/Joy&Tasty

可接受線上訂位，如線上訂位額滿可打電話詢問訂位。



本次團子和好友來到桃園來參加客家博覽會活動，適逢用餐時間來到附近的「JT 吉蒂牛排」用餐，「JT 吉蒂牛排」是中壢夜市裡的「大夜市牛排」旗下的新品牌，主要販售西式排餐，包含牛排、豬排、雞排、海鮮等，並提供麵包、湯品，還有飲料、霜淇淋、餅乾等豐盛的自助吧，且不收服務費。店家距離桃捷桃園體育園區站不遠，步行約6分鐘即可抵達，交通很便利。除搭捷運可到，這裡停車也很方便。店門口可停機車及1-2部汽車外，正對面有停車場外，對面停車場滿下個巷子也有停車場，帶家人好友來這用餐不用擔心交通問題。

走進店內寬敞明亮、乾淨衛生，裝潢走熱情美式風格。店內提供2人、4人、6人座位，多人聚餐時都可以再併桌，給人舒適的用餐環境，很適合個人享用美味的餐點，或是三五好友、家庭聚餐。我們造訪時是平日的中午，店內人潮絡繹不絕，生意非常好。

店內有提供免費wifi，可邊上網邊享用美食，點餐採QR code掃碼，可清楚看到價目與圖片，便利且環保。

自助區飲料品項多元，有果汁、可樂、汽水、紅茶、咖啡等，也有不加糖的多酚紫茶，健康無負擔。

這也有大小朋友喜歡的飛機餅乾，童趣可愛又可口。

甜品有霜淇淋，提供的口味為「黑糖奶茶」，還可再添加棉花糖，繽紛又甜蜜。

醬料可選擇黑胡椒醬、蘑菇醬、綜合醬、不要醬；黑胡椒醬些許微辣，蘑菇醬香甜可口，綜合醬則是擷取這兩種醬的美味菁華，醬料若不夠，都可以再加。若喜歡吃原味，店家也有提供玫瑰鹽，用少許鹽襯托肉品自然美味。

「JT 吉蒂牛排」排餐包含牛排、豬排、雞排、海鮮，若想吃得更豐富點也可選擇雙拼或海陸套餐，排餐可依自己喜好選擇熟度，全部現點現煎，客製化點餐貼心又美味。麵條總有四種選擇，通心麵、細拉麵、油麵和不要麵換蛋。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

爆漿奶油麵包

「爆漿奶油麵包」圓潤可愛！熱呼呼的麵包有濃厚麥香，鬆軟Q彈，輕輕撕開麵包，裡面有香濃奶油爆漿而出，鹹香口感讓我一吃就立刻愛上。