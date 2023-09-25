【美食】「JT 吉蒂牛排」精緻排餐，中壢青埔牛排推薦，中壢聚餐推薦、桃園青埔美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「JT 吉蒂牛排」 (造訪日期 : 2023/09)
「JT 吉蒂牛排」精緻排餐
中壢青埔牛排推薦，中壢聚餐推薦、桃園青埔美食推薦
JT 吉蒂牛排
地址 : 桃園市中壢區民權路四段506號
電話 : 03-4250995
時間 : 11:00–14:00 16:00–20:30
線上訂位網址：https://inline.app/booking/Joy&Tasty/Joy&Tasty
可接受線上訂位，如線上訂位額滿可打電話詢問訂位。
本次團子和好友來到桃園來參加客家博覽會活動，適逢用餐時間來到附近的「JT 吉蒂牛排」用餐，「JT 吉蒂牛排」是中壢夜市裡的「大夜市牛排」旗下的新品牌，主要販售西式排餐，包含牛排、豬排、雞排、海鮮等，並提供麵包、湯品，還有飲料、霜淇淋、餅乾等豐盛的自助吧，且不收服務費。店家距離桃捷桃園體育園區站不遠，步行約6分鐘即可抵達，交通很便利。除搭捷運可到，這裡停車也很方便。店門口可停機車及1-2部汽車外，正對面有停車場外，對面停車場滿下個巷子也有停車場，帶家人好友來這用餐不用擔心交通問題。
走進店內寬敞明亮、乾淨衛生，裝潢走熱情美式風格。店內提供2人、4人、6人座位，多人聚餐時都可以再併桌，給人舒適的用餐環境，很適合個人享用美味的餐點，或是三五好友、家庭聚餐。我們造訪時是平日的中午，店內人潮絡繹不絕，生意非常好。
店內有提供免費wifi，可邊上網邊享用美食，點餐採QR code掃碼，可清楚看到價目與圖片，便利且環保。
自助區飲料品項多元，有果汁、可樂、汽水、紅茶、咖啡等，也有不加糖的多酚紫茶，健康無負擔。
這也有大小朋友喜歡的飛機餅乾，童趣可愛又可口。
甜品有霜淇淋，提供的口味為「黑糖奶茶」，還可再添加棉花糖，繽紛又甜蜜。
醬料可選擇黑胡椒醬、蘑菇醬、綜合醬、不要醬；黑胡椒醬些許微辣，蘑菇醬香甜可口，綜合醬則是擷取這兩種醬的美味菁華，醬料若不夠，都可以再加。若喜歡吃原味，店家也有提供玫瑰鹽，用少許鹽襯托肉品自然美味。
「JT 吉蒂牛排」排餐包含牛排、豬排、雞排、海鮮，若想吃得更豐富點也可選擇雙拼或海陸套餐，排餐可依自己喜好選擇熟度，全部現點現煎，客製化點餐貼心又美味。麵條總有四種選擇，通心麵、細拉麵、油麵和不要麵換蛋。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
爆漿奶油麵包
「爆漿奶油麵包」圓潤可愛！熱呼呼的麵包有濃厚麥香，鬆軟Q彈，輕輕撕開麵包，裡面有香濃奶油爆漿而出，鹹香口感讓我一吃就立刻愛上。
玉米濃湯
「玉米濃湯」是店家精心熬煮，濃湯裡有玉米、蛋絲、紅蘿蔔，湯頭濃郁香醇，味道順口鮮甜。
紐西蘭沙朗牛排
「紐西蘭沙朗牛排」是店家人氣招牌！牛排足足有一個半成人手掌大小，牛排口感緊實，略帶嚼勁，肉汁香濃，牛排建議可先吃原味，品嚐鮮美肉質，排餐內還有通心麵、紅蘿蔔、綠花椰，以及一顆半熟蛋，把蛋戳破，混合黑胡椒醬或蘑菇醬，伴入醬汁和麵混著一起吃，鹹香滋味在嘴裡打轉 ，又是另種美味。
皇冠梅花豬排
「皇冠梅花豬排」是肉肉控不可錯過的聖品！豬排來自丹麥，肉質Q彈緊緻，煎到微焦的豬排Q彈緊緻，比一般的更加軟嫩多汁。此份配餐選的是油麵，份量很多，也很容易沾附醬汁，大口吃麵，幸福感100％。
海陸魚+牛
「海陸魚+牛」店家特選大比目魚，煎至金黃色澤，外皮酥脆，魚肉綿密且帶有滑順的油脂感，吃過就愛上；7分熟的沙朗牛肉質細嫩，肉汁滿盈，海陸混搭，澎湃吸睛又豐盛。此份配餐選的是不要麵（換蛋），因此會有兩顆蛋。但店家也很佛心，蛋下面還有滿滿的洋蔥，微焦洋蔥清脆爽爽口，微微辛辣口感好涮嘴。
整體而言，團子覺得「JT 吉蒂牛排」是個人打牙祭、多人聚餐的好地方。店家在捷運站附近，鄰近停車位置也很多，交通很便利。店家用料不手軟，肉質均是一時之選，份量都很多，「雙拼」的排餐還可一次品嚐多種美味組合，麵包、甜點、飲料也都有特色，價錢也合理，CP值很高。中壢在地居民或是來青埔旅遊的朋友，不妨來這品嚐，全部細節都很用心的美味料理。
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