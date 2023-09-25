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周記豆花｜料多實在台中20年老字號甜品專賣店。平價高質感連外帶包裝都很美 – 艾瑞絲的吃貨日常

2023-09-25 12:42:23 艾瑞絲的吃貨日常 人氣：135
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艾瑞絲的吃貨日常

發表篇數：77篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：周記豆花北平店
phone09-6323-3565
place台中市北區北平路二段88號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中20年老字號的甜品專賣店周記豆花，傳承了傳統美味的好味道，堅持每日現煮的豆花外，還有多款自製的配料。二代店重新裝潢後變得時尚文青，更符合年輕人的喜好。而且哪有豆花店的外帶紙杯這麼美的啦！乍看超像Dior老花，銅板價也能享受平價高質感的甜品。

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合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

環境介紹

▼周記豆花在北區和南屯區都有分店喔！這次在北平店用餐，連平日下午時段生意都很好～

▼不僅可以外帶，周記豆花也提供了舒服的內用座位區，空間簡潔明亮相當舒適。台灣的夏天真的太悶熱啦～尤其最近颱風要來的前夕，天氣真的悶熱到不行！走在戶外真的像是在洗大型桑拿，真的需要甜品、刨冰來消暑解熱ＸＤ也難怪大家都往冰品店跑

▼牆上還有一些文青有意思的手寫字，讓整個空間很有氛圍感

餐點介紹

▼周記豆花的配料每一項都是好吃無雷～不僅有傳統的豆花、甜湯、還有外型浮誇的冰品～二代老闆很懂現在年輕人喜歡拍照打卡的個性。點了五個品項每一個料都是加好加滿，料多實在

▼而且！！哪有豆花店外帶紙杯這麼美的啦～外包裝乍看很像Dior老花耶，超級美的！裝在裡面瞬間變成精品豆花XD 平價高質感，輕鬆銅板價也能享受精品豆花真的是小確幸

▼周記豆花的配料都是店家自己手工自製的，多達20種配料。在地經營二十多年的手藝，每一種配料的甜度和熟度都拿捏得剛剛好～除了傳統常見的紅豆、綠豆、花生、薏仁，還有粉粿、黑糖粉粿、仙草…..等等，還有會爆漿的包餡白玉也很值得推薦給大家！

愛玉檸檬黑糖冰 $70

▼這款我超愛大推！尤其適合這熱到爆炸的天氣啊。刨冰帶點冰晶的顆粒感超消暑！淋上香濃療癒的黑糖漿，再鋪上大量軟嫩順滑的愛玉在最頂端。火山造型的外觀看起來有夠吸睛～

▼記得一定要再加入附在一旁的檸檬汁，檸檬的酸香和黑糖漿的香甜，酸甜滋味真的清涼解渴又消暑～而且愛玉清爽的口感讓整體吃起來沒有負擔感

芋頭西米露 $55

▼各位芋頭控千萬別錯過～大推他們的芋頭真的五告齁甲！熬煮的鬆軟入味、口感綿密Q彈。基底的椰奶很香濃，裡面西米露也給很多，每一口都可以吃到西米露順滑的口感

包餡白玉 $70

▼周記豆花竟然有可愛的包餡小湯圓～裡頭有芝麻和花生兩種口味，中間滿滿的餡料香濃療癒～還可以選兩種配料，紅豆和花生煮的軟透、也不會過甜。

市場米苔目 $60

▼米苔目相當咕溜，搭配Q彈的珍珠和粉粿，給人滿滿的懷舊感

綜合豆花 $55

▼不得不說他們的豆花真的太優秀了吧！超級軟綿細緻，一入口相當絲滑綿密豆香療癒

▼配料選了紅豆、花生、黑糖粉粿都很好吃

▼台中人快去吃這間平價又高質感的周記豆花吧！

菜單

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資訊＆其他

【周記豆花甜品專賣-黎明店】
地址：台中市南屯區黎明路一段1067號
電話：(04)2381-6472
營業時間：11:00-22:00/ 週六日10:30-22:30

【周記豆花甜品專賣-北平店】
地址：台中市北區北平路二段88號
電話：0963-233-565
營業時間：12:00-23:30

 

 




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艾瑞絲的吃貨日常

發表篇數：77篇

嗨大家好我是Iris！喜歡吃美食和到處旅遊，但記性不好，所以才有了這個部落格，想把當時的心情記錄下來。 如果你也喜歡我的文章就追蹤我吧！帶你看更多誘人的美食 合作邀約歡迎來信：rong1995060555@gmail.com

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