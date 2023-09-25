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> 圖文創作 > 【宜蘭】 礁溪 三寸舌尖｜大廟前 田野間 鐵皮屋內隱藏版熱炒店，衝著手工三星蔥湯包而來，但原來必吃的是熱

【宜蘭】 礁溪 三寸舌尖｜大廟前 田野間 鐵皮屋內隱藏版熱炒店，衝著手工三星蔥湯包而來，但原來必吃的是熱

2023-09-25 12:45:05 mika 人氣：121
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窩客好文

mika

發表篇數：395篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：三寸舌尖
place宜蘭縣礁溪鄉柴圍10號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位處偏僻鄉間的鐵皮屋，就在白鵝村柴圍福德廟對面，這裡停車超方便 ，原本只有在地人知道，但美食不寂寞，漸漸的外地人也聞香而來。

是說我們是衝著手工三星蔥湯包而來，卻發現隔壁桌都點熱炒，然後默默吃完湯包跟燒賣後，我們這才認同，原來熱炒真的比較厲害，但問題是…我們沒點XD。

三寸舌尖｜交通位置

位於礁溪田野鄉間的柴圍路上，對面是土地公(白鵝村柴圍福德廟)
車子可以停路邊或土地公廟也可以，然後玉里橋頭臭豆腐（礁溪店）也在附近。

看起來超不起眼的鐵皮屋就是三寸舌尖了。

相信我，點熱炒就好了（馬景濤式搖肩）

就是很鄉間的裝潢風格

大廚在廚房裡賣力熱炒著
看得出來鑊氣十足，光看就很好吃。
到底為何我們執著著湯包不肯點熱炒呢？
還不是因為太飽了，早知道就保留食力再來。

三寸舌尖｜MENU

那個快炒類都可以看看
這裡熱炒比較厲害，湯包跟燒賣可以跳過。

看看這豬腳多可口

鐵板豆腐好香！
都是隔壁桌的啦。

我們只有點三星蔥湯包＆綜合燒賣。

綜合燒賣

不得不提皮薄餡料確實飽滿，
雖然口味偏淡，但口感Q彈扎實。

三星蔥湯包

本來期待滿滿蔥肉湯汁，結果沒有
然後三星蔥也沒什麼香氣可言，但皮薄餡多是有的。

肉湯有，但不多
重點是我們期待的滿滿三星蔥香是沒有的，小失望。

口味偏淡，皮挺薄的
整體口感來說很普，大家還是點熱炒就好了喔。

三寸舌尖

地址：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路10號
電話：039 288909
時間：11:00–14:00、17:00–20:00｜週四＆週一公休
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mika

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喜歡旅行 喜歡出走 出走是為了更深刻回到原來的位置^^

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