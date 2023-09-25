【宜蘭】 礁溪 三寸舌尖｜大廟前 田野間 鐵皮屋內隱藏版熱炒店，衝著手工三星蔥湯包而來，但原來必吃的是熱
2023-09-25 12:45:05 mika 人氣：121
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉
位處偏僻鄉間的鐵皮屋，就在白鵝村柴圍福德廟對面，這裡停車超方便 ，原本只有在地人知道，但美食不寂寞，漸漸的外地人也聞香而來。
是說我們是衝著手工三星蔥湯包而來，卻發現隔壁桌都點熱炒，然後默默吃完湯包跟燒賣後，我們這才認同，原來熱炒真的比較厲害，但問題是…我們沒點XD。
三寸舌尖｜交通位置
位於礁溪田野鄉間的柴圍路上，對面是土地公(白鵝村柴圍福德廟)
車子可以停路邊或土地公廟也可以，然後玉里橋頭臭豆腐（礁溪店）也在附近。
看起來超不起眼的鐵皮屋就是三寸舌尖了。
相信我，點熱炒就好了（馬景濤式搖肩）
就是很鄉間的裝潢風格
大廚在廚房裡賣力熱炒著
看得出來鑊氣十足，光看就很好吃。
到底為何我們執著著湯包不肯點熱炒呢？
還不是因為太飽了，早知道就保留食力再來。
三寸舌尖｜MENU
那個快炒類都可以看看
這裡熱炒比較厲害，湯包跟燒賣可以跳過。
看看這豬腳多可口
鐵板豆腐好香！
都是隔壁桌的啦。
我們只有點三星蔥湯包＆綜合燒賣。
綜合燒賣
不得不提皮薄餡料確實飽滿，
雖然口味偏淡，但口感Q彈扎實。
三星蔥湯包
本來期待滿滿蔥肉湯汁，結果沒有
然後三星蔥也沒什麼香氣可言，但皮薄餡多是有的。
肉湯有，但不多
重點是我們期待的滿滿三星蔥香是沒有的，小失望。
口味偏淡，皮挺薄的
整體口感來說很普，大家還是點熱炒就好了喔。
三寸舌尖
地址：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路10號
電話：039 288909
時間：11:00–14:00、17:00–20:00｜週四＆週一公休
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