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板橋站 | 台北新板希爾頓酒店 青雅中餐廳 青雅四人品鵝宴 極品盆菜

2023-09-25 13:45:04 ifunny艾方妮 人氣：113
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1246篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：青雅中餐廳
place新北市板橋區民權路88號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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板橋站 | 台北新板希爾頓酒店 青雅中餐廳 青雅四人品鵝宴 極品盆菜

台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳，將曾獲得獎項的招牌菜「嫣紅鵝」，提供四人享用，人數少也能夠享受到。套餐內含必吃的招牌嫣紅鵝二吃、青雅開胃四喜盤、及青雅極品大盆菜、鵝骨腐竹粥、鵝肝醬腐皮捲，四人一桌就能輕鬆享用到經典的粵菜料理。

新板希爾頓酒店位於五鐵共構板橋站附近，樓高31層樓，共400間房間。另外也備有三層樓的獨棟宴會廳、兩間餐廳、大堂酒吧、行政酒廊及夢幻頂樓無邊際泳池、和24小時開放可欣賞落日美景的健身中心，不論是商務旅行、家庭旅遊、度假放空，都能讓旅客在此展開美好旅程。

內容目錄

新北中式餐廳推薦-青雅中餐廳

青雅中餐廳位於新板希爾頓酒店4樓，靈感源于傳統四藝－琴棋書畫，青雅以獨特設計、地道氛圍與傳統創意菜肴，無論是商務餐敘、社交活動與歡慶聚會，都能完整呈現融合台灣與中式經典菜肴的美味料理。

青雅中餐廳不僅名字取得很優雅，就連裝潢也是符合東方幽靜風雅的調性。

青雅中餐廳座位間的走道很寬敞，小沙發與靠牆貴妃椅的設置，與莫蘭迪綠為主色系的搭配，呈現古典細緻的美。

沈靜優雅的氣息營造出溫馨的用餐空間。

若有需求，亦有典雅大方的包廂，並備有隱密的專屬化粧室。

青雅中餐廳提供粵式料理為主，現點現蒸的港式點心最令人津津樂道。

之前疫情期間青雅中餐廳曾推出精選港點吃到飽，一個人不到1000元，喜愛港點的我們吃得超開心。

板橋站 | 台北新板希爾頓酒店 青雅中餐廳 平日中午限定「用點心∙用心點」港式點心吃到飽

「嫣紅鵝」是青雅中餐廳的招牌菜，曾獲得獎項，光看外觀就引人食慾大增！

來過青雅中餐廳幾次，一直都未能有機會吃到嫣紅鵝，這次聽說有超值的四人品鵝宴，於是就揪了幾個好友一起來品嚐。

青雅四人品鵝宴套餐內容

★青雅開胃四喜盤(滷水鵝翅、瓜仁小魚、紅酒蜜番茄)
★嫣紅鵝(半隻)(片鵝包餅+冰梅斬鵝腿)
★青雅極品大盆菜
★鵝骨腐竹粥
★鵝肝醬腐皮捲

即日起至10/31，推出升級版「青雅四人同享．品鵝宴」，感恩價5,200+10%元。(原價8,860+10%元)。

青雅中餐廳-瓜仁小魚

「瓜仁小魚」廚藝團隊選用瓜子仁與魩仔魚炒製而成，口感鹹香有味。

青雅中餐廳-紅酒蜜番茄

「紅酒蜜番茄」廚藝團隊選用聖女番茄，搭配精釀的紅酒一同醃製，香氣十足。

青雅中餐廳-滷水鵝翅

「滷水鵝翅」廚藝團隊選用經典名菜嫣紅鵝的鵝翅部位，利用八角、小茴香、香葉等香料熬製滷水，使鵝翅入味口感香甜。

青雅中餐廳-嫣紅鵝/半隻(片鵝包餅+冰梅斬鵝腿+創意割包)

廚藝團隊選用來自台灣雲林及屏東的白羅曼鵝，重達五公斤以上，整體油脂相較於鴨更為豐富。

燒鵝搭配獨有的九宮格配料，除了常見的蔥段、小黃瓜、甜麵醬等，特別多了紅梅醬、冰梅醬兩種醬料，還有提供口感輕脆的蓮藕片、百香果蘿蔔及甜菜根絲等。

青雅中餐廳除了餅皮，還有提供特別的刈包。

主廚依序將整隻鵝醃製過後，先利用熱水的高溫將整隻鵝燙過，使鵝皮緊實，再透過烘乾讓外皮更為酥脆。

這樣油亮亮的烤鵝，也太令人垂涎了吧！

師傅一刀下去的那個咔滋的聲音實在太悅耳了！

瞧瞧這切下去冒出來的肉汁及油脂，怎麼令人受得了！！！

片好的鵝皮，金黃焦脆地排成一整盤，真的令人不斷地分泌口水啊！

享用時可依個人喜好或傳統的方式，包入蔥段、小黃瓜及甜麵醬，就能吃到脆口油潤的滿口芳香。

也可以搭配青雅中餐廳獨創的九宮格盤吃法，將配料像是百香果蘿蔔、蓮藕，然後發揮畢卡索的抽像畫般地，淋上紅梅醬、冰梅醬等，有如法國菜一般地高級，讓整個片鵝包餅吃起來口感清爽不油膩。

若是用刈包取代餅皮，則會增加許多飽足感。

青雅中餐廳-冰梅斬鵝腿

一般去燒臘店都會指定鴨腿，青雅中餐廳把完整的鵝腿切上來，並加以冰梅醬。

說說看這鵝腿是不是可以去選美了！美到一個不行！吃到嘴裡更是溫潤軟香，就連鴨骨頭都好香呢！

青雅中餐廳-極品大盆菜

這道菜的發想概念，來自於香港的盆菜，將蝦、油雞、干貝、花菇、花椒、鮑魚、鵝掌、娃娃菜等食材，利用高湯將食材蒸至熟透，再將高湯瀝出後勾芡，淋在食材上，使食材充斥著高湯的鮮甜風味，口感吃起來軟嫩多汁。

見到這道菜上桌，不知為何腦中會跑出好多吉祥話，像是富貴有餘、金玉滿堂、花開富貴等，就是一個福氣滿盈的概念。

能夠吃到珍貴的食材，每樣食材的熟度掌握得恰到好處，有滋有味卻又不會過鹹。

之前燒鵝附的刈包拿來搭盆菜裡的燒腩，這也真是超搭的，只差花生粉及香菜了！

青雅中餐廳-鵝骨腐竹粥

廚藝團隊使用鵝骨熬製的鮮甜高湯，先將鵝胸肉切成丁狀，再放入米、鵝胸肉、腐竹、薑絲、花菇絲等食材，一起放入鍋內熬煮，整體口感美味帶有鵝骨的香氣。

這鴨肉的比例是不是不太科學，肉都快比粥還多了！

鵝肉吃來好細緻，搭上油條、蔥花，再灑點胡椒，這真是人間美味啊！

青雅中餐廳-鵝肝醬腐皮捲

港點中常見的腐皮捲，因為加入了鵝肝醬，整體變得好高級！

廚藝團隊將炸過的腐皮包入蝦漿、韭黃、鵝肝醬等食材，再放上純手工製作的鵝肝醬，吃起來口感酥脆之外，鵝肝醬增添了特殊風味， 使整體的香氣更為豐富。

接下來介紹一些經典的單點菜色。

青雅中餐廳-催淚蛋

這道光以外表就很引人食慾！以紅白糯米椒，搭配花椒爆炒的催淚蛋，蛋的鑊氣十足，每一口都能吃到香辣滋味，吃來好過癮啊！

青雅中餐廳-xo醬蘿蔔糕

來吃粵菜，怎麼能不吃蘿蔔糕呢？這道蘿蔔糕，綿密的口感加上鹹香的XO醬，還有辛香料的加成，吃來好涮嘴！

青雅中餐廳-蟹肉啤梨果

這道可說是「港式鹹水餃」的升級版，自製蔬菜麵皮，偽裝成梨子的造型實在太討喜了！

內餡包裹蟹肉、深海蝦肉、干貝絲、杏鮑菇等。Q勁的外皮搭配豐富的海鮮內餡，經過中油溫慢慢炸透到成型，好看又好吃！

青雅中餐廳-7X7 49折的芋香天鵝酥 

這美麗的天鵝酥一上桌就引來全場驚呼，實在是太美了！

內餡是濃香細綿的芋泥搭配玉米粒，是大人小孩都會很愛的餐點。

青雅中餐廳-楊枝甘露

趁著盛夏，一定要親嚐這芒果的香氣馥郁，甜香可口是幸福又完美的結尾。

台北cp值最高的美味燒鵝推薦，這天青雅中餐廳的品鵝宴，我們從鵝翅、片鵝、鵝腿、鵝掌、鵝肝到鵝骨熬粥，整隻鵝都吃遍了！這樣的四人套餐真的很划算，只到10/31止，大家快訂起來！

新板希爾頓 青雅中餐廳 

 官網 FB

地址：新北市板橋區民權路88號3樓

電話：(02)2958-3000 轉7521

專線：(02)2958-3975

營業時間：11:30~14:30、18:00~21:00

線上訂位｜https://reurl.cc/LMakEy

註：此專案須兩天前電話預約並告知使用此專案，固定為四人餐量無法提供加人加量




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