桃園美食｜紅菓咖啡×齊食蛋黃酥～隱身在紅菓咖啡裡，內行的才知道，蛋黃酥限量預購中，更推出獨創的咖啡拿
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 桃園區
隱身在桃園區經國路上紅菓咖啡裡的「齊食」
提供各式麵包、手工現做糕點，像是蛋黃酥、司康…等等
即將到來的中秋節也有蛋黃酥禮盒可以購買，除了常見的一般口味外居然還有咖啡拿鐵口味的蛋黃酥
【目錄索引】
「齊食」是由一對從日本東京藍帶學院畢業、熱愛餐飲的夫妻創立的品牌
因為剛好姓齊，所以品牌取名為齊食
取同音字「其實」，除了朗朗上口外還可以造出很多句子來
齊食很好吃、齊食蛋黃酥很美味、齊食咖啡拿鐵蛋黃酥很特別…～
齊食蛋黃酥有著非常精緻又美觀的包裝，視覺效果非常賞心悅目
繽紛的色彩，很有春天綠意盎然的氛圍
送禮可說是體面又大方
訂購方式：現場預訂／電話預訂／LINE預訂
電話訂購：03-317 9088
蛋黃酥於出貨前24H新鮮現做，需提前三天訂購
常溫宅配黑貓運費160元，滿6盒免運
預購6盒，贈送10入濾掛咖啡一組
預購10盒，贈送20入濾掛咖啡禮盒一組
蛋黃酥6入裝，預購價 399元
可選擇經典原味蛋黃×6、咖啡拿鐵風味蛋黃酥×6或是綜合（經典原味蛋黃×3+咖啡拿鐵風味蛋黃酥×3）
保存期限：常溫7日、冷藏10日、冷凍20日
▲經典原味蛋黃酥
經典原味蛋黃酥採用法式檸檬塔塔皮的配方製成餅皮，結合中西式的做法
吃起來與一般的蛋黃酥略為不同
選用雲林牧場直送的鹹鴨蛋蛋黃並以金門高梁烘烤過，去除腥味更增添香氣
加上台灣在地紅豆製作的紅豆沙內餡
吃起來酥酥鬆鬆且不會有油膩感，可說是顛覆傳統蛋黃酥的口感
▲咖啡拿鐵風味蛋黃酥
齊食獨家首創的咖啡拿鐵風味蛋黃酥
也是小麥人生第一次吃到咖啡拿鐵口味的蛋黃酥
添加現磨精品咖啡濃縮液，外表帶點淡咖啡的色澤
一靠近嘴巴，鼻子先聞到陣陣咖啡香
結合奶香與咖啡香的蛋黃酥，非常與眾不同
配杯茶或咖啡都適合
如果搭配咖啡的話，同時品嚐不同形式的咖啡滋味
小麥平常不是特別愛吃司康的人，因為印象都停留在肯X基的司康口感，並不是很愛
看到齊食店內擺放的司康，從包裝到賣相都引起我的注意
感覺跟印象中的司康不太一樣，決定來嚐嚐看
▲萊姆葡萄司康
司康的口感酥鬆中又帶有紮實感
我是為了拍照才用切的，畫面看起來會覺得很紮實
但其實吃的時候直接咬或用手剝著食用就可以了
我覺得加了萊姆葡萄讓口感更豐富也更有層次
散發著淡淡的奶香外，吃到萊姆葡萄時還有著葡萄的酸甜滋味點綴著，非常加分
▲巧克力口味司康
不只是巧克力口味而已
裡面還有加入巧克力粒，在吃的時候散發著更濃郁的巧克力香及口感
有著更豐富的味蕾及很有層次感的巧克力
紅菓咖啡×齊食的蛋黃酥跟司康都很特別
尤其咖啡拿鐵蛋黃酥這個口味非常特別，散發著咖啡的香氣
中秋佳節又多了一個禮盒選項了
如果你也正在煩惱中秋節要送什麼禮盒，可以參考看看紅菓咖啡×齊食蛋黃酥！！
品牌：紅菓咖啡×齊食
營業時間：平日07:00~17:00、假日08:00~17:00
取貨地址：桃園市桃園區經國路266號（紅菓咖啡經國店）
電話：03-317 9088
紅菓咖啡x齊食粉專：https://www.facebook.com/chifoodyummy/?locale=ms_MY
購買連結-賣貨便： https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2308232826847