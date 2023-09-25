桃園美食｜紅菓咖啡×齊食蛋黃酥～隱身在紅菓咖啡裡，內行的才知道，蛋黃酥限量預購中，更推出獨創的咖啡拿

隱身在桃園區經國路上紅菓咖啡裡的「齊食」

提供各式麵包、手工現做糕點，像是蛋黃酥、司康…等等

即將到來的中秋節也有蛋黃酥禮盒可以購買，除了常見的一般口味外居然還有咖啡拿鐵口味的蛋黃酥

【目錄索引】

‧紅菓咖啡×齊食-蛋黃酥訂購資訊

‧紅菓咖啡×齊食-蛋黃酥保存期限

‧紅菓咖啡×齊食-經典原味蛋黃酥

‧紅菓咖啡×齊食-咖啡拿鐵風味蛋黃酥

‧紅菓咖啡×齊食-萊姆葡萄司康

‧紅菓咖啡×齊食-巧克力口味司康

‧紅菓咖啡×齊食-店家資訊

「齊食」是由一對從日本東京藍帶學院畢業、熱愛餐飲的夫妻創立的品牌

因為剛好姓齊，所以品牌取名為齊食

取同音字「其實」，除了朗朗上口外還可以造出很多句子來

齊食很好吃、齊食蛋黃酥很美味、齊食咖啡拿鐵蛋黃酥很特別…～

齊食蛋黃酥有著非常精緻又美觀的包裝，視覺效果非常賞心悅目

繽紛的色彩，很有春天綠意盎然的氛圍

送禮可說是體面又大方

【紅菓咖啡×齊食-蛋黃酥訂購資訊】

訂購方式：現場預訂／電話預訂／LINE預訂

電話訂購：03-317 9088

LINE：https://lin.ee/qXottKz

蛋黃酥於出貨前24H新鮮現做，需提前三天訂購

常溫宅配黑貓運費160元，滿6盒免運

預購6盒，贈送10入濾掛咖啡一組

預購10盒，贈送20入濾掛咖啡禮盒一組

蛋黃酥6入裝，預購價 399元

可選擇經典原味蛋黃×6、咖啡拿鐵風味蛋黃酥×6或是綜合（經典原味蛋黃×3+咖啡拿鐵風味蛋黃酥×3）

【紅菓咖啡×齊食-蛋黃酥保存期限】

保存期限：常溫7日、冷藏10日、冷凍20日

【紅菓咖啡×齊食-經典原味蛋黃酥】

▲經典原味蛋黃酥

經典原味蛋黃酥採用法式檸檬塔塔皮的配方製成餅皮，結合中西式的做法

吃起來與一般的蛋黃酥略為不同

選用雲林牧場直送的鹹鴨蛋蛋黃並以金門高梁烘烤過，去除腥味更增添香氣

加上台灣在地紅豆製作的紅豆沙內餡

吃起來酥酥鬆鬆且不會有油膩感，可說是顛覆傳統蛋黃酥的口感

【紅菓咖啡×齊食-咖啡拿鐵風味蛋黃酥】

▲咖啡拿鐵風味蛋黃酥

齊食獨家首創的咖啡拿鐵風味蛋黃酥

也是小麥人生第一次吃到咖啡拿鐵口味的蛋黃酥

添加現磨精品咖啡濃縮液，外表帶點淡咖啡的色澤

一靠近嘴巴，鼻子先聞到陣陣咖啡香

結合奶香與咖啡香的蛋黃酥，非常與眾不同

配杯茶或咖啡都適合

如果搭配咖啡的話，同時品嚐不同形式的咖啡滋味

小麥平常不是特別愛吃司康的人，因為印象都停留在肯X基的司康口感，並不是很愛

看到齊食店內擺放的司康，從包裝到賣相都引起我的注意

感覺跟印象中的司康不太一樣，決定來嚐嚐看

【紅菓咖啡×齊食-萊姆葡萄司康】

▲萊姆葡萄司康

司康的口感酥鬆中又帶有紮實感

我是為了拍照才用切的，畫面看起來會覺得很紮實

但其實吃的時候直接咬或用手剝著食用就可以了

我覺得加了萊姆葡萄讓口感更豐富也更有層次

散發著淡淡的奶香外，吃到萊姆葡萄時還有著葡萄的酸甜滋味點綴著，非常加分

【紅菓咖啡×齊食-巧克力口味司康】

▲巧克力口味司康

不只是巧克力口味而已

裡面還有加入巧克力粒，在吃的時候散發著更濃郁的巧克力香及口感

有著更豐富的味蕾及很有層次感的巧克力

紅菓咖啡×齊食的蛋黃酥跟司康都很特別

尤其咖啡拿鐵蛋黃酥這個口味非常特別，散發著咖啡的香氣

中秋佳節又多了一個禮盒選項了

如果你也正在煩惱中秋節要送什麼禮盒，可以參考看看 紅菓咖啡×齊食蛋黃酥 ！！

【紅菓咖啡×齊食-店家資訊】

品牌：紅菓咖啡×齊食

營業時間：平日07:00~17:00、假日08:00~17:00

取貨地址：桃園市桃園區經國路266號（紅菓咖啡經國店）

電話：03-317 9088

紅菓咖啡x齊食粉專：https://www.facebook.com/chifoodyummy/?locale=ms_MY

購買連結-賣貨便： https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2308232826847