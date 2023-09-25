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> 圖文創作 > 【彰化】 紀家烘焙坊｜30年在地老店烘焙坊，彰化系蛋黃酥作法，酥香不甜膩，但略乾。

【彰化】 紀家烘焙坊｜30年在地老店烘焙坊，彰化系蛋黃酥作法，酥香不甜膩，但略乾。

2023-09-25 13:45:09 mika 人氣：117
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窩客好文

mika

發表篇數：395篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：紀家烘焙坊
phone04-7270-717
place彰化縣彰化市三民路402-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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看到好幾篇推文都說這家不輸不二坊，但我們卻覺得輸多了XD，整體來說雖然確實不甜膩，而且一樣很香酥，但就是偏乾，然後吃起來沒什麼層次感，就有點偏普。

不過我看朋友事後不信邪又去買了一次，除了一樣心得是偏乾以外，我發現鹹蛋黃部分長的不太一樣，我們買的是中間有一小塊空心，而她這次買的中間有白心的部分，可能醃製的不夠久，蛋心沒有透，總結就是品質部分比較不穩定。

紀家烘焙坊｜交通位置

位於彰化市三民路 陽明中學附近，這裡停車有點小困難。

我個人經驗是不太需要排隊等候

對面就是台灣菸酒公司

雖然不用排隊等候
但陸陸續續確實一直有人潮進進出出買蛋黃酥。

這裡賣的都是傳統糕餅為主

店家一直強調現烤蛋黃酥是熱的
要等涼了以後才能夠蓋上，不然會影響品質喔。

蛋黃酥（6入）/280元一盒
蛋黃酥（15入）/700元一盒

買滿4盒 6入蛋黃酥還有送不織布購物提帶一個。

看得出來我們有買滿四盒吼。

旁邊正在分裝蛋黃酥
現買現分裝給你，就是透明化作業的意思。

不小心買的有點多XD

我都是買6入的蛋黃酥送人

橘色盒子白色內裡 ，很簡單的設計
紀家蛋黃酥好像比較大顆一點，把盒子擠得沒有空隙。

手拿起來也顯得比較大顆。
就是還蠻真材實料的，很可以。

傳統油皮做成的餅皮確實香酥，尤其屁股部分很酥，厚度很剛好，然後紅豆沙偏乾一點，不過也不會太過甜膩，這一點有加分，只是我們這顆蛋黃酥有空心的部分有點可愛，所以也就沒換顆拍了。

鹹蛋黃部分沒有林記來的鹹香有層次
整體偏普通而且略乾，所以我個人不是很推薦
或許明年有機會再去吃吃看，幫他平反一下XD

紀家烘焙坊

地址：彰化縣彰化市三民路402-2號
電話：047 270717
時間：09:00–21:00
粉絲團： Facebook

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