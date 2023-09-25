新竹客家美食｜在地人推薦！來《新竹》吃這 7 家道地的客家菜餐廳準沒錯！

擁有客家人口高達70%的新竹，想吃美味不踩雷的道地客家美食，來新竹準沒錯！客家飲食中除了經典的四炆四炒外，還令人聯想到鹹豬肉、梅干扣肉、粄條麻糬等！小編就來介紹連新竹在地人都讚不絕口的客家美食TOP 7，好客老闆的熱情招待、高CP值的合菜，外地人回訪率極高的客家菜餐廳！

新竹客家美食｜#1 新竹北埔。老頭擺客家餐廳

距離北埔老街不遠處，有一間位於大分林山登山口，經常爆滿、網路評分很高製茶廠轉型的老頭擺客家餐廳。店名「頭擺」客家話意為「話說從前」，老闆為了感念先民及懷舊，希望旅客了解北埔歷史也可享受道地美味的客家美食。附設超大免費停車場，外觀紅磚瓦造型，內觀復古氛圍的設計，超過20多種的經濟合菜，成為家族聚餐首選餐廳之一！

餐廳資訊

地址：新竹縣北埔鄉大林街46之1號（Google Map 快速連結）

電話：03 580 1501

開放時間： 11:30-14:30，16:30-20:00（週二11:30-14:30）

Google 評論： 4.1 ★ ★★★

小編推薦必吃：土雞剁盤 、炒芋頭、薑絲炒大腸

新竹客家美食｜#2 新竹北埔。泥磚屋客家菜餐廳

位在浪漫台三線旁有家超過百年歷史的老古厝，泥磚屋客家菜餐廳。餐廳藏匿在古樸的三合院中，黃褐色土牆，用泥磚砌成冬暖夏涼的環保綠建築。維持舊有老宅樣貌，一進餐廳高朋滿座，可容納600多人，立即感受濃厚好客的人情古早味，彷彿進到客家人家中吃辦桌般。餐廳內還附有小型柑仔店，讓你吃完再買些客家特色小點回家慢慢回味品嚐。

餐廳資訊

地址：新竹縣北埔鄉長春街113號（Google Map 快速連結）

電話：03 580 2299

開放時間： 11:00-20:00

Google 評論： 3.9 ★ ★★★

小編推薦必吃：魚翅翡翠肉、客家燜土鯽魚

新竹客家美食｜#3 新竹關西。ㄤ咕麵

提到新竹關西仙草外，還有家超人氣排隊美食，傳承一甲子三代經營的古早味，ㄤ咕麵。從路邊小販變成現今樓仔厝的超大店面，就因一碗厲害的油蔥乾拌麵。早期因ㄤ咕阿公喜歡小孩並吆呼小孩們吃麵，就會喊著”ㄤ咕、ㄤ咕”，變成家喻戶曉人人餐餐愛吃的古早味ㄤ咕麵。除了好吃乾拌麵，還有許多美味的特色小菜。現今舒適的店面仍保有ㄤ咕阿公早期擺攤的照片及餐車，常常聽到在地人邊吃麵，邊向身邊小孩訴說他們兒時吃麵的回憶。

餐廳資訊

地址：新竹縣關西鎮光復路35號（Google Map 快速連結）

電話：03 587 5541

開放時間： 10:30-19:50

Google 評論： 3.8 ★ ★★★

小編推薦必吃：ㄤ咕麵、芋角餛飩湯

新竹客家美食｜#4 新竹竹東。好所在客家美食館

竹東有家外縣市旅客回訪率超高，俗擱大碗，美味不打折的「好所在客家美食館」。餐廳採開放式設計，透過窗明几淨的落地窗，看著廚師厲害的廚藝，用餐前就先透過眼球品嚐菜色，上菜美味佳餚的香味讓旅客都大快朵頤一番！年節時另有提供年菜預購，下次過年團圓時，不妨選擇美味的道地客家菜嚐鮮！

餐廳資訊

地址：新竹縣竹東鎮東峰路228號（Google Map 快速連結）

電話：03 596 2978

開放時間： 11:00-14:00，17:00-21:00（週二公休）

Google 評論： 4.2 ★ ★★★

小編推薦必吃：仙草嫩雞湯、黃金玉米雞

新竹客家美食｜#5 新竹香山。弄味小廚

新竹香山隱藏版美食，內行人口耳相傳的平價客家快炒店「弄味小廚」。位於經國路巷仔內，傳統花雕木門；三角形的店面外觀其實不難找。這裡菜色不像一般快炒店不是太油就是太鹹，反而口味適中超好下飯！老闆親切熱情招呼，讓每位旅客到在用餐，都覺得猶如家鄉的媽媽味。且價格公道美味，店內裝潢甚至連餐具，都十分雅致，難怪吸引許多在地人到這用餐，如走自家廚房般。

餐廳資訊

地址：新竹市香山區經國路三段92巷56號（Google Map 快速連結）

電話：03 538 8286

開放時間： 11:00-14:00，17:00-21:00（週一公休）

Google 評論： 4.4 ★ ★★★

小編推薦必吃：鹹蛋豆腐、糖醋咕咾肉

新竹客家美食｜#6 新竹北區。柯子湖客家餐廳

這間「柯子湖客家餐廳廣受新竹在地人推薦，餐廳位於新竹科學園區及湳雅大潤發附近，並非荒郊湖畔旁喔！原是老闆思念小時候場景，低窪地經常落滿柯樹種子，遠看狀似一灘湖水，為如今的”柯湖里”是老闆的故鄉。餐桌用美麗的客家花布擺設，店內有許多經典的客家菜，如薑絲大腸、鹹蛋炒苦瓜外，還有一道客家人才懂得吃法~金桔醬沾白斬雞，及大受歡迎的飯後免費甜點~黑糖薑汁艾草麻糬！

餐廳資訊

地址：新竹市北區湳雅街197號（Google Map 快速連結）

電話：03 531 9199

開放時間： 11:30-14:00，17:30-21:00（週一公休）

Google 評論： 4.0 ★ ★★★

小編推薦必吃：桔醬土雞、剝皮辣椒雞

新竹客家美食｜#7 新竹清大。傳家生活小館

位於新竹關東橋旁光復路上的老牌餐廳「傳家生活小館」。是清華大學教授學生眾所皆知的客家好味道喔！整家店從外到內，古色古香的裝潢及擺設，牆壁掛滿傳統服飾，周遭佈滿民俗古物等，讓你吃飯誤以為身處故宮。菜單十分可愛，分類清楚詳細，分為煲篇、豆腐篇、熱炒篇、蛋篇、海鮮篇、時蔬篇等眾多選擇，讓多人聚餐想吃合菜，或是學生個人想吃飽的主食統統都有！還提供沾滿花生粉，讓人看了好療癒，免費的圓滾滾白胖胖客家麻糬當開胃菜喔！

餐廳資訊

地址：新竹市東區光復路一段318號（Google Map 快速連結）

電話：03 579 5987

開放時間： 11:00-14:00，17:00-21:00

Google 評論： 4.2 ★ ★★★

小編推薦必吃：福菜筍片湯、桂圓排骨湯

小編最後好康報乎你災～以上介紹的餐廳，都有提供免費的白飯(或地瓜飯)，讓你不用擔心好吃菜餚，少了重要的白飯配角，讓你吃飽吃滿，真正體會客家人如此好客之道吧！