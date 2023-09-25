【桃園】 美術系壽司x烤滿分燒肉  桃園慈德店｜google高達4.9顆星 平價有質感的單身友善店！一個人也可以吃

位於住宅區內，google高達4.9顆星，評價有3千多則這麼多！ 平價有質感 結合日式料理＋燒肉，主打一個人也可以吃燒烤的個人套餐，讓邊緣人感到很溫暖的單身友善店。

從此想吃燒肉不用呼朋引伴，自己隨時想吃就吃，沒人跟你搶，想吃多少就多少，還可以搭配日式料理，內用還有飲料、冰淇淋吃到飽，而且免服務費，CP值超高。

美術系壽司x烤滿分燒肉｜交通位置

慈文國中後方靠近慈祥街的慈德街上，對面巷子內有收費停車場。

停車場就在 鞠分號 對面

店內一二樓裝潢風格不太一樣

因為一樓以日式料理為主，生魚片、壽司、丼飯等…。

二樓則是以燒肉為主，有好幾種價位選擇，也有個人燒肉定食套餐。

老闆是動漫迷吧，收藏許多公仔。

二樓風格更是華麗

是仿日本浮世圖繪的壁畫

“美術系”系列連鎖店，同時擁有壽司與燒烤的，似乎只有這一家。

二樓吃燒烤的話，

也可以同時點一樓的日式料理享用，OK的。

看不出來低調的外觀，裡面裝潢這麼日式華麗。

壁畫真的好日本。

排煙管較低也比較容易吸附油煙，不會沾染到衣服上。

內用提供汽水飲料可自取，喝到飽。

是說沒有無糖茶的選項，對我來說吸引力不大。

冰淇淋提供的口味也不多

但畢竟免費的，也沒什麼好要求的。

有提供就很開心了。

兩種口味冰淇淋任你吃到飽也很有誠意了。

美術系壽司x烤滿分燒肉｜MENU

提供日式料理、燒肉兩種菜單，都以個人套餐為主，就說單身友善店了吧。日式套餐價格位於$99~$539，燒肉套餐則是$199~$999，免收服務費以外，內用還給你飲料、冰淇淋吃到飽。

個人套餐的選擇很多，從平價到奢華隨你挑

一個人想怎麼吃都可以，兩個人一人一份都不用搶。

日式料理 單點部分有丼飯、生魚片、串燒、烏龍麵、壽司等可以選擇。

採用QR Code點餐，還有服務鈴。

烤滿分3饗盛合｜NT$.269元

一次可以吃到牛、豬、雞這三種肉，還有附上蓬萊米白飯、焙煎胡麻燒肉菜絲、花蛤茶碗蒸、味增湯、酒蒸花蛤，這麼豐盛的一份個人套餐，竟然只要300元有找！喔，還要算上飲料、冰淇淋吃到飽加上免服務費這樣，平價大份量真的有夠超值。

部分肉是有醃製過，還有加上洋蔥、青椒等蔬菜搭配。

美國牛五花，果然是牛五花，有點肥。

醃製過的去骨雞腿

我最愛的松板豬

這一份豬肉好像是店家招待的，謝謝啦！

我們兩個人點一份燒肉套餐，另一份是炙燒握壽司。

如果剛好有人想吃日式料理，有人想吃燒烤的話，那這家超適合你們的。

一個人的孤獨燒烤家XD

沒啦，雖然是個人套餐，但其實兩個人也可以享用

當然一個人想來吃也不奇怪，這裡就是個人定食套餐的設定。

牛五花看起來很肥

但燒烤過後油脂豐厚，香氣四溢，讓味蕾都打開了。

松板豬我本來就喜歡那脆彈的口感，不用說肯定好吃。

醃製過的去骨雞腿肉更是軟嫩多汁，美味。

炙燒握壽司盛合六貫｜NT$.249元

以現有的當季海鮮為主，

有牛舌、花枝、明太子鮭魚、干貝、焦糖鮭魚、比目魚等等..

我不喜歡生魚片，但炙燒握壽司我超愛，而且給的份量不手軟。

每一個都厚實飽滿，鮮甜嫩香

炙燒過後，油脂香氣都被逼出來了，好好吃。



瞧瞧那厚實的生魚片與明太子醬，超大器的啊。

我是真的覺得這家CP值很高，難怪評分如此之高，給推。

附上帳單給大家參考。

美術系壽司x烤滿分燒肉 桃園慈德店

地址：桃園市桃園區慈德街59號

電話：03 3586389

時間：11:00–21:30

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