【基隆想入啡啡之22杯】SOH Espresso Cafe.市場隱藏版紐西蘭咖啡.甜點

SOH Espresso Cafe(fb粉絲團):基隆市仁愛區劉銘傳路6巷24號，電話:0976 801 747，營業時間:10:00-18:00(星期二三休)

小時候，我指的是我還住基隆時，對於咖啡和基隆幾乎沒有連結，近十年才突然意識到基隆居然有這麼多咖啡館，論密集度搞不好比台北更多..但當然我指的是小咖啡館，而非那種連鎖的大型咖啡廳。這系列才進行到第22杯，突然覺得要寫上1、200家好像也不是什麼難事...這一切都要謝謝啟蒙我基隆咖啡的老師「咖啡大叔」，還有基隆我愛的咖啡館「Eddie's Cafe Et Tiramisu」，剛讓這杯紐西蘭的咖啡也來自一個基隆不太有人知道的市場「惠隆市場」。

「想入啡啡」這個名字靈感來自前基隆市長的咖啡書，而這系列中也有大半的咖啡館，即然來自於這本書。想想當初的結緣還蠻有意思的，寫到他都離開基隆市長任內了，我還寫不到一半....。

SOH Espresso Cafe的所在是可能基隆人都不太清楚在什麼地方的「惠隆市場」，坦白說我住基隆時也曾有一段時間在這市場鬼混，但壓根不知道它叫什麼名字....。查了一下惠隆市場居然有65年了(建於1956年)。有機會再來好好分享一下，這座市場的小吃。

以前，我比較常從劉銘傳路口那側進來，而SOH Espresso Cafe則比較靠近愛七路這一邊，差不多是進來後就能立馬瞧見，純外觀的確是間半點不起眼的咖啡，但種種原因卻讓我撲空了四五次之多。

店裡的一樓溫馨小巧可愛，據說老闆是紐西蘭人，好像也不太會說中文，但幸好店裡有一位會說中文的女生。不太清楚二樓還有用餐空間還是工作室?

倒是這個沙發的位置個人頗愛，有一點居家風，但因為我只有一人不好意思佔據三四人的位置。

牆上放著這多跟紐西蘭有關的物品，正巧我去的一星期後，我人生也第一次踏上紐西蘭這個國度。

第一篇紐西蘭文，也順便給大家參考:【紐西蘭-奧克蘭印象之一】奧克蘭Wynyard Quarter.港口.遊艇.夕陽.夜景最浪漫的「千帆之都」一次收藏

牆邊有插座，店裡也有wifi。

紐西蘭咖啡，對於咖啡向來好喝不求甚解的我來說，壓根就不知是怎回事，只好直接點了「紐西蘭」咖啡，甜點則是當日現作，每日有所不同(三四種)，當天只有兩種，我便全梭了。

點完後看了一下紐西蘭咖啡後面的英文寫的是「FLAT WHITE」，不就是這幾年蠻流行的「平日」，好像也有人管它叫「胖白」。澳洲人「Alan Preston說1985 年時他於雪梨開張「Moors Espresso Bar 」咖啡館並發明了這種咖啡；但紐西蘭咖啡師 Fraser McInnes 則表示 1989 年他於威靈頓一家咖啡館工作時，誤打誤撞下，泡了一杯奶泡不夠厚的失敗卡布奇諾，便將錯就錯取了新名字。不管說誰的是真的，FLAT WHITE有一點像拿鐵，兩者的差別在於牛奶與濃縮咖啡的比例。flat white 的牛奶量比拿鐵較少，上方的奶泡量也比較少，我猜更適合老覺得拿鐵太甜太奶的台灣人?



要說「FLAT WHITE」我自然不是第一次喝，感覺上也像牛奶少了一點的拿鐵，簡言之咖啡的香味比較厚重，這點在這杯紐西蘭咖啡上更為明顯，特別是咖啡的香韻和尾苦風讓人有意猶未盡之感，竟在甜點吃不到1/4時，我就整杯喝到見底.....，喜歡，非常喜歡。如果你問我，這趟去紐西蘭有沒有喝到咖啡，好像還真沒有....最少沒有喝到「FLAT WHITE」....。

應該是杏仁磅蛋糕，口感比眼睛看到的滋潤了些，味道端杏仁粉的風味頗明顯。上面的杏仁片也烤得很香，鮮奶油我更是喜歡。

紐西蘭風蛋白霜水果蛋糕，名字叫迷你水果帕芙洛娃，上面是水果、鮮奶油，底下則是蛋白霜蛋糕，據說是一種紐西蘭常見的英式家庭風甜點。

上面的鮮奶油和剛剛的應該是一樣的，除了百香果外我還嚐到一點像是檸檬的香、酸，猜想是來自於蛋白霜，說是蛋白霜但和我們一般常吃的不太一樣，他的酥脆有一點偏硬，但切開後又有一點澎鬆，不至於太硬影響口感，偏上大量鮮奶油首酸度很夠的百香果，著實讓人一口接一口，雖說少了茶、咖啡後，也有一點越吃越甜的負壓，但整体來說我是喜歡的，更別說在紐西蘭吃到的甜點，遠遠超過這數倍.....XD

SOH Espresso Cafe(fb粉絲團):基隆市仁愛區劉銘傳路6巷24號，電話:0976 801 747，營業時間:10:00-18:00(星期二三休)

更多基隆咖啡、甜點:

【基隆想入啡啡第21杯】仁愛市場32町咖啡坊.虹吸咖啡80元起.批薩滾刀切德國煎餅好特別

【基隆想入啡啡之第20杯】FLOW CAFE.基隆車站旁二樓安靜老宅咖啡.甜點也有水準.原來離群只要幾分鐘

【基隆想入啡啡之十九】赫米斯咖啡.2020全台十大必喝優質咖啡.草莓伯爵茶戚風.巴斯克乳酪蛋糕相隨

【基隆想入啡啡之十八】瀞咖啡 Coffee Ching.巷弄貓咪老宅小山園抹茶圈最高

【基隆想入啡啡第17杯】仁愛市場「找咖」.找貓.找甜點.找生活的浮光掠影.虹吸咖啡60元

【基隆想入啡啡之十六】陳食滋味.基隆下午茶新寵.日式鹹甜餡多拿滋甜甜圈25元起

【基隆想入啡啡之十五】安樓咖啡.六十年蕾絲花磚老公寓飄基隆咖啡香甜點甜

【基隆想入啡啡之十四】Eddie's cafe Et Tiramisu.市場藏不住的咖啡甜點香.烘茶戚風.達克瓦茲限量推出

【基隆想入啡啡之十三】October 22 Cafe.沒有招牌的隱藏版歐風公寓咖啡廳.抹茶拿鐵.巴斯克乳酪蛋糕

【基隆想入啡啡之十二】下雨的時候.基隆千層蛋糕四大天王.那些基隆託委巷弄曾經的榮光

【基隆想入啡啡之十一】夏隆咖啡 Shalom Cafe.台灣25家好咖啡.基隆小北投巷弄老宅咖啡香

【基隆想入啡啡之十暖暖美食】小市場咖啡.暖暖的市場味.暖暖的咖啡香.暖暖的甜點甜.暖暖地暖暖

【基隆想入啡啡之九】微㐂.微喜微甜微微幸福.草莓的生乳酪.蘋果肉桂奶酥巴斯克.巴斯克乳酪抹茶奶

【基隆想入啡啡之八】金派甜點.巷弄雜貨風甜點舖,澎湃水果千層蛋糕.伯爵戚風.巴斯克乳酪蛋糕

【基隆想入啡啡之七】甜蒔.市場立食絕品千層蛋糕.一星期兩天四小時超霸氣

【基隆想入啡啡之六】三奇壹號咖啡館.草莓千層起手式.滿滿百年故事的千層鳳凰酥.八十年文化老建物祕密座位區

【基隆想入啡啡之五】貓町珈琲 Cattown : Coffee Stand.「吉古拉」熱狗堡佐丸進辣椒醬.滿滿基隆味

【基隆想入啡啡之四】萬祝號.慶興鋼索釣具咖啡館.造船區老宅重生.絕品巴斯克.大人氣肉桂麵包

【基隆想入啡啡之三】虎仔山休閒咖啡館.來去看大船入港祕境.吃雪魚砂鍋魚頭配咖啡冰沙

【基隆想入啡啡之二】熊豆咖啡店.無敵正濱漁港窗景.季節限定草莓生乳酪.正日式美麗提拉米蘇

【基隆想入啡啡之一】多好咖啡店 Anygood Coffee.藏身仁愛市場的菜藍咖啡香.多好配咖啡再配花生摩卡.焦糖布丁

更多基隆 (135)

歡迎加入15萬人社團大台北美食地圖社團、靠基隆過生活分享你的大台北美食地圖

小虎食夢網fb粉絲團:https://www.facebook.com/rabbit38844/

小虎食夢網line@:https://admin-official.line.me/12182741/

小虎食夢網ig:https://www.instagram.com/rabbit38844/?hl=zh-tw

更多以台北捷運美食分類的食記(5000+)篇

喜歡小虎的食記嗎?有fb的朋友請按讚加入「小虎食夢網」、跟我們一起隨時討論分享各地的美食吧!