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【基隆想入啡啡之22杯】SOH Espresso Cafe.市場隱藏版紐西蘭咖啡.甜點

2023-09-25 13:55:09 小虎食夢網 人氣：105
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發表篇數：1795篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：SOH Espresso Cafe
place基隆市仁愛區劉銘傳6巷24號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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SOH Espresso Cafe(fb粉絲團):基隆市仁愛區劉銘傳路6巷24號，電話:0976 801 747，營業時間:10:00-18:00(星期二三休)

小時候，我指的是我還住基隆時，對於咖啡和基隆幾乎沒有連結，近十年才突然意識到基隆居然有這麼多咖啡館，論密集度搞不好比台北更多..但當然我指的是小咖啡館，而非那種連鎖的大型咖啡廳。這系列才進行到第22杯，突然覺得要寫上1、200家好像也不是什麼難事...這一切都要謝謝啟蒙我基隆咖啡的老師「咖啡大叔」，還有基隆我愛的咖啡館「Eddie's Cafe Et Tiramisu」，剛讓這杯紐西蘭的咖啡也來自一個基隆不太有人知道的市場「惠隆市場」。

 

 

 

「想入啡啡」這個名字靈感來自前基隆市長的咖啡書，而這系列中也有大半的咖啡館，即然來自於這本書。想想當初的結緣還蠻有意思的，寫到他都離開基隆市長任內了，我還寫不到一半....。

 

SOH Espresso Cafe的所在是可能基隆人都不太清楚在什麼地方的「惠隆市場」，坦白說我住基隆時也曾有一段時間在這市場鬼混，但壓根不知道它叫什麼名字....。查了一下惠隆市場居然有65年了(建於1956年)。有機會再來好好分享一下，這座市場的小吃。

以前，我比較常從劉銘傳路口那側進來，而SOH Espresso Cafe則比較靠近愛七路這一邊，差不多是進來後就能立馬瞧見，純外觀的確是間半點不起眼的咖啡，但種種原因卻讓我撲空了四五次之多。

 

店裡的一樓溫馨小巧可愛，據說老闆是紐西蘭人，好像也不太會說中文，但幸好店裡有一位會說中文的女生。不太清楚二樓還有用餐空間還是工作室?

 

倒是這個沙發的位置個人頗愛，有一點居家風，但因為我只有一人不好意思佔據三四人的位置。

牆上放著這多跟紐西蘭有關的物品，正巧我去的一星期後，我人生也第一次踏上紐西蘭這個國度。

第一篇紐西蘭文，也順便給大家參考:【紐西蘭-奧克蘭印象之一】奧克蘭Wynyard Quarter.港口.遊艇.夕陽.夜景最浪漫的「千帆之都」一次收藏

 

牆邊有插座，店裡也有wifi。

 

紐西蘭咖啡，對於咖啡向來好喝不求甚解的我來說，壓根就不知是怎回事，只好直接點了「紐西蘭」咖啡，甜點則是當日現作，每日有所不同(三四種)，當天只有兩種，我便全梭了。

 

 

 

點完後看了一下紐西蘭咖啡後面的英文寫的是「FLAT WHITE」，不就是這幾年蠻流行的「平日」，好像也有人管它叫「胖白」。澳洲人「Alan Preston說1985 年時他於雪梨開張「Moors Espresso Bar 」咖啡館並發明了這種咖啡；但紐西蘭咖啡師 Fraser McInnes 則表示 1989 年他於威靈頓一家咖啡館工作時，誤打誤撞下，泡了一杯奶泡不夠厚的失敗卡布奇諾，便將錯就錯取了新名字。不管說誰的是真的，FLAT WHITE有一點像拿鐵，兩者的差別在於牛奶與濃縮咖啡的比例。flat white 的牛奶量比拿鐵較少，上方的奶泡量也比較少，我猜更適合老覺得拿鐵太甜太奶的台灣人?

 

要說「FLAT WHITE」我自然不是第一次喝，感覺上也像牛奶少了一點的拿鐵，簡言之咖啡的香味比較厚重，這點在這杯紐西蘭咖啡上更為明顯，特別是咖啡的香韻和尾苦風讓人有意猶未盡之感，竟在甜點吃不到1/4時，我就整杯喝到見底.....，喜歡，非常喜歡。如果你問我，這趟去紐西蘭有沒有喝到咖啡，好像還真沒有....最少沒有喝到FLAT WHITE」....。

 

應該是杏仁磅蛋糕，口感比眼睛看到的滋潤了些，味道端杏仁粉的風味頗明顯。上面的杏仁片也烤得很香，鮮奶油我更是喜歡。

 

紐西蘭風蛋白霜水果蛋糕，名字叫迷你水果帕芙洛娃，上面是水果、鮮奶油，底下則是蛋白霜蛋糕，據說是一種紐西蘭常見的英式家庭風甜點。

 

上面的鮮奶油和剛剛的應該是一樣的，除了百香果外我還嚐到一點像是檸檬的香、酸，猜想是來自於蛋白霜，說是蛋白霜但和我們一般常吃的不太一樣，他的酥脆有一點偏硬，但切開後又有一點澎鬆，不至於太硬影響口感，偏上大量鮮奶油首酸度很夠的百香果，著實讓人一口接一口，雖說少了茶、咖啡後，也有一點越吃越甜的負壓，但整体來說我是喜歡的，更別說在紐西蘭吃到的甜點，遠遠超過這數倍.....XD

 

SOH Espresso Cafe(fb粉絲團):基隆市仁愛區劉銘傳路6巷24號，電話:0976 801 747，營業時間:10:00-18:00(星期二三休)

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