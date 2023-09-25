台中北區｜雙江茶行 老牌茶行新址開張

雙江茶行 搬遷到新地址，全新裝潢造不變則是那股懷舊的美食滋味，台中有很多老牌泡沫紅茶店而雙江茶行是不少老台中人記憶裡佔有一席之地，朋友說這家應該有40年了，不過PA是第一次來這裡喝茶，以前最常去的是茗人（彰化員林）

雙江茶行

地址：台中市北區民權路333號／電話：04-22359070 /營業時間: 12:00–21:00(週日休)

雙江茶行 FB : 按這裡

新址開張都會有這種紅燈籠，內用區有冷氣開放，座位區有一樓跟地下室，千萬別因為看起來客滿就走人問一下老闆!!老闆雖然很忙還是回幫忙尋找座位的!

雙江茶行MENU

有菜單勾選交給老闆先付錢後享用，菜單上沒價格，價位通通都在牆上，PA直接拍牆面上價格給大家參考，隱藏版-茶葉蛋不少人推薦，所以我就沒點(菜單上沒有，小板板寫在櫃檯旁)

來雙江點杯台中款奶茶Ｘ茶點！

餐點現點現做，基本泡沫紅茶奶茶都是大家常點的，至於啥咪是四喜轉身(攤手) 而這裡的茶食選擇很多，改天我要來點雞絲麵!!

冰奶茶$65

就是奶茶…台味奶茶在各大手搖茶店都沒有這種味道，很”古早味”

蘿蔔糕$55

蘿蔔糕偏港式，鹹香鹹香帶著恰恰的色澤很好吃!!沾醬當然是台款

水晶餃$70

水晶餃的略厚，上面沾著少許的特製醬，有點類似維力炸醬麵的那種炸醬，肉餡鹹香是好吃款，為了等全體到期…水晶餃皮跟著變硬了，建議上桌就先吃!

奶酥厚片$55

經典中的經典…稱不上驚為天人，但踏入這類泡沫紅茶店總會讓人忍不住就點上一份，一種儀式感，本來以為這一桌我都能吃光光，但最後厚片被我打包回家，上貢給大貓的五臟廟!

大貓先生: 怎會有這個!!一咬就誇獎好好好給力，甜滋滋

雙江茶行的網路評價一直都很不錯，經典手搖茶飲更是台中人推薦必吃的歷史茶店，之前如何口味如何我不清楚，這是我第一次踏訪雙江，從茶飲到各種茶點每一口都能吃得出＂店家把關＂

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