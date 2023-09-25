桃園平鎮早午餐推薦—晏朝食，超厚實餡料滿滿的起司豬排三明治和手打肉排漢堡吃過的人都讚不絕口

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近期企鵝又在平鎮發現了一間新的早午餐啦—晏朝食

餐點皆為店家自己發想、製作和設計

吃起來給人的感覺非常獨特又滿足，是外面一般早餐店吃不到的滋味

也難怪剛開幕不久，就擁有著滿滿的人潮

從入座內用到離開，內用的座位都是無一空席的

一吃完離開就馬上有新的消費人馬補上！

這間在中壢交流道這邊真的超受歡迎

這篇就一起來看看這間剛開幕不久就有高人氣的早午餐

晏朝食 店面位置

晏朝食早午餐的地址為桃園市平鎮區廣德街10號

這邊靠近中壢民族交流道，附近還滿熱鬧的，大型的速食餐廳這邊都有~

吃飽也可以去附近的賣場逛逛👍

那這間平鎮新開的早午餐就位於小巷內

過麥當勞 中壢民族店右轉進來就會看到青黃色的招牌囉

這邊有滿多機車格的，如有需要可以騎車來比較方便唷

晏朝食 用餐環境

晏朝食早午餐內用位置非常寬敞，中間留了一個很大的走道

座位大多為以左右兩側，雖然位置不多

但整體的用餐環境還是滿舒適的唷🥰

在門口旁也有提供一個自助區

餐具、碗盤、茶水等有需要都可以自行取用

滿特別的還有提供小魚乾辣醬，喜歡吃辣的朋友一定要試試

旁邊也有小碟子，可以先裝好拿到座位享用唷

晏朝食 菜單

晏朝食早午餐的菜單設計的滿清楚的，餐點選項也很多

主食主要分為吐司系列、脆皮蛋餅、義大利麵、手作漢堡、手作米漢堡等

口味還滿多元的，鹹、甜、酸、辣通通有

第一次來的話可以先嘗試看看店家推薦的餐點(有皇冠圖示的)

晏朝食 餐點推薦

企鵝和朋友們點了花生醬豬排蛋吐司、韓式泡菜燒肉米漢堡、墨西哥沙沙漢堡

剛好對應了店家主打的三種不同口味的餐點

這三個餐點上桌時光是從外觀看就可以感受到滿滿的餡料

還沒吃就讓人超期待🤤

尤其是花生醬豬排蛋吐司，配色上就讓人超有食慾的

來一起看看這三個晏朝食早午餐必吃的餐點吧

花生醬豬排蛋吐司

這個光是從配料上就可以感受到店家滿滿的心意

厚實的豬排搭上濃郁的花生醬、番茄、煎蛋、起司等等

在吃的時候可以同時吃到花生醬和豬排醬的滋味

口感非常豐富又多汁！既有鹹香扎實的滿足感，又有清爽鬆軟的滑順感

份量上也非常足夠，早餐吃這個真的超幸福😆

韓式泡菜燒肉米漢堡

燒肉經過特製的韓式泡菜醃製，增添了微辣和酸甜的風味

加上青菜﹐起司夾等等在綿密的米飯漢堡包中，

起來既有米飯的蓬鬆口感，又有燒肉的美味！吃起來也是相當不錯😍

餡料一樣給的很多，咬幾口就可以發現

中那間常還是滿滿的肉、蔬菜和起司

加上有添加米飯，份量雖然看起來小小的，但也是讓人吃的很飽🥰

墨西哥沙沙漢堡

厚實的手打牛肉漢堡排吃起來口感綿密多汁

咬一口，就能清楚感受到牛肉的肉汁在嘴中爆開

而起司、辣椒和醬料的微辣風味則在背後綻放

配上新鮮的生菜和脆皮的漢堡包真的超好吃😋

口感也是屬於非常多層次的一個餐點

喜歡大口吃肉的你一定要點這個試試看❤️

另外搭配餐點的可可鮮奶，約克夏鮮奶茶也很讚

甜度恰到好處，搭配餐點喝起來不會太厚重

吃完餐點後再喝也有種甜韻的口感，能夠快速解膩又回甘❤️

晏朝食 評價

這家早午餐是近期企鵝吃到一間很喜歡的餐廳

餐點的餡料給的非常的豐富

每一口都能品嘗到厚厚的滿足感！

而且不管是漢堡、吐司還是米漢堡的蔬菜量也是很夠

除了吃的飽的同時還能補充點營養😋

上班上課吃到這麼豐盛的餐點，一整天都會充滿活力



👇以下附上餐廳資訊👇 喜歡的朋友趕快收藏起來😘

🍽：晏朝食

📍：桃園市平鎮區廣德街10號

⏰：07:00-14:00(週二公休)

☎️：03-4021911

💌：晏朝食粉絲團

備註：晏朝食線上點餐