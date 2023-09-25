手工限量，三重蘆洲低調賣，來一盒好吃的蛋黃酥、黃金月娘和千層芋頭流心酥推薦！

三重蘆洲有什麼適合中秋節送禮推薦？如果懶得去外地排隊買蛋黃酥，懶得搶訂超夯又高價位的中秋節禮盒，可以試試看蘆洲的《謙謙手感烘焙》，門面低調的烘焙店，我曾推薦過好幾次，老闆手工製作，限量開賣，建議先預訂，據說每一年都很多人等到中秋節當天才急著買，真的有可能撲空賣光喔！

三重蘆洲中秋節送禮推薦 謙謙手感烘焙

《謙謙手感烘焙》地點在蘆洲三民高中站對面，對面就是捷運出口。

小小一間看起來不算明顯，主打菠蘿麵包買一送一活動，還有許多麵包和禮盒推薦可以看一下粉絲團，常有新品快閃限定賣。

謙謙手感烘焙

地址：新北市蘆洲區復興路52號

捷運：三民高中站一號出口

電話：0989 689 875 有時賣完會提早收，建議打個電話

營業時間：07:00–20:00 (星期四07:00–21:00)（星期六公休）

粉絲團：謙謙手感烘焙

早上七點就營業，搭捷運買早餐剛剛好，已經吃過好幾種麵包，很推黃金地瓜！

剛出爐的麵包好吸引人，之前就知道老闆做身體健康的，麵包食材都慎選，使用安佳奶油和國外進口麵粉，買過好幾次，吃完都不會脹氣。

三重蘆洲中秋節送禮推薦 謙謙手感烘焙蛋黃酥

如果怕吃同一口味太膩，這裡有販售三種不同口味的禮盒推薦。

可以先買一個試試口味

蛋黃酥$55

黃金月娘$60

千層芋頭流心酥$50

禮盒有

綜合12入(蛋黃酥、黃金月娘、千層芋頭流心酥)$695

桂圓蛋糕6入$175

芙蓉蛋塔6入$220

蛋黃酥、千層芋頭流心酥6入$340

綜合12入(蛋黃酥、黃金月娘、千層芋頭流心酥)$695

現場有零售單入，如果想自己先試試看好不好吃，可以買一顆嚐鮮，不想買這麼多也可以買六入的。

飽滿的內餡，最讓我感到驚訝的是，這蛋黃酥一點也不油，果然很符合我之前問過老闆的推薦，堅持少油和少甜製作，連我對切後的砧板都沒有太多油膩感。

謙謙的蛋黃酥沒有太多層次，但表皮依舊酥香，內餡鹹蛋黃和豆沙鹹甜搭配，豆沙滑順不甜膩，鹹蛋黃滋味豐厚，吃完真的沒有太多負擔，如果和小可一樣不喜歡太油膩和太甜的蛋黃酥，真的可以試試看。

黃金月亮外層酥鬆清爽，裡面包著白豆沙和鹹蛋黃，飽滿濃郁，買回家用烤箱再加熱一下，配個熱茶就很好吃。

千層芋頭流心酥是最近的新品，不過我覺得餅皮沒有千層的感覺，倒是非常酥，芋頭香氣明顯，但不會太甜膩，中間流心微微的蛋香，真的吃了好幾種都沒有覺得非常甜，所以給阿爸吃也不會被笑說是買給螞蟻吃的嗎（誤）。

芙蓉蛋塔6入$220

家中有小孩的很適合買這禮盒，平均一個30幾元，個頭不小。

可以放進烤箱加熱吃，也可以冷藏或冷凍吃，我自己最愛加熱的吃法，外層酥香、裡面則是柔軟充滿蛋香的口感，放進冰箱又像在吃冰淇淋，很多層次的甜點。

桂圓蛋糕6入$175

我爸好愛的桂圓蛋糕，他一個人可以吃掉4入，看個電視就沒了XD

桂圓蛋糕扎實，有嚼勁又帶Ｑ彈的口感，還能吃到不少核桃和桂圓顆粒，味道很香。

謙謙手感烘焙

地址：新北市蘆洲區復興路52號

捷運：三民高中站一號出口

電話：0989 689 875 有時賣完會提早收，建議打個電話

營業時間：07:00–20:00 (星期四07:00–21:00)（星期六公休）

粉絲團：謙謙手感烘焙

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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