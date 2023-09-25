老饕推爆台式火鍋/中午及宵夜限定鍋物只要299元起還享自助吧無限吃/新北市新莊排隊名店/狂一鍋新莊區插旗

新莊火鍋推薦【狂一鍋新莊復興店-宵夜門市】是許多老饕推爆的台式火鍋，也是外國遊客來台必吃的台式火鍋；狂一鍋在全台已有14間分店；瑪姬今天帶姪女來狂一鍋新莊復興店嗑鍋，這裡也是品牌裡其中一家有開宵夜場的門市，平日中午及宵夜限定鍋物只要299元起還享自助吧無限吃，而且還不限用餐時間，真的很狂！

【狂一鍋新莊復興店-宵夜門市】

地 址：新北市新莊區復興路一段1&3號1樓

電 話：02 2276 5333

營業時間：週一~週五12:00-15:00&17:30-01:00/週六~週日12:00-15:30&17:00-01:00

官方臉書：狂一鍋新莊復興店



【狂一鍋新莊復興店-宵夜門市】就位在新莊復興路和新泰路的交叉路口，斜對面就是新莊棒球場，瑪姬到的時候還不到開店時間，門口已經有約20人在等候，大家嗑鍋的決心真的很狂！

門口的霓虹玻璃屋設計很有台味，就像是路邊常見的檳榔攤設計。

狂一鍋用餐不限時間僅接受現場客，到現場先掃碼取號候位，等候服務人員叫號安排入內用餐，新莊復興店的座位還不少，假日建議盡量早到取號排隊必免久候！

雖然門口有著台式特有的檳榔攤，但室內的裝潢卻很歐式，深色的木雕花牆搭配盞盞溫暖燈光，座椅也是舒適軟墊的歐風餐椅。

除了落地窗邊是一整排的單人吧台式座位，其餘皆是四人以上大桌，再依來客人數去安排配置用餐座位。

用餐這天中午是周六假日，吸引很多家庭客來訪用餐，還有不少穿著棒球衣的球迷，準備吃完鍋去球場應援觀賞球賽。

也有半包廂式的多人座位區，絨布長型沙發座很雅緻，讓我想到若是有論及婚嫁約雙方家長見面時安排在這裡也很適合。

自助蔬食火鍋吧有多達30餘種生鮮蔬菜和常見的火鍋配料，還有各種麵、冬粉和白飯自取，想吃什麼想吃多少自己決定。

他們家的蔬食吧食材都很新鮮也處理的很乾淨整潔，不時會有服務人員關心客人取餐的狀況去補足食材和整潔。

飲料和冰品也採自助式的，有茶飲和果汁，右手邊是霜淇淋機，自己擠霜淇淋想吃多大隻自己決定，瑪姬每到火鍋店一定不會忘記吃冰品，尤其夏天更是必吃！

火鍋醬料和香辛料也依自己的喜好取用，也可以參考店內的比例配方去調配。

狂一鍋和一般日式火鍋店最大的不同就在於以台式創意口味的鍋底，讓消費者吃到不一樣的火鍋口味，像是功夫排骨酥鍋就是一絕，瑪姬第一次吃狂一鍋就有點來嚐鮮，真的是好吃，難怪一直是店內人氣首選鍋物。

別以為點好鍋底就結束了，每一種口味的火鍋裡除了原本的料外，還可以再選一道肉品或海鮮來搭配，這樣才是一個完整的套餐，肉品有牛肉、豬肉、雞腿肉任君選擇。

平日午餐(非例假日)/每日宵夜時段，有三款霸榜台味狂鍋(藥膳大雞腿、功夫排骨酥、剝皮辣椒蛤蠣雞)限定體驗價299元起，享蔬菜鍋料自助吧免費吃！

提供宵夜場店別為：新北中和店、新北三重店、新北淡水店、台中漢口店、新莊復興店、高雄台鋁店，大家依自己的方便性做選擇。

限定活動：【夏日狂歡來吃鍋】即日起至門店錄炒鍋影片發IG限時動態，即免費招待軟嫩雞腿或梅花豬一份＊詳情請洽門店服務人員。

燒酒雞蛤蜊鍋搭配海上花459

食材有烏骨雞和蛤蜊，搭配數種中藥材和一整瓶的料理米酒。

桌邊爆炒秀開始囉！服務人員先倒入麻油把老薑爆香後再加入烏骨雞和中藥材炒出鍋氣，待鍋氣產生後倒入一整瓶的料理米酒加熱，過程不加一滴水，因為是酒精濃度百分百的鍋底，因此次點燒酒雞蛤蜊鍋的朋友，請勿喝酒開車喔！

全部的米酒倒入正好是一整鍋，後續可再加入高湯，若喜歡酒精味道重一點的朋友在中後段請服務人員添加一些米酒，若需一整瓶米酒則需另外付費。

隨著鍋內煮滾後在點火將酒精發揮掉，也逼出酒香，看著超過30公分的熊熊烈焰往上衝，一場桌邊的火焰秀也讓人臨場震撼！

待酒精發揮完畢，鍋內沸騰之時再將蛤蜊倒入鍋內，燒酒雞蛤蜊鍋便大功告成！

大塊的烏骨雞肉是整個鍋底的重中之重，在煮熟後精華全釋放在湯汁中。

烏骨雞的皮Q肉質彈牙紮實飽滿，瑪姬連皮帶肉一起吃超過癮！烏骨雞本身只有酒香和藥材的香氣，喜歡重口味的朋友可沾胡椒鹽一起食用，但即便不沾也吃得到雞肉的可口香甜。

烏骨雞再加蛤蜊的海陸兩棲絕配食材，兩者都是鮮味擔當！蛤蜊選用大顆，肉質飽滿鮮美，建議煮滾後可先食用。

酒香加上食材的鮮香，這道湯真的是完美！後續可以喝湯，也可以煮任何喜歡的食材。

火焰香辣鍋搭配翼板霜降牛509

喜歡麻辣鍋的我們說什麼也要點上它，和燒酒雞蛤蜊鍋也正好是不同的風味鍋物。

這道鍋物一樣是在桌邊直接爆炒，先加入蒜末爆香後再加入特製的辣醬和蔥段爆香，整個香氣在熱度升溫之際也高漲，香噴噴讓人不自覺先嚥嚥口水XDDD

在溫度到達頂點時倒入米酒在火氣助燃下，香氣直竄腦門。

最後再倒入滷好的鴨血和特製的麻辣高湯就大功告成！我們也忍不住食指大動，準備開吃啦！

他們家的鴨血十分水嫩可口，咬開來會爆汁，沒想到煮得入味還可以那麼嫩口，中間亳無氣孔老化的現象。

我們從自助蔬食吧拿了喜歡吃的火鍋食材，也依照點的鍋底特色拿了像是麻辣鍋必吃的油條、豬血糕等食材。

因為有點麻辣鍋，而且鴨血又太好吃了，所以加點一份麻辣鴨血，這樣一份才銅板價69元有六大塊，份量不少。

翼板霜降牛的肉色鮮紅，油花十分漂亮，一看就是可口好肉！

這肉片搭配麻辣鍋是絕配，我忍不住想快點下鍋吃爆它！

要下鍋夾起一片才知道肉片很長，在滾燙的鍋底涮個幾下，呈現粉紅色後就是最佳口感，若是全熟就有點浪費這塊好肉了。

翼板霜降牛的特色是肉質鮮嫩又帶有Q度，不會太肥但又像瘦肉般乾澀，尤其在麻辣鍋裡煮整個香氣都出來，十分可口！

燒酒雞蛤蜊鍋我搭配的是海上花，裡面有蛤蜊、鯛魚和白蝦，狂一鍋的食材端上桌用肉眼看就知道水平，白蝦是大隻的，蛤蜊也是，鯛魚片也是切成厚片狀，食材不馬虎。

白蝦在剥殼的過程中，從指尖就傳達出新鮮的訊號，輕輕鬆鬆沒兩下就去殼，新鮮甜美的滋味從口腔感受，傳達到腦中和心裡盡是滿足！還有鯛魚也好新鮮肉質很細緻哦！

上傳IG爆炒鍋物影片就送150G的肉品，我們選了梅花豬，這送的肉片份量很可以！

瑪姬上市場常買梅花豬，店裡選用的梅花豬油花是很均勻的，肥瘦適中。

梅花豬放燒酒雞鍋煮吸收一下酒香，煮到全熟後再吃，天啊，好彈牙！而且亳無腥味，肉質非常棒！

其它的火鍋食材我們也煮來品嚐，一般來火鍋店丸餃類我不會吃太多，但這裡的丸餃類都是有嚴選的，不會因為無限享用就用次級品來搪塞，像貢丸、天婦羅都Q彈紮實味道又好；特別是芋籤糕太Q了又吃得到芋絲，整個讓我失心瘋又拿了好幾個，到最後實在肚子塞不下了才作罷。

這芋頭口感也太像冰淇淋了！綿柔鬆軟又有黏性，就像在吃芋頭冰淇淋一樣，讓芋頭控的我又失控了XDDD

自助吧裡還有虱目魚漿，用冰淇淋挖勺取用，每一球都好大一個；它裡面有加了荸薺來增加口感，魚漿很新鮮紮實很有彈性，而且一點腥味都沒有，讓瑪姬整顆吃下肚沒問題。

副食我們拿了關廟麵來加入麻辣鍋裡煮，寬條的關廟麵不用煮太久保留著Q度，但同時又有麻辣的香氣，入味又可口。

最後的霜淇淋時間，我們第一次都擠得沒成功，尖端沒有立起來，瑪姬不死心又擠了第二回，這次終於成功了！感覺可以去便利商店上班了，哈！

狂一鍋每一季都會換一次霜淇淋口味，這次是西瓜牛奶口味，第一次吃到這個口味很新鮮，淡淡的西瓜香氣，是一道適合夏日的季節冰品。

有興趣的朋友可看瑪姬製作的桌邊爆炒小影音哦！





狂一鍋就是狂！創新美味的台式火鍋口味，有任你吃的自助蔬食火鍋料吧，還有飲料和霜淇淋無限吃，而且還創下火鍋店用餐不限時的特例，這麼多的好康，讓我還想再來狂一鍋吃爆它！

優惠訊息：「樂多多會員限定」新會員有專屬見面禮「軟嫩雞腿or活力梅花豬。(二選一)」，用餐還能累積點數。

點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期，超棒的體貼會員回饋機制！"

其它分店資訊：狂一鍋台式火鍋第一品牌

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