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> 圖文創作 > 台中大雅美食｜味市 お料理,預約制只有8席的無菜單料理

台中大雅美食｜味市 お料理,預約制只有8席的無菜單料理

2023-09-25 14:02:09 省錢旅遊達人 人氣：118
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窩客好文

省錢旅遊達人

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大雅區

造訪商家：味市お料理 割烹
phone09-6831-9380
place台中市大雅區中清路三段928號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中其實有很多高貴又不貴的日本料理店,而且都不是開在市中心

繼上次去南屯楓樹里吃過[宸安割烹]之後,最近又發現大雅也有一家味市 お料理

開在台中大雅的味市 お料理就是一家無菜單日料,只有8席,沒預約還吃不到唷!

本文目錄(點名稱快速前往)

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味市 お料理在哪裡?

味市 お料理就在中清路三段和中山路的交叉口

這邊車子穿流不息,若沒注意還真不曉得路邊就有好吃的日本料理

味市 お料理停車場

中清路三段和中山路交叉口就有這一大片空地可停車,走到旁邊的味市 お料理只需2分鐘

味市 お料理的招牌不大,車子開太快可能還會錯過

不過熟門熟路的老饕都知道美味就藏在店內,沒事先預約還吃不到呢!

從正面拍的味市 お料理外觀看起來是居家風格的日式小店

白牆上寫著味市中英文店名和2021的字樣,連外觀都很新穎,看得出來應該開業未久

店內雖然不大,但是窗明几淨,木質桌椅透露出一股溫潤的質感

搭配室內柔和的黃色燈光,立刻就有一種回家用餐的溫暖

跟很多小型的日料店一樣,桌位採用L型的設計,剛好可以欣賞主廚的板前料理

味市 お料理價格

味市 お料理主打無菜單料理,很多新鮮漁獲都是主廚親自前往市場挑選

10道菜午餐只需$1000元,晚餐$1500元,高貴不貴的價格,難怪常常都客滿

角落冰箱內陳列了許多日本酒和氣泡飲料,想喝哪一種可以先告訴老闆

據說這二瓶十四代的龍月和雙虹,更是昂貴的純米大吟釀,定價至少8~10萬日幣/瓶

開始用餐前,老闆先幫大家介紹這瓶來自長野的Sogga Pere et Fils

這款小布施清酒外面不容易買到,據說口感滑順帶有微妙的乳酸感

美食搭配美酒倒是相得益彰,只可惜我們那天是開車前往,所以就沒點來喝

味市 お料理美食介紹

開始用餐前,每個席位都先擺好精緻的餐具和一小碟花生,等待貴客入席

以下就來介紹當天所吃到味市無菜單料理的美食

第一道開胃菜是水雲醋,也就是醋海藻,吃起來有類似髮菜的口感

上面還點綴了萬壽菊的葉子,吃起來口感酸甜,還帶有百香果香味

第二道是經過12天熟成的白腹油紺,上面的紅色是日本柚子辣椒,下面哇沙米

沒想到經過熟成的魚,搭配了日本柚子辣椒和哇沙米一起吃,竟然風味絕佳

第三道菜是是宜蘭大溪鬼蝦加上鮭魚卵的搭配組合

下面用麝香葡萄做底,上面還點綴繁星花,既好看又好吃

第四道也是熟成6天的炙燒日本鰆魚,被稱為生魚片大王的日本鰆魚

不論生吃還是用烤的都很好吃,這次味市 お料理的主廚是採用烤魚的做法

我一坐下就注意到他們的醬油碟子竟然是個能劇臉譜,看起來頗有戲劇效果

不論白腹油紺還是日本鰆魚,沾點醬油一起吃都很美味

中場休息來碗加了不少新鮮魚肉和豆腐一起熬煮的味增湯

暖呼呼的味增湯既暖心又有飽足感🥣

第五道是平政魚,台灣北方海域冬季偶爾捕獲的平政魚,俗名是青甘,在日本屬於高級魚種

炙燒過的平政魚加點芥茉椒鹽就十分歐伊系,可以擠點金桔去調味

旁邊再搭配店家醃製的生南瓜,可以增加爽口的感覺

第六道是每天由澎湖專機送來的招牌軟絲,切了200多刀的軟絲口感綿密,吃進口中令人難忘

而且上面加了巴西栗果碎,更有畫龍點睛之妙,這道是店內的招牌菜,一年四季都品嘗得到

第七道是自製烏魚子先用清酒浸泡去腥再夾在二片客家年糕中間,吃起來類似葷的鳳梨酥,有糖心的口感

這個店家的創意菜餚也是令人印象深刻,沒想到烏魚子和年糕的搭配如此令人驚豔

當主廚遞給我們時,我這個老土還手心向上去接,真是太尷尬了😅

瞧瞧主廚正小心翼翼地將準備好的薑絲,一一鋪到生蠔上面

認真專注的眼神看得出來頗有幾分講究的日本職人精神

第八道是用醬油先泡過的宮城生蠔,上面再加上薑絲和青蔥調味

肥美的宮城生蠔吃起來真是豐腴多汁,連不愛生蠔的我都覺得很可以👍

第九道是基隆外海來的熟成野生加納,又稱為真鯛,屬相當高級的魚種,目前野生的已經相當稀少

吃起來的口感肉質緊實,還有淡淡香氣,加點柚子胡椒或哇沙米就能嚐出清甜口感

本來這個北海道馬糞海膽+鮭魚卵是不含在套餐之內的,需要另外加價$480

因數量有限,所以老闆詢問在座客人,有需要的人可以另外單點

空運自北海道的馬糞海膽果然新鮮好吃,加上會口爆的鮭魚卵,吃起來格外珍貴

難怪很多人去日本都狂吃海膽,滿滿的海膽丼飯比台灣吃便宜多了

第十道是主食釜飯,有先加入貝類的高湯一起熬煮的釜飯吃起來香氣逼人

上面再加了鮭魚卵,鴻禧菇和切碎的細青蔥,煮熟後攪拌一下就是日本常見的釜飯

原本的釜飯就已經不錯吃,沒想到再加上剛才的海膽,滋味更上一層樓

這碗最後的釜飯真是令人滿足的佳餚啊~😋

無料理菜單的最後用提拉米蘇做總結,吃完這套$1500的無菜單料理晚餐

就不難明白為何他們總是常常客滿,價格實惠又美味,難怪沒預約都吃不到呢!

味市お料理地址電話

🏠: 台中市大雅區中清路三段928號

📞: 0968-319380

🕕: 12:00~14:30  18:00~21:30(周一二公休)




味市お料理午餐和晚餐的費用是多少?

午餐$1000,晚餐$1500,再加10%服務費

味市お料理需要多久前預約?

提前3~7天預約比較保險
評分者：省錢旅遊達人
評論分數
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