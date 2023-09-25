獨家，網路還沒人推薦！超人氣日本料理店新推出，要預約才能吃到的無菜單料理，一個人1580元有什麼好料呢～

台北華山市場人氣排隊名店「合掌村」在東區也開了一間分店「合掌村 忠孝2店」，合掌村忠孝2店除了座位比華山店多，用餐環境也較為舒適，營業時間到晚上21:30，適合上班族晚上跟同事朋友聚餐或是情侶約會用餐。

「合掌村 忠孝2店」除了食尚玩家推薦的頂級十二貫握壽司必點，最近還有隱藏版精緻無菜單料理，趁著無菜單料理的推出，選了平日中午時段來品嚐，沒想到營業沒多久就客滿啦！

東區美食 合掌村忠孝2店 在哪裡

「合掌村 忠孝2店」位於台北東區巷弄，從捷運忠孝復興站1號出口走過來只要2分鐘，吃完還可以逛百貨公司。

合掌村 忠孝2店

地址：台北市大安區忠孝東路三段251巷7弄10號

捷運：忠孝復興站

電話：0227213790

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00

粉絲團：合掌村（忠孝2店）

食記：【東區美食】合掌村忠孝2店，隱藏版無菜單料理推薦



東區美食 合掌村忠孝2店 內用環境

「合掌村 忠孝2店」的座位數較多，但一開門仍然坐滿了來享用美食的客人，生意超好的！如果吃隱藏版無菜單料理，一定要和我們一樣先預約。

我們坐在吧台(板前)的位置，可以近距離欣賞師傅們製作料理的過程。

等待餐點上桌前，坐在板前看著師傅準備給其他客人的頂級十二貫壽司，很多人還不知道無菜單料理是隱藏版，愛吃日式料理的一定要來試試看。

東區美食 合掌村忠孝2店 菜單價錢

「合掌村 忠孝2店」的菜單

頂級十二貫壽司是這裡的招牌，其它還有海鮮丼、烤魚、手捲…等品項也很多人推薦。

這次訂位來吃合掌村一個人1580元的無菜單料理(要預約才能吃到)，可以說是充滿驚奇之旅～不用煩惱要點什麼，通通由師傅依照當季新鮮食材決定。

東區美食 合掌村忠孝2店 無菜單料理

合掌村無菜單料理的第一道是松露野菇沙拉

松露野菇搭配鮮脆的生菜，淋上清爽開胃的和風醬，松露炒菇很特別，師傅將幾種菇類搭配松露先炒過，鹹香又彈牙，和生菜搭配完美，不只是吃冷盤的感覺。

上菜時，師傅會細心地介紹每道菜色。

第二道是由日本白螺、花枝鬚和章魚組合的前菜

日本白螺肉質柔軟，上面還有鮭魚卵跟海菜點綴，入口逼逼波波好過癮，超好吃！忍不住又偷夾隔壁宜蘭人的。

花枝鬚加入自製味增醋，爽脆又帶一點酸的風味，調味過的章魚飽滿厚實，極有嚼勁。盤子周圍灑了粉紅色的櫻花魚鬆，擺盤賞心悅目。

第三道是松葉蟹茶碗蒸

加了松葉蟹果然不一樣，松葉蟹肉質柔軟還有著濃厚的甜味，和綿密蛋香的茶碗蒸搭配相當好吃，加上魚子醬提味，鹹香鮮甜的味道讓我相當喜愛。

一連串現做高級壽司出場，坐在板前看著師傅的精彩演出，介紹時還提到怕客人膩口，中間會穿插幾道美味日式料理來轉換口味。

台灣松鯛

油脂少的魚肉推薦，肉質細嫩Ｑ彈，帶點迷人的脆度。

牡丹蝦軍艦壽司

選用宜蘭大溪的牡丹蝦蝦母製作，牡丹蝦味道鮮甜彈口，搭配米飯跟海苔味道超棒，旁邊還附有使用梅子醃製的蘿蔔可以解膩，吃完還可以續，爽脆好吃。

青衣魚握壽司

青衣魚又稱鸚哥魚，最常被用來做清蒸料理，但師傅提到生吃也很推薦，魚肉薄脆又Ｑ、油脂少，搭配簡單的醬汁也能吃出魚肉本身的甜味。

紅甘握壽司

Ｑ嫩的紅甘魚，搭配柚子胡椒的點綴，有著甜、鹹與細膩的辛香層次，是我很愛的魚類之一，尤其又搭配了我超愛的柚子胡椒提味，好吃。

鰹魚握壽司

師傅提到鰹魚味道較重，所以搭配辣蘿蔔泥提味，魚肉肉質滑順、柔軟帶有韌性。

吃了五貫握壽司

師傅上了一道熟食轉換口味。

烤魚用柚子醬油先醃製過，帶有淡淡的柚香，肉質細嫩。

一旁還有梅子粉、醃製小番茄和用百香果醃製的佛手瓜可搭配。

無菜單料理出現了軟蟹殼手捲，兩人份剛好一整隻，我之前就超想吃這個，沒想到就在「合掌村 忠孝2店」吃到囉٩(●ᴗ●)۶

大片海苔夾入生菜和豪邁的明太子美乃滋，加上口感極酥脆的軟殼蟹非常契合，吃完握壽司再來一份酥酥脆脆的軟殼蟹，這之間的味覺轉換真是太極致。

炸過的軟殼蟹，酥香鮮脆，包了海苔入口也不會覺得油膩，這次無菜單料理的軟蟹殼手捲，合掌村菜單上也可單點一份220元，好吃推薦！

合掌村有很多炙燒握壽司，坐在板前可以看到師傅炙燒的過程精彩表演。

吃完兩道熟食再回到握壽司

接下來的握壽司，每貫都是極致的享受

第六貫是美味的松露干貝握壽司，干貝本身的肉質柔軟，炙燒後帶點焦香味，加上松露醬和玫瑰鹽調味，夾入一片紫蘇提味，入口風味豐厚又帶清爽，尾韻留著紫蘇葉的清香，確實迷人的滋味。

另一半宜蘭人最喜歡的就是星鰻比目魚握壽司

炙燒過的星鰻，細緻肉質帶點焦脆的口感和入口即化的比目魚搭配，外酥內軟的極致超美味的！兩種層次在口中留下深刻印象。

牛小排握壽司

切成片狀的牛小排經過炙燒後，搭配松露醬做成握壽司，香嫩的肉質入口甜美。

吃完八貫壽司後，接著是海膽手捲。

海苔包著北海道有名的磯雪昆布，加上米飯、海膽跟魚子醬，味道濃郁充滿鮮味的新鮮海膽，大口吃下的爽快感讓人意猶未盡，海膽的鮮味停留在口中久久。

吃完重口味的海膽手捲，最後登場的是料很多的海鮮味噌湯。

合掌村的味噌湯有不少魚肉和蝦頭，味道濃度適中也不會太鹹，吃完無菜單料理，最後來個熱呼呼的湯品，胃都暖了～





吃到「合掌村 忠孝2店」的隱藏版無菜單料理，覺得師傅在餐點順序的安排很有節奏，設計的非常巧妙。

生魚片從油脂少到油脂豐富的順序，味道從清爽的到重口味，生食之間適當的安排熟食轉換口味，讓味道不會膩口，起承轉合非常棒！最重要的是吃到的食材來說，這價格也不貴！只是要來吃記得先預訂喔～

合掌村 忠孝2店

地址：台北市大安區忠孝東路三段251巷7弄10號

捷運：忠孝復興站

電話：0227213790

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00

粉絲團：合掌村（忠孝2店）

食記：【東區美食】合掌村忠孝2店，隱藏版無菜單料理推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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