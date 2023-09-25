安平運河遊船 金色流域 從河道視角欣賞城市風光

安平運河遊船 - 金色流域，一條台南最夯的水上觀光行程，最適合台南一日遊的最後壓軸，搭乘「運河號」平底船，從河道視角欣賞城市風光，河面波光粼粼、行進間清風拂面，耳聽導覽員的詳細解說，沿途穿橋而過，盡享安平運河兩岸風光。



安平運河遊船，登船地點在安平漁人碼頭 (安億橋下、慶平路到底)，與台南安平遊憩碼頭隔岸相望。台南安平遊憩碼頭正舉辦 2023年「臺南400年」活動「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的臺南吧！」，一座 12米的大型「千陽號」陸上氣球，特別吸睛。



安平運河遊船，整點發船，搭船或有訂位者，必須提前 15分鐘至安平漁人碼頭報到購票，航程來回約 45 - 50分鐘，全票 NT$300，優待票 NT$200。



安平運河遊船 - 金色流域，一條台南最夯的水上觀光行程，最適合台南一日遊的最後壓軸，搭乘「運河號」平底船，從河道視角欣賞城市風光，河面波光粼粼、行進間清風拂面，耳聽導覽員的詳細解說，沿途穿橋而過，盡享安平運河兩岸風光。



漁人碼頭出發，遊船穿橋而過，第一座橋「安億橋」。



第二座橋「承天橋」2014年完工，白色鋼骨的橋身造型，設計靈感來自舊式貨船的龍骨底座，但遠看宛如鯨魚骨架，因此在地人都暱稱它為「魚骨橋」。



過承天橋底時，可以看到橋底下左、右兩邊各有一顆大石，這是承天橋的舊橋墩，在興建新橋時特別保留。



單人雙槳划船訓練



第三座橋「望月橋」，藍色鋼筋結構，拱型橋梁平貼水面，夜間橋面燈光映照水面形成月影，有如水中之月。通過望月橋時，抬頭上看，還能看見燕子在橋底築的窩巢。



注意看！望月橋欄杆外側，橋面以「月相」裝飾，有眉月、弦月、凸月及滿月等圖案，只有安平運河遊船才能得見。



第四座橋「臨安橋」，臨安橋為安平市區交通樞紐，岸邊大樓高聳，特別壯觀。



臨安橋橋梁低矮，漲潮時間遊船穿過臨安橋時，遊客需要縮身低頭才能過橋，頭要低得比船身欄杆還要低，才能安全穿橋而過，是非常難得的刺激體驗。目前臨安橋正進行封橋改建 (前方橘色鋼橋為替代橋梁) 無法繼續前往「新臨安橋」、「河樂廣場」、「金華橋」與「新南橋」，臨安橋是目前「金色流域 」航程的折返點，為補償未盡航程，「運河號」續行安平港區。



遊船行進間螺旋推進器攪動水面，受驚嚇的魚兒會跳出水面，小白鷺跟在遊船後方，以逸代勞捕捉躍出水面的魚兒。



南市區漁會魚市場



林默娘公園，「白峰石」少女媽祖像，有別於一般寺廟中的媽祖神像，是以林默娘二十八歲去世前的少女形象為取樣。



台灣生產的遊艇以物美價廉及客製化的特性，曾經獲得北美市場的青睞風光一時，有「遊艇王國」之美稱，隨著國際遊艇市場的萎縮，目前訂單以客製化高價豪華遊艇為主要。



安平定情碼頭，DDG-925 德陽艦驅逐艦，簡稱德陽艦，為中華民國海軍陽字號驅逐艦之一，2005年4月除役，2011年換回服役早期武裝構型，放至安平港進行展示，成為台灣目前唯一的一艘軍艦博物館。



安平漁港安檢所



返航安平漁人碼頭



立驛國際安平遊港遊運河

地址：台南市安平區安億路501號

電話：0903 232 168 / 06 299 0239

營業時間：13:00–19:00 (週一 ~ 週日)

運河遊船，採單一電話預約，航班資訊請參考 FB 專頁：立驛國際安平遊港遊運河

停車場：安億停車場

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