為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > LADY KELLY生日蛋糕為北投泡湯之旅，增添美味幸福滿足感！

LADY KELLY生日蛋糕為北投泡湯之旅，增添美味幸福滿足感！

2023-09-25 14:10:07 婗媽 人氣：119
share
邀約
窩客好文

婗媽

發表篇數：148篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：凱莉小姐LADY KELLY 新竹
place新竹市東區中央路無印良品正對面B1229號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

婗媽娘生日慶，與媽媽獨享北投麗禧泡湯之旅！

九月為婗媽娘安排了一場北投麗禧生日泡湯之旅，讓他舒壓一下日常的忙錄，拉著同是九月生日的弟弟同行，一起唱生日歌。

剛好收到LADY KELLY的邀約，請LADY KELLY直接幫我把生日蛋糕送到此次入宿的「北投麗禧溫泉酒店」，也謝謝北投麗禧的服務，有空再來分享住宿心得！

用甜點傳遞幸福，LADY KELLY為生日祝福增添滿足感！

初次鮮嚐LADY KELLY為我們準備的是芋頭布丁鮮奶油檸檬雪霜乳酪黑絲網巧克力三款人氣蛋糕，認識「LADY KELLY後，才知道他們是網路人氣蛋糕，本人也是氣質小姐姐，真材實料其實蠻容易從蛋糕上視出端倪，同時凱莉小姐也有彌月蛋糕試吃，午茶手工餅乾等等的選擇呢！

無論用於家人生日、節慶或與朋友間的連結，都能為生活注入幸福感，傳遞彼此的美好。


特地帶上無酒精紅酒，讓等等還得開車的弟弟在慶生中也能暢飲，搭配蛋糕也很有氛圍！

可愛的是，婗媽娘很好CUE，穿上我送的上衣，搭配我帶的髮髻、珍珠項鍊，雖然不習慣穿白色衣服的她，看起來也是很開心的接受，將一切自然的擺在身上，非常地配合！XD

祝我家二位九月份壽星，生日快樂🎂

檸檬雪霜乳酪6吋：細緻立體玫瑰擠花，金色緞帶超顯貴氣！

從小細節來看「LADY KELLY所賦予的同理心！

在品嚐生日蛋糕之前，各種氛圍紀錄一定要的，為了給客人最佳樣貌的蛋糕LADY KELLY的蛋糕使用義大利技術做低溫保存，除了不影響口感也為在意喜歡紀錄生活的人，與接受禮物的人，都能收到完整漂亮的蛋糕，不用擔心運送過程出現失溫而讓蛋糕產生意外XD！收到之後，記得冷藏保存噢！

對於小細節都能用心的品牌，商品本質絕對不會虧待！


自從阿婗上大學後，慢慢咀嚼人生的每個階段，孩子長大了，我們變老了，爸媽也跟著又老了！

當不捨孩子與我分離時，婗媽娘也跟我說，接下來的人生就是如此，孩子放飛自己也要好好過，彷彿在傳遞她過來人的心情，孩子對於未來有憧憬，與大人感受的分離是不一樣的心境，就像當初時結婚，我的確沒有這樣的傷感，所以，我得慢慢習慣與學習！

謝謝你們，也讓我慢慢的圓夢

結婚後，才慢慢懂的回饋父母，每個家庭有不同的故事與表達愛意的方式，那年代的長輩多半不懂表達也不想麻煩孩子，如果能一起旅行，我喜歡幫他們拍照紀錄！


對我來說，「照片」永遠是最美的回憶，也是我最能展現心意的機會，雖然婗媽娘都說拍這麼多要幹嘛，但每每看到照片，也是笑得合不攏嘴！


LADY KELLY也有生日週邊，蠟燭、HAPPY BIRTHDAY的生日插旗，不想麻煩的朋友可以一起選購，搭配起來也很典雅好看，不用多傷腦筋！

謝謝婗媽娘，在她身邊我總是能像個孩子，放心的依賴她！


LADY KELLY 家的生日插旗搭配檸檬雪霜乳酪好好看，當時蛋糕尚未退冰，所以插不太進去，但高度看起來也無違和感，鏡面金色的插旗，多面反光質感讓氛圍更好了。

酸甜「檸檬雪霜乳酪」超層次風味，凍起來吃像嚐霜淇淋！

檸檬雪霜乳酪，冷凍的話也好吃，大約退冰約1小時左右品嚐蠻剛好的，硬一點的話，使用刀切能品嚐像霜淇淋的口感，玫瑰擠花是香氣酸感十足的檸檬味，喜歡檸檬、檸檬塔的朋友必點！

上層奶油雪霜質地是手工熬煮的檸檬餡，濕潤的融化感好美，味道也真的很濃郁！

檸檬雪霜乳酪五層大概是馬斯卡彭乳酪、舒芙蕾乳酪、手工熬煮檸檬餡、手指餅乾還有我跟婗最愛的脆口餅乾為底，這顆檸檬雪霜乳酪，我相信阿婗也會喜歡的！餅乾層是脆口但不硬，而且香氣十足很好吃，總覺得餅乾底也是乳酪蛋糕非常重要的靈魂角色。

可以的話，從上層挖到最下層一口吃，帶甜的檸檬搭配其他較不甜的乳酪、手指餅乾，很順口耐吃，口感層次很豐富，檸檬非常夠味，如果像我一樣是好奇寶寶，可以分別嚐嚐每一層的口感味道，婗媽就非常喜歡乳酪與餅乾，還有嚐到百香果的香氣，應該是來自於綜合水果庫利！

這張的婗媽娘很像外婆，很有歲月與故事感，我同時也在想，我老了是不是也長這樣呢？

爸爸也愛的檸檬雪霜乳酪

「檸檬雪霜乳酪」榮登婗媽娘最愛榜首，原以為長輩都喜歡芋頭口味，結果，我家的老人家不大一樣！

婗媽娘真的很喜歡檸檬雪霜乳酪，邊吃邊歐樂這顆味道很好，很爽口、我喜歡，還特地叫弟弟留這口味給她，帶回家給婗媽爹吃，連婗媽爹也說好吃，直問多少錢！！沒關係啦～明年生日女兒買單，想吃的時候也可以的！長輩總是捨得給我們錢花，但自己喜歡的東西往往都會捨不得買！

能知道長輩的喜好，對我們來說也是幸福的！

家人對我很好，配合度很高之外，也很享受過程！

不甜不膩，芋頭味十足芋頭布丁鮮奶油」高貴又典雅！

芋頭控、奶油控不要錯過的「芋頭布丁鮮奶油」，婗媽看到這顆被奶油圍繞的芋頭布丁鮮奶油蛋糕就非常想嚐嚐，全都是我喜歡的口味組合，雪白漂亮的奶油牆，搭配芋頭線條圍繞，典雅氣質滿滿啊！

能將奶油抹得這樣漂亮非常不簡單，所以收到兩顆蛋糕時會有潑油圍邊保護著它，如果喜歡拍得完美，可以先拍完再取下！

芋頭泥的色澤很自然，跟自己在家做的芋頭泥一樣料好實在，內餡的芋泥還能嚐有芋頭顆粒甜度幾乎都在芋頭身上，搭配奶油、戚風糕體以及像不甜的統一布丁，味道融合後不甜不膩，我可以吃一大塊！

LADY KELLY家的鮮奶油選用日本，偏清爽的口感與質地給人較無負擔感，因此整體吃起來更順口，也不會讓我的脹肚子！


金色是法芙納脆球，點綴上更顯些貴氣！

幸福，來的簡單！

第一次跟家人在飯店慶生感覺更加輕鬆了，剛剛好不熱的天氣，搭配戶外景緻，聊聊天很舒服，幸福也來的簡單！

感覺的出來阿木很開心！

吃到這裡，嚐過LADY KELLY家的蛋糕後，真材實料也不是喊假的，無論視覺或味覺通通給過，LADY KELLY生日蛋糕價格雖高，但你會覺得合理，這年頭，想吃到好品質的食物、用到好商品，原物料來源的講究絕對跟銷售金額有等比的關係，消費價值也慢慢再改變中，大家可以依預算去選擇符合自己講究的商品！

濃郁香醇「黑絲綢巧克力蛋糕」蘊藏榛果香!

沒有大人版的苦味，使用法國進口MICHEL CLUIZEL63%巧克力結合日本鮮奶油，內饀吃起來像巧克力奶霜，口感厚實，味道香醇，吃的出巧克力的好品質，蛋糕表層是由榛果醬勾勒出網狀作造型，裡層包覆著巧克力香緹與白巧克力爆米花，增加脆香口感，這樣的層次也為這顆黑絲綢蛋糕注入不一樣的靈魂，很加分！

婗媽弟覺得就像吃巧克力一樣，只是整體口感不大一樣，我其實也有這種感覺，巧克力內餡真是好吃！

這張婗媽娘好像在餵小寶寶啊～XD！！

謝謝「LADY KELLY讓原本簡單的北投泡湯之旅，增添了如此美味的幸福感，以後可以比照辦理，用放鬆的小旅行搭配生日蛋糕的祝福，會是讓人期待與難忘的回憶，重點是，有婗媽娘喜歡的蛋糕，這樣也能投其所好，讓生日慶更佳完美！

LADY KELLY FB
LADY KELLY 官網
LADY KELLY 門市據點

謝謝LADY KELLY邀稿／照片為婗媽親自拍攝與撰文、未經允許請勿轉載以上圖片、文字、歡迎分享連結／
本文為親自試用過後之體驗心得、僅供參考，產品成分及功效說明引用商品官網（含粉絲團）所載，不等於宣稱具有療效
肌膚保養依個人使用習慣、體質不同並請配合正確使用方法，實際效果依個人體驗為主​!

 

檢舉
share
chevron_left

義大利麵新鮮食｜加拿大GOGOQuinoa有機藜麥麵食

日月潭湖景房：明月湖品味湖畔旅店，享受專屬湖

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
邀約
窩客好文

婗媽

發表篇數：148篇

HI’我是婗媽：家中成員：老爺＋阿婗 喜歡旅行 ♥ 喜歡拍照 ♥喜歡體驗與嚐試新鮮的事物 ♥ 喜歡紀錄著生活的美好與旅行的記憶♥每一篇文章滿載自己熱情與喜悅的氛圍♥在平凡中抓取一些些幸福的溫度。 BLOG:https://nimama.tw/ 婗媽。甜栗子粉絲頁：https://www.facebook.com/yunimama.Ali/

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
御前上茶湳雅店宇治抹茶專門店 照片

御前上茶湳雅店宇治抹茶專門店

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
烏點作作 Woo zuo-zuo 照片

烏點作作 Woo zuo-zuo

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
紅葉蛋糕新竹民生店 照片

紅葉蛋糕新竹民生店

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
艾比兒甜點-東門三樓 照片

艾比兒甜點-東門三樓

0.00 (0人評鑑)

區域：新竹市東區
米玥麻糬堂(新竹動物園店) 照片

米玥麻糬堂(新竹動物園店)

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up