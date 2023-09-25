LADY KELLY生日蛋糕為北投泡湯之旅，增添美味幸福滿足感！

婗媽娘生日慶，與媽媽獨享北投麗禧泡湯之旅！

九月為婗媽娘安排了一場北投麗禧生日泡湯之旅，讓他舒壓一下日常的忙錄，拉著同是九月生日的弟弟同行，一起唱生日歌。

剛好收到「LADY KELLY」的邀約，請LADY KELLY直接幫我把生日蛋糕送到此次入宿的「北投麗禧溫泉酒店」，也謝謝北投麗禧的服務，有空再來分享住宿心得！

用甜點傳遞幸福，LADY KELLY為生日祝福增添滿足感！

初次鮮嚐LADY KELLY為我們準備的是「芋頭布丁鮮奶油、檸檬雪霜乳酪、黑絲網巧克力」三款人氣蛋糕，認識「LADY KELLY」後，才知道他們是網路人氣蛋糕，本人也是氣質小姐姐，真材實料其實蠻容易從蛋糕上視出端倪，同時凱莉小姐也有彌月蛋糕試吃，午茶手工餅乾等等的選擇呢！

無論用於家人生日、節慶或與朋友間的連結，都能為生活注入幸福感，傳遞彼此的美好。



特地帶上無酒精紅酒，讓等等還得開車的弟弟在慶生中也能暢飲，搭配蛋糕也很有氛圍！

可愛的是，婗媽娘很好CUE，穿上我送的上衣，搭配我帶的髮髻、珍珠項鍊，雖然不習慣穿白色衣服的她，看起來也是很開心的接受，將一切自然的擺在身上，非常地配合！XD

祝我家二位九月份壽星，生日快樂🎂

檸檬雪霜乳酪6吋：細緻立體玫瑰擠花，金色緞帶超顯貴氣！

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從小細節來看「LADY KELLY」 所賦予的同理心！

在品嚐生日蛋糕之前，各種氛圍紀錄一定要的，為了給客人最佳樣貌的蛋糕，LADY KELLY的蛋糕使用義大利技術做低溫保存，除了不影響口感，也為在意喜歡紀錄生活的人，與接受禮物的人，都能收到完整漂亮的蛋糕，不用擔心運送過程出現失溫而讓蛋糕產生意外XD！收到之後，記得冷藏保存噢！

對於小細節都能用心的品牌，商品本質絕對不會虧待！



自從阿婗上大學後，慢慢咀嚼人生的每個階段，孩子長大了，我們變老了，爸媽也跟著又老了！

當不捨孩子與我分離時，婗媽娘也跟我說，接下來的人生就是如此，孩子放飛自己也要好好過，彷彿在傳遞她過來人的心情，孩子對於未來有憧憬，與大人感受的分離是不一樣的心境，就像當初時結婚，我的確沒有這樣的傷感，所以，我得慢慢習慣與學習！

謝謝你們，也讓我慢慢的圓夢

結婚後，才慢慢懂的回饋父母，每個家庭有不同的故事與表達愛意的方式，那年代的長輩多半不懂表達也不想麻煩孩子，如果能一起旅行，我喜歡幫他們拍照紀錄！



對我來說，「照片」永遠是最美的回憶，也是我最能展現心意的機會，雖然婗媽娘都說拍這麼多要幹嘛，但每每看到照片，也是笑得合不攏嘴！



LADY KELLY也有生日週邊，蠟燭、HAPPY BIRTHDAY的生日插旗，不想麻煩的朋友可以一起選購，搭配起來也很典雅好看，不用多傷腦筋！

謝謝婗媽娘，在她身邊我總是能像個孩子，放心的依賴她！



LADY KELLY 家的生日插旗搭配檸檬雪霜乳酪好好看，當時蛋糕尚未退冰，所以插不太進去，但高度看起來也無違和感，鏡面金色的插旗，多面反光質感讓氛圍更好了。

酸甜「檸檬雪霜乳酪」超層次風味，凍起來吃像嚐霜淇淋！

檸檬雪霜乳酪，冷凍的話也好吃，大約退冰約1小時左右品嚐蠻剛好的，硬一點的話，使用刀切能品嚐像霜淇淋的口感，玫瑰擠花是香氣酸感十足的檸檬味，喜歡檸檬、檸檬塔的朋友必點！

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上層奶油雪霜質地是手工熬煮的檸檬餡，濕潤的融化感好美，味道也真的很濃郁！

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檸檬雪霜乳酪五層大概是馬斯卡彭乳酪、舒芙蕾乳酪、手工熬煮檸檬餡、手指餅乾還有我跟婗最愛的脆口餅乾為底，這顆檸檬雪霜乳酪，我相信阿婗也會喜歡的！餅乾層是脆口但不硬，而且香氣十足很好吃，總覺得餅乾底也是乳酪蛋糕非常重要的靈魂角色。

可以的話，從上層挖到最下層一口吃，帶甜的檸檬搭配其他較不甜的乳酪、手指餅乾，很順口耐吃，口感層次很豐富，檸檬非常夠味，如果像我一樣是好奇寶寶，可以分別嚐嚐每一層的口感味道，婗媽就非常喜歡乳酪與餅乾，還有嚐到百香果的香氣，應該是來自於綜合水果庫利！

這張的婗媽娘很像外婆，很有歲月與故事感，我同時也在想，我老了是不是也長這樣呢？

爸爸也愛的檸檬雪霜乳酪

「檸檬雪霜乳酪」榮登婗媽娘最愛榜首，原以為長輩都喜歡芋頭口味，結果，我家的老人家不大一樣！

婗媽娘真的很喜歡檸檬雪霜乳酪，邊吃邊歐樂這顆味道很好，很爽口、我喜歡，還特地叫弟弟留這口味給她，帶回家給婗媽爹吃，連婗媽爹也說好吃，直問多少錢！！沒關係啦～明年生日女兒買單，想吃的時候也可以的！長輩總是捨得給我們錢花，但自己喜歡的東西往往都會捨不得買！

能知道長輩的喜好，對我們來說也是幸福的！

家人對我很好，配合度很高之外，也很享受過程！

不甜不膩，芋頭味十足「芋頭布丁鮮奶油」高貴又典雅！

芋頭控、奶油控不要錯過的「芋頭布丁鮮奶油」，婗媽看到這顆被奶油圍繞的芋頭布丁鮮奶油蛋糕就非常想嚐嚐，全都是我喜歡的口味組合，雪白漂亮的奶油牆，搭配芋頭線條圍繞，典雅氣質滿滿啊！

能將奶油抹得這樣漂亮非常不簡單，所以收到兩顆蛋糕時會有潑油圍邊保護著它，如果喜歡拍得完美，可以先拍完再取下！

芋頭泥的色澤很自然，跟自己在家做的芋頭泥一樣料好實在，內餡的芋泥還能嚐有芋頭顆粒，甜度幾乎都在芋頭身上，搭配奶油、戚風糕體以及像不甜的統一布丁，味道融合後不甜不膩，我可以吃一大塊！

LADY KELLY家的鮮奶油選用日本，偏清爽的口感與質地給人較無負擔感，因此整體吃起來更順口，也不會讓我的脹肚子！



金色是法芙納脆球，點綴上更顯些貴氣！

幸福，來的簡單！

第一次跟家人在飯店慶生感覺更加輕鬆了，剛剛好不熱的天氣，搭配戶外景緻，聊聊天很舒服，幸福也來的簡單！

感覺的出來阿木很開心！

吃到這裡，嚐過LADY KELLY家的蛋糕後，真材實料也不是喊假的，無論視覺或味覺通通給過，LADY KELLY生日蛋糕價格雖高，但你會覺得合理，這年頭，想吃到好品質的食物、用到好商品，原物料來源的講究絕對跟銷售金額有等比的關係，消費價值也慢慢再改變中，大家可以依預算去選擇符合自己講究的商品！

濃郁香醇「黑絲綢巧克力蛋糕」蘊藏榛果香!

沒有大人版的苦味，使用法國進口MICHEL CLUIZEL63%巧克力結合日本鮮奶油，內饀吃起來像巧克力奶霜，口感厚實，味道香醇，吃的出巧克力的好品質，蛋糕表層是由榛果醬勾勒出網狀作造型，裡層包覆著巧克力香緹與白巧克力爆米花，增加脆香口感，這樣的層次也為這顆黑絲綢蛋糕注入不一樣的靈魂，很加分！

婗媽弟覺得就像吃巧克力一樣，只是整體口感不大一樣，我其實也有這種感覺，巧克力內餡真是好吃！

這張婗媽娘好像在餵小寶寶啊～XD！！

謝謝「LADY KELLY」讓原本簡單的北投泡湯之旅，增添了如此美味的幸福感，以後可以比照辦理，用放鬆的小旅行搭配生日蛋糕的祝福，會是讓人期待與難忘的回憶，重點是，有婗媽娘喜歡的蛋糕，這樣也能投其所好，讓生日慶更佳完美！

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LADY KELLY 門市據點



謝謝LADY KELLY邀稿／照片為婗媽親自拍攝與撰文、未經允許請勿轉載以上圖片、文字、歡迎分享連結／

本文為親自試用過後之體驗心得、僅供參考，產品成分及功效說明引用商品官網（含粉絲團）所載，不等於宣稱具有療效

肌膚保養依個人使用習慣、體質不同並請配合正確使用方法，實際效果依個人體驗為主​!

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