台東早午餐｜我在玩玩冰箱,號稱全台最美路邊攤

你知道號稱全台最美路邊攤在哪裡嗎?答案就是位在台東的我在玩-玩冰箱

我在玩-玩冰箱為何很快就能全台爆紅?除了造型特殊的外觀,還有擺盤精緻的早午餐

難怪很多人會特地前來台東朝聖,火紅程度據說沒提前一個月預約還吃不到呢!

我在玩玩冰箱在哪裡?

我在玩玩冰箱位在台東的東河鄉,離著名的景點「水往上流」不遠

因為上次玥漪來台東玩時,大家紛紛問她去哪裡吃到如此澎拜的早午餐

於是這次她就乾脆帶我們來這裡吃早午餐,雖然我們是8月去的,7/1就得先在官方粉絲頁預約了

我在玩玩冰箱外觀的確十分特殊,一棟看似漂流木打造出來的茅草屋,卻點綴了滿滿的植栽

明明是個路邊攤,卻被人取個響亮稱號「全台最美」,難怪能在網路上一炮而紅

我在玩玩冰箱停車場

由於網路上爆紅的威力強大,觀光客絡繹不絕,所以他們也從善如流地在馬路對面規劃出一個停車場

有遮陽屋頂的停車場至少愛車不會風吹雨打日曬,這點還挺不錯的

這裡就是我在玩玩冰箱的正面,被各種熱帶植物包圍的茅草屋,看起來的確有幾分海島度假的影子

招牌只是用掛繩拉起的帆布旗幟,簡單明瞭,至少遊客不會跑錯

路邊攤前面有一張木頭長凳,也是大家拍照取景的好地方

我身上的花上衣剛好跟旁邊的綠色植物相映成趣,毫無違和感呢!

隔著小巷的路邊被規劃成用餐區,一樣是在路邊,只是會不時噴灑水霧可以降點溫

為了怕初次到訪的顧客搞不清楚,攤位前面還有這個點餐步驟

1️⃣ 先去橘色油桶找店員報到 2️⃣ 由外場人員指引入座 3️⃣ 決定好餐點再進服飾店

我們被安排的位置剛好就在服飾店前面,雖然有遮陽傘,但還是很熱

旁邊的服飾店賣很多度假風格的服飾和草帽,喜歡的人可以進去逛逛

我在玩玩冰箱菜單

這本紙做的小冊子就是我在玩玩冰箱的菜單,前面二頁除了營業時間還有當初成立的宗旨

接下來是早午餐的介紹,包括野菜,炸雞,水果,燻雞和麵包

一人份$250,會依照人數不同來搭配餐點的份量,也可以額外加點

可以喝的飲料還不少,最便宜的是台東名產紅烏龍茶$70

其他還有供應咖啡$120~130和氣泡飲$138~158

這一頁是新鮮現打的果汁和冰沙,以及加了果汁的牛奶

價位從$99~199不等,哈密瓜冰沙和酪梨牛奶都有季節限定

最後二頁則是甜點和各種手做醬料,包括相當特殊的乳酪醬,只有他們獨家供應喔!

桌子上有擺出這個新品介紹,包括太平洋海的菜$99和夏威夷魔法棒$199

玥漪說夏威夷魔法棒很推,非點不可,於是我們又加點一份來嘗鮮

趁著餐點還沒到,繼續玩自拍,難怪全台最美路邊攤這麼紅,因為拍起來確實還挺好看

等了一會兒我們三人的餐點終於到了,店員把一個超長的木托盤端上桌時,我們的眼睛都亮了

這個擺盤確實厲害,原來把各種食材擺得讓人食指大動也是門學問

光是看這麼多五顏六色的水果,炸雞和野菜擺在一起,視覺效果就拔得頭籌了

店員大概解釋了一下餐點後,還特地叮嚀我們哪種食物搭配他們三種特調的沾醬最對味

這個用一整顆鳳梨盛裝的旺來冰沙$199,是他們的招牌,幾乎每桌都有點

在台東這麼炎熱的天氣坐在室外用餐,當然要點一個來降溫啊~

不過我們三個吃完早午餐覺得分量不太夠,另外加點了玥漪強力推薦的夏威夷魔法棒$199

這個口感類似披薩的魔法棒,確實好吃,是大家一致推崇的必吃點心👍

在開吃前大家都輪流跟早午餐拍一下照片,看得出來這張我的表情最符合主題🤭

不過透中島來沒冷氣的地方,真是折煞人也,大家最後都熱得逃之夭夭

建議還是別選盛夏的中午來,台東戶外的熱度可不是開玩笑的🥵

我在玩玩冰箱地址

🏠: 臺東縣東河鄉隆昌188號

🕕: 8:30~16:00(周二公休)

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我在玩玩冰箱要如何預約? 官網每個月初一開始接受預約,建議去臉書的官方粉絲頁預約 我在玩玩冰箱的早午餐價格? 早午餐$250/人,依照人數分量給餐