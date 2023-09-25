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> 圖文創作 > 勁呷韓定食｜府中站韓式料理推薦 @neru.foodie / 丸の良食

勁呷韓定食｜府中站韓式料理推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-09-25 14:10:12 neru.foodie 人氣：114
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：802篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：勁呷韓定食 精緻韓式嫩豆腐煲專賣店
phone02-02-2951-6318
place新北市板橋區縣民大道一段296號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🇰🇷份量滿足高cp值也好吃的韓式料理！

店家資訊

🔸勁呷韓定食

🔸#捷運府中站｜新北市板橋區縣民大道一段296號

🔸10:30–14:00, 17:00–20:30

🔸Google評論分數4.2顆星(615則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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在板橋府中站/湳雅夜市附近的韓式料理這次吃的很滿足！

🔸不收服務費/韓式小菜可免費續用

 

 

雙嚮海陸嫩豆腐煲 $268｜石鍋韓式拌飯 $258

🔸豆腐煲跟石鍋拌飯的料都很豐富也有份量調味也剛剛好！

石鍋拌飯如果+起司會更好

(我有劃單但店家沒注意到XD我到餐送上來才想到哈哈)

小菜螞蟻上樹泡菜也都好吃！還可以免費續🥳

這次勁呷韓定食｜府中站韓式料理推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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