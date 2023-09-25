勁呷韓定食｜府中站韓式料理推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🇰🇷份量滿足高cp值也好吃的韓式料理！

店家資訊

🔸勁呷韓定食

🔸#捷運府中站｜新北市板橋區縣民大道一段296號

🔸10:30–14:00, 17:00–20:30

🔸Google評論分數4.2顆星(615則評論)

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在板橋府中站/湳雅夜市附近的韓式料理這次吃的很滿足！

🔸不收服務費/韓式小菜可免費續用

雙嚮海陸嫩豆腐煲 $268｜石鍋韓式拌飯 $258

🔸豆腐煲跟石鍋拌飯的料都很豐富也有份量調味也剛剛好！

石鍋拌飯如果+起司會更好

(我有劃單但店家沒注意到XD我到餐送上來才想到哈哈)

小菜螞蟻上樹泡菜也都好吃！還可以免費續🥳

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