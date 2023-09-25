勁呷韓定食｜府中站韓式料理推薦 @neru.foodie / 丸の良食
2023-09-25 14:10:12 neru.foodie 人氣：114
窩客好文
發表篇數：802篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 板橋區
🇰🇷份量滿足高cp值也好吃的韓式料理！
店家資訊
🔸勁呷韓定食
🔸#捷運府中站｜新北市板橋區縣民大道一段296號
🔸10:30–14:00, 17:00–20:30
🔸Google評論分數4.2顆星(615則評論)
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在板橋府中站/湳雅夜市附近的韓式料理這次吃的很滿足！
🔸不收服務費/韓式小菜可免費續用
雙嚮海陸嫩豆腐煲 $268｜石鍋韓式拌飯 $258
🔸豆腐煲跟石鍋拌飯的料都很豐富也有份量調味也剛剛好！
石鍋拌飯如果+起司會更好
(我有劃單但店家沒注意到XD我到餐送上來才想到哈哈)
小菜螞蟻上樹泡菜也都好吃！還可以免費續🥳
這次勁呷韓定食｜府中站韓式料理推薦分享就到這裡啦！
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