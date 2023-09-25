信義區美食-----都市中的老宅漢堡,青春漢堡 Aohura Burgerfu/

在世貿工作完的下午,飢腸轆轆的三人,只想找個鄰近可以好好放鬆的地方,在偷空下午來場薪水小偷的約會.在地圖上突然看見青春漢堡,頓時想起前一陣子打家打卡有些世外桃源的樣子,立刻撥了電話確定有位置就頂著颱風前的艷陽小雨過去了.青春漢堡是台中知名田樂漢堡的姊妹店.有台中跟台北世貿兩家店,都選擇溫暖,具歲月的老宅為主體,販賣和風洋食,漢堡,義大利麵和甜點.

從世貿信義路大門過馬路走7~8分,進入一片豪華住宅可是卻苦尋不到這家漢堡店在哪??竟然隱身在兩棟大樓的小巷間,沒仔細看還真就忽略了路邊這個小小的招牌.

從窄窄的入口走進別有洞天,碎石地上的小徑領著我們走往矮矮的老宅,戶外帶點沙漠與吉普賽風格,若是在天高氣爽的下午,戶外這個座位絕對是我的首選.

店內是暖色調的長條形,前半部大部分是溫馨二人桌,周間下午,陽光透過大大的落地窗,店內顯得溫暖又通透.

後面有幾張多人桌,廁所則很巧妙地隱身在半弧形的造型裡.

店裡有許多吸引人的小細節,自助的小吧台是一座有使用痕跡的老櫃子,入門處有一小塊吧台區域,用著像是奶奶家浴室的老磁磚.雖然是新潮的漢堡店,但是青春漢堡在使用老宅是還是保留了很多過去青春的痕跡.

店裡使用線上點餐,掃描QR CODE後可以進入點餐頁面,操作介面蠻直覺式的,點餐完成後店員會來核對菜單.雖然對於大部分有智慧型手機的人來說的確很方便,也可以減少店員在桌邊等待的時間,可是對於老人家真的是有點不友善…

雙人套餐中的濃湯和沙拉(有兩份)在地小農新鮮蔬菜,淋上淺淺的醬汁,檸檬微酸十分清新.

椒鹽龍田炸雞

蔥燒太陽照燒牛肉堡 (單點NT260)

台北限定的青蔥漢堡,照燒醬香甜不死鹹,不過這款僅限青蔥愛好者….真的太多蔥了!

經典多明格拉斯牛肉堡 NT300

手打漢堡肉排純粹多汁飽滿,鹹香的半融起司,淋上紅酒蘑菇醬…超級美味.

博多明太子天婦羅炸蝦堡 (單點NT300)

明太子醬有些偏鹹,但是很難得吃到明太子比例遠遠高於美乃滋的沾醬,尤其在這個價位上.三隻大白蝦也不是只有大的麵衣厚,貨真價實喔!

青春漢堡的漢堡排只用純牛肉,現點現做,難怪如此多汁有彈性.餐點的種類很豐富,可以單點也有四種加價的套餐.蠻推薦點選雙人999套餐.兩個300以內的漢堡,都有本日例湯和沙拉,三選一的前菜,飲料可以加價換.我們三個人差不多一個人500(有兩杯飲料沒拍到).一般我都覺得漢堡皮很難吃,乾澀又無味,這是我第一次連上蓋通通都吃得一乾二淨…青春漢堡的漢堡皮,選料仔細,使用日本小麥粉,丹麥發酵奶油和放牧雞蛋精心製作,略帶點甜味,外皮帶點脆卻一點也不硬,中間塗上奶油,應該是煎過的,麵包體混和著奶油香氣,拿來單吃都出色!店裡的氣氛很chill,屋外撒入的陽光與店內的暖光融和,帶點慵懶的氣息很是讓人放鬆.非常適合優閒放空的一個地方.

(當然如果鄰桌的女孩們可以不要這麼興致高昂那就更完美啦!)

青春漢堡 Aoharu Burger 世貿店

地址: 110台北市信義區莊敬路178巷20號對面巷內

電話: 02 2720 0029

營業時間: 11:00~21:30 (周末提早至10:00營業)