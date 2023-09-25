八方悅鍋物.饒河街夜市.

饒河街夜市這有好吃的火鍋店，
之前很愛來這兒逛逛吃吃的，
那就趕緊來吃火鍋吧！
位在饒河街129號1樓，
也就是饒河街夜市裡，
白天路邊好停車，附近的
八德收費停車場步行約5分鐘，
八方悅鍋物，日式涮涮鍋~
用餐位子寬敞舒適，
店家裝潢簡約時尚，
平實的價格，高檔的享受～
自助吧有飲料、冰淇淋，
是看得見果肉的低脂冰淇淋～
冬瓜茶跟自助高湯區～
我喝了冬瓜茶跟葡萄汁，
很有味道，並不會太淡，
霜淇淋、可樂、果汁、咖啡…
想得到的飲料，這裡都有耶！
自助爆米花區，
還熱熱的…
爆米花上頭有一層糖霜脆脆的，
夾出來一定要趁熱吃，冷掉就軟掉了…
醬料我喜歡白醋、烏醋多一點，
蒜頭、辣椒、青蔥點綴～
醬料也採用自助的方式~
白飯跟麵條也是無限吃到飽，
重點是這個魯肉飯啊！
白飯搭上古早味噴香的魯肉…
剛過來肚子餓，就喀一碗先～♥
為了魯肉飯可以再來一次火鍋店～
★菜盤的蔬菜都很新鮮～
基本菜盤有高麗菜、金針菇、魚板、
大陸妹、活蝦、蟳味棒、豆腐、甜不辣、
小鳥蛋、黑木耳、大黃瓜、丸子…非常豐富，
蝦子還在動，建議筷子夾住進鍋，等熟了再放開，
不然你就會看到蝦子跳出火鍋的戲碼…
店裡的人都很和善親切，
還講了一個活蝦小故事，
有個出家人覺得活蝦被串殘忍，
就拿著蝦在手中幫牠超渡的樣子！？
所以他們就改換冷凍蝦給他朋友…
而且也深深的自我檢討了一番～
★新鮮熬煮的當歸藥膳湯底+30元，
味道清香而不苦澀的藥膳湯頭，
默默地喝了好多湯，煮完海鮮的湯更香。
我真的深深愛上這當歸藥膳湯，
喝起來清甜順口，一口接一口～
★精選雙人豪華套餐1099元，
附雙人海鮮船、雙人菜盤、兩盤特級肉，
肉選的是頂級安格斯一級牛小排(補230元差價)
跟頂級肩胛牛肉6盎司
的組合(補50元差價)，
湯姆點的鍋底是
★膠原牛奶湯底+60元:
牛奶鍋的奶香十足，
這多湯底都是八方悅獨家開發，
喝起來沒坊間湯底那麼油膩～
除了牛奶，還有許多香料加持，
湯頭上就漂浮著很多顆豆蒄，
豆蒄苦苦的不能直接吃，提香用，
加上這有霓紅燈的牛奶膠原，
玫瑰花放到牛奶鍋慢融化即可，
八方悅鍋物的湯頭，
真的有一定的水準之上，
膠原牛奶湯好香啊！
煮肉煮蔬菜都變好吃了～
★頂級安格斯一級牛小排，
牛肉油花分布均勻，
吃起來肉質軟嫩，
建議7分熟就好，
吃起來不會太過肥膩。
★頂級肩胛牛肉:
油花分布剛好，不會太多，
肉質緊實不柴，我喜歡~
基本菜盤放進鍋中，
整個鍋就已經快滿出來了…
享受原味鍋物，
真的不用花大錢～
再來這是雙人豪華套餐裡的
雙人海鮮船！！！
這艘船端出來時，
真的嚇了我一跳！
這也太浮誇了吧！！
還有兩個愛心邱比特冰塊…
心心相印～LOVE！LOVE！
情人節應該很受歡迎耶～
這滿滿的海鮮，有鯛魚、蝦仁漿、魚漿、
透抽、蚵仔、大蛤蜊、扇貝…
一度覺得老闆要虧本了啦！！
端海鮮船出來時，
老闆可能在角落偷偷哭泣？
這海鮮船+雙人菜盤+兩盤特級肉，
自助吧冰、飲料、麵、魯肉飯隨你吃…
這樣雙人只要1千出頭，一個人500元而已耶！
單點都沒有比這雙人豪華套划算啦！
強烈建議大家點
精選雙人豪華套餐1099元，
附雙人海鮮船、雙人菜盤、兩盤特級肉，
還有自助吧無限吃到飽，超值！！
透抽的肉真的Ｑ彈到不行～
我最喜歡吃透抽的腳…
充滿咬勁跟Ｑ勁～
魚肉也很新鮮，
可以整塊夾起來沒散掉耶！
蛤蜊很大顆，
飽滿又多汁，
湯汁是甜的！是甜的！
如果像我這種手殘
不會擠霜淇淋進餅乾杯的，
就用碗來裝滿啊！
可以用湯匙慢慢吃，
今天是芒果口味，
說什麼都要吃看看的～
最後一定要用香甜冰淇淋做 ENDING 啊！
♥菜單參考：
詳情可參考文末資訊，
在八方悅鍋物.饒河店的店員
親切招待下，舒適的環境裡，
享用精心製作的日式火鍋，
度過了愉快的午後時光。
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周六~周日 11:30-00:00