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八方悅鍋物.饒河街夜市.

2023-09-25 14:41:05 小珍 人氣：121
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窩客好文

小珍

發表篇數：17篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：八方悅鍋物饒河店
phone02-3765-160
place台北市松山區饒河街129號1樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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饒河街夜市這有好吃的火鍋店，

之前很愛來這兒逛逛吃吃的，

那就趕緊來吃火鍋吧！

 

 

 

位在饒河街129號1樓，

也就是饒河街夜市裡，

白天路邊好停車，附近的

八德收費停車場步行約5分鐘，

 

 

八方悅鍋物，日式涮涮鍋~

用餐位子寬敞舒適，

店家裝潢簡約時尚，

 

 

 平實的價格，高檔的享受～

 

 

自助吧有飲料、冰淇淋，

是看得見果肉的低脂冰淇淋～

 

 

冬瓜茶跟自助高湯區～

我喝了冬瓜茶跟葡萄汁，

很有味道，並不會太淡，

 

 

霜淇淋、可樂、果汁、咖啡…

想得到的飲料，這裡都有耶！

 

 

自助爆米花區，

還熱熱的…

 

 

爆米花上頭有一層糖霜脆脆的，

夾出來一定要趁熱吃，冷掉就軟掉了…

 

 

醬料我喜歡白醋、烏醋多一點，

蒜頭、辣椒、青蔥點綴～

 

 

醬料也採用自助的方式~

白飯跟麵條也是無限吃到飽，

 

重點是這個魯肉飯啊！

白飯搭上古早味噴香的魯肉…

剛過來肚子餓，就喀一碗

為了魯肉飯可以再來一次火鍋店～

 

 

菜盤的蔬菜都很新鮮～

基本菜盤有高麗菜、金針菇、魚板、

大陸妹、活蝦、蟳味棒、豆腐、甜不辣、

小鳥蛋、黑木耳、大黃瓜、丸子…非常豐富，

蝦子還在動，建議筷子夾住進鍋，等熟了再放開，

不然你就會看到蝦子跳出火鍋的戲碼…

 

店裡的人都很和善親切，

還講了一個活蝦小故事，

有個出家人覺得活蝦被串殘忍，

就拿著蝦在手中幫牠超渡的樣子！？

所以他們就改換冷凍蝦給他朋友…

而且也深深的自我檢討了一番～

 

 

新鮮熬煮的當歸藥膳湯底+30元，

 

 

味道清香而不苦澀的藥膳湯頭，

默默地喝了好多湯，煮完海鮮的湯更香。

 

 

 我真的深深愛上這當歸藥膳湯，

喝起來清甜順口，一口接一口～

 

 

 

★精選雙人豪華套餐1099元，

附雙人海鮮船、雙人菜盤、兩盤特級肉，

 

 

肉選的是頂級安格斯一級牛小排(補230元差價)

 

 

跟頂級肩胛牛肉6盎司

的組合(補50元差價)

 

 

 

湯姆點的鍋底是

★膠原牛奶湯底+60元:

牛奶鍋的奶香十足，

這多湯底都是八方悅獨家開發，

喝起來沒坊間湯底那麼油膩～

 

 

 除了牛奶，還有許多香料加持，

湯頭上就漂浮著很多顆豆蒄，

豆蒄苦苦的不能直接吃，提香用，

 

 

 加上這有霓紅燈的牛奶膠原，

玫瑰花放到牛奶鍋慢融化即可，

 

 

八方悅鍋物的湯頭，

真的有一定的水準之上，

膠原牛奶湯好香啊！

煮肉煮蔬菜都變好吃了～

 

 

頂級安格斯一級牛小排

牛肉油花分布均勻，

吃起來肉質軟嫩，

建議7分熟就好，

吃起來不會太過肥膩。

 

 

 

頂級肩胛牛肉:

油花分布剛好，不會太多，

肉質緊實不柴，我喜歡~

 

 

 基本菜盤放進鍋中，

整個鍋就已經快滿出來了…

 

 

享受原味鍋物，

真的不用花大錢～

 

 

 

再來這是雙人豪華套餐裡的

雙人海鮮船！！！

 

 

這艘船端出來時，

真的嚇了我一跳！

 

 

這也太浮誇了吧！！

還有兩個愛心邱比特冰塊…

心心相印～LOVE！LOVE！

情人節應該很受歡迎耶～

 

 

這滿滿的海鮮，有鯛魚、蝦仁漿、魚漿、

透抽、蚵仔、大蛤蜊、扇貝…

一度覺得老闆要虧本了啦！！

 

 

 

端海鮮船出來時，

老闆可能在角落偷偷哭泣？

這海鮮船+雙人菜盤+兩盤特級肉，

自助吧冰、飲料、麵、魯肉飯隨你吃…

這樣雙人只要1千出頭，一個人500元而已耶！

 

 

 單點都沒有比這雙人豪華套划算啦！

 

 

 強烈建議大家點

精選雙人豪華套餐1099元，

附雙人海鮮船、雙人菜盤、兩盤特級肉，

還有自助吧無限吃到飽，超值！！

 

 

 透抽的肉真的Ｑ彈到不行～

 

 

 我最喜歡吃透抽的腳…

充滿咬勁跟Ｑ勁～

 

 

 魚肉也很新鮮，

可以整塊夾起來沒散掉耶！

 

 

 蛤蜊很大顆，

飽滿又多汁，

湯汁是甜的！是甜的！

 

 

 如果像我這種手殘

不會擠霜淇淋進餅乾杯的，

就用碗來裝滿啊！

可以用湯匙慢慢吃，

今天是芒果口味，

說什麼都要吃看看的～

 

 

最後一定要用香甜冰淇淋做 ENDING 啊！

 

 

菜單參考：

詳情可參考文末資訊，

 

 

在八方悅鍋物.饒河店的店員

親切招待下，舒適的環境裡，

享用精心製作的日式火鍋，

度過了愉快的午後時光。

 

 

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★珍★珍
 
    ２０２３年０９月　
 
八方悅鍋物.饒河店
 
粉絲團:https://www.facebook.com/8funyayraohe
 
IG  https://www.instagram.com/8funyayraohe/
 
02-37651600
 
台北市松山區饒河街129號1樓
 
 營業時間  
周一~周五 16:00-00:00
周六~周日 11:30-00:00
 
★珍★珍
 
 

 

★看完請看在我用心用力的份上，按推一下啦…拜偷啦~  (感激不盡)   

 

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