【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店

最近發現一家非常神秘的飲料店-上飲號 YIN HAO，
上飲號 YIN HAO使用無接觸點餐付款，
店內的飲品和一般手搖飲店不太一樣，
都是店家自製的特調，也沒有常見的珍珠、椰果之類的，而是店家特製的凍飲等，
是非常有特色的飲料店，
如果有經過的朋友可以來試試喔~
大家沒看錯，這是上飲號 YIN HAO，
就從這個黑色的門打開進去買飲料，
和一般明亮的開放式飲料店不太一樣，讓人很想進去一探究竟
這裡的飲料很特別，
運用許多花草茶調製，
咀嚼系飲品，
也不是一般常見的珍珠、仙草、椰果之類的，
而是店家手作的特色果凍，喜歡咀嚼感的朋友一定要試試
肉桂蘋果紅
以伯爵紅茶為基底，
加入了肉桂蘋果，
帶有迷人的肉桂香氣，
喝起來清爽酸甜，
獨特又有層次
青茶藍蔓凍奶茶
以青茶為基底，搭配藍蔓凍奶茶，
藍蔓凍滑口酸甜的莓果香氣，
口感豐富又滿足
桂花烏龍鮮奶茶
入口香醇濃郁，
帶有桂花烏龍迷人的清香，
鮮奶茶增添整體的滑順感，
芳香順口，讓人一試就愛上
桃花普洱鮮奶茶
這杯真的很酷耶~
還是第一次喝到這樣的組合，
帶有清新的桃花香、普洱茶的醇厚感、濃郁的奶香，
一杯充滿著花香、茶香、奶香，
讓人喝起來超滿足的
薰衣草奶凍奶茶
還是第一次在手搖飲料店喝到薰衣草系列飲品，
讓口中充滿了薰衣草香 ，
香氣十分迷人，
不時咬到奶凍的滑口Q彈感，讓人感覺療癒又享受，
很適合午後來一杯薰衣草茶放鬆一下
草莓甜可露
喜歡喝甜飲品的朋友，
一定要點這杯來試試，
以店家自製濃郁的草莓果醬，搭配苦甜巧克力，
喝起來濃郁香甜，
口口濃濃的可可草莓香，酸酸甜甜的濃郁又好喝，
讓孩子一口接一口停不下來
上飲號的封膜有好多種，
可以在上面寫字傳心意也很不錯喔~
好喜歡上飲號的飲料提袋，
輕輕一拉就能帶著走，
還能拿來重覆利用，環保又實用
上飲號 YIN HAO飲料有特色又有層次，也不會太甜膩，
和平常喝到的飲料完全不一樣，
喜歡喝手搖飲的朋友可以試試這家喔~
上飲號 YIN HAO飲料皆使用line官方帳號線上點餐、結帳享有九折優惠，
全程無接觸服務，
有外送、外帶，
也有配合外送平台，很適合辦公室一起團購下午茶，
喜歡飲料的朋友一定要試試
店家資訊:
上飲號 YIN HAO
地址:臺北市松山區民權東路三段103巷35號
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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
范范部落格
范范LINE@:@098hmurg
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