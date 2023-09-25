【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店

最近發現一家非常神秘的飲料店-上飲號 YIN HAO，

上飲號 YIN HAO使用無接觸點餐付款，

店內的飲品和一般手搖飲店不太一樣，

都是店家自製的特調，也沒有常見的珍珠、椰果之類的，而是店家特製的凍飲等，

是非常有特色的飲料店，

如果有經過的朋友可以來試試喔~

大家沒看錯，這是上飲號 YIN HAO，

就從這個黑色的門打開進去買飲料，

和一般明亮的開放式飲料店不太一樣，讓人很想進去一探究竟

這裡的飲料很特別，

運用許多花草茶調製，

咀嚼系飲品，

也不是一般常見的珍珠、仙草、椰果之類的，

而是店家手作的特色果凍，喜歡咀嚼感的朋友一定要試試

肉桂蘋果紅

以伯爵紅茶為基底，

加入了肉桂蘋果，

帶有迷人的肉桂香氣，



喝起來清爽酸甜，

獨特又有層次

青茶藍蔓凍奶茶

以青茶為基底，搭配藍蔓凍奶茶，

藍蔓凍滑口酸甜的莓果香氣，

口感豐富又滿足

桂花烏龍鮮奶茶

入口香醇濃郁，



帶有桂花烏龍迷人的清香，

鮮奶茶增添整體的滑順感，

芳香順口，讓人一試就愛上

桃花普洱鮮奶茶

這杯真的很酷耶~

還是第一次喝到這樣的組合，

帶有清新的桃花香、普洱茶的醇厚感、濃郁的奶香，

一杯充滿著花香、茶香、奶香，

讓人喝起來超滿足的

薰衣草奶凍奶茶

還是第一次在手搖飲料店喝到薰衣草系列飲品，



讓口中充滿了薰衣草香 ，



香氣十分迷人，



不時咬到奶凍的滑口Q彈感，讓人感覺療癒又享受，



很適合午後來一杯薰衣草茶放鬆一下

草莓甜可露

喜歡喝甜飲品的朋友，

一定要點這杯來試試，

以店家自製濃郁的草莓果醬，搭配苦甜巧克力，

喝起來濃郁香甜，

口口濃濃的可可草莓香，酸酸甜甜的濃郁又好喝，

讓孩子一口接一口停不下來

上飲號的封膜有好多種，

可以在上面寫字傳心意也很不錯喔~

好喜歡上飲號的飲料提袋，

輕輕一拉就能帶著走，

還能拿來重覆利用，環保又實用

上飲號 YIN HAO飲料有特色又有層次，也不會太甜膩，

和平常喝到的飲料完全不一樣，

喜歡喝手搖飲的朋友可以試試這家喔~

上飲號 YIN HAO飲料皆使用line官方帳號線上點餐、結帳享有九折優惠，

全程無接觸服務，

有外送、外帶，

也有配合外送平台，很適合辦公室一起團購下午茶，

喜歡飲料的朋友一定要試試

店家資訊:

上飲號 YIN HAO

地址:臺北市松山區民權東路三段103巷35號

上飲號 YIN HAO粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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