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【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店

2023-09-25 15:14:29 范范 人氣：106
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窩客好文

范范

發表篇數：777篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：上飲號
phone02-2715-5910
place台北市松山區民權東路三段103巷35號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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最近發現一家非常神秘的飲料店-上飲號 YIN HAO，

上飲號 YIN HAO使用無接觸點餐付款，

店內的飲品和一般手搖飲店不太一樣，

都是店家自製的特調，也沒有常見的珍珠、椰果之類的，而是店家特製的凍飲等，

是非常有特色的飲料店，

如果有經過的朋友可以來試試喔~

【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店 (10).JPG

大家沒看錯，這是上飲號 YIN HAO，

就從這個黑色的門打開進去買飲料，

和一般明亮的開放式飲料店不太一樣，讓人很想進去一探究竟

【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店 (1).JPG

這裡的飲料很特別，

運用許多花草茶調製，

咀嚼系飲品，

也不是一般常見的珍珠、仙草、椰果之類的，

而是店家手作的特色果凍，喜歡咀嚼感的朋友一定要試試

【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店 (2).JPG

肉桂蘋果紅 

以伯爵紅茶為基底，

加入了肉桂蘋果，

帶有迷人的肉桂香氣，

喝起來清爽酸甜，

獨特又有層次

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青茶藍蔓凍奶茶

以青茶為基底，搭配藍蔓凍奶茶，

藍蔓凍滑口酸甜的莓果香氣，

口感豐富又滿足

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桂花烏龍鮮奶茶

入口香醇濃郁，

帶有桂花烏龍迷人的清香，

鮮奶茶增添整體的滑順感，

芳香順口，讓人一試就愛上

【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店 (21).JPG

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桃花普洱鮮奶茶

這杯真的很酷耶~

還是第一次喝到這樣的組合，

帶有清新的桃花香、普洱茶的醇厚感、濃郁的奶香，

一杯充滿著花香、茶香、奶香，

讓人喝起來超滿足的

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【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店 (11).JPG

薰衣草奶凍奶茶

還是第一次在手搖飲料店喝到薰衣草系列飲品，

讓口中充滿了薰衣草香 ，

香氣十分迷人，

不時咬到奶凍的滑口Q彈感，讓人感覺療癒又享受，

很適合午後來一杯薰衣草茶放鬆一下

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草莓甜可露 

喜歡喝甜飲品的朋友，

一定要點這杯來試試，

以店家自製濃郁的草莓果醬，搭配苦甜巧克力，

喝起來濃郁香甜，

口口濃濃的可可草莓香，酸酸甜甜的濃郁又好喝，

讓孩子一口接一口停不下來

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上飲號的封膜有好多種，

可以在上面寫字傳心意也很不錯喔~

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好喜歡上飲號的飲料提袋，

輕輕一拉就能帶著走，

還能拿來重覆利用，環保又實用

【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店 (15).JPG

上飲號 YIN HAO飲料有特色又有層次，也不會太甜膩，

和平常喝到的飲料完全不一樣，

喜歡喝手搖飲的朋友可以試試這家喔~

【松山區飲料】上飲號 YIN HAO 台北神秘飲料店 無接觸點餐付款 特色飲料店 (17).JPG

上飲號 YIN HAO飲料皆使用line官方帳號線上點餐、結帳享有九折優惠，

全程無接觸服務，

有外送、外帶，

也有配合外送平台，很適合辦公室一起團購下午茶，

喜歡飲料的朋友一定要試試

店家資訊:

上飲號 YIN HAO

地址:臺北市松山區民權東路三段103巷35號

上飲號 YIN HAO粉絲團

#松山區飲料 #上飲號 #YINHAO #台北神秘飲料店 #無接觸點餐付款 #台北特色飲料店 #無接觸點餐 #健康型態手搖飲 #療癒系手搖飲 #手作果凍茶凍 #天然花草食材 #無珍珠飲料店 #團購首選 #辦公室首選

本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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