正港現宰羊肉爐，溫體羊肉給你無騷味的鮮美享受！別錯過限量羊三層肉，口感超嫩

又到了吃熱騰騰的羊肉爐的季節了，每日新鮮南部溫體羊，羊肉鮮嫩無比，搭配獨家中藥湯底，除了羊肉爐，還有羊肉熱炒和少見羊部位，更不能錯過的每日限量的羊三層！食客試過都讚不絕口，冬天來這暖胃，保證暖到心坎裡

在桃園介壽路的陽明公園對面，有一家紅底白字的招牌，感覺好像在哪見過似的對吧？原來，這是桃園老字號羊肉爐裡面師父開的新店！他們使用的羊肉都是當地彰化溪湖直送的溫體羊肉

進門就被這家羊肉爐的高規格給震撼到了！他們直接把羊肉攤子搬進餐廳，檯面上擺滿了各種高級溫體羊肉，還有罕見的內臟和部位，像是羊肝、羊心、羊肚、羊鞭，甚至連羊眼睛都不放過

正港現宰羊肉爐菜單如下，專門選用台灣一年大的本土公羊，還要求是閹割過的

菜單上的白切三層肉、嘴邊羊肉數量稀少，非常受客人歡迎，不要碰運氣，先預約就吃得到

清燉湯頭既清爽又風味十足，溫體羊肉本身就很鮮美，湯頭更突顯出它的鮮甜

上等里肌羊肉(半斤)，大火滾湯底，羊肉輕輕煮10~15秒，沒想到羊肉嫩到跟溫體牛肉一樣，絲毫沒有羊臊味

羊油麵線，麻油麵線掰掰，羊油麵線才是清爽的代名詞

羊腳，一支羊腳切成5截，湯汁中滾久了之後，就變成入口即化，啃吮時富有一些嚼勁，然後，還有骨隨可以吸食，多重美味一次搞定，真是爽到不行

羊眼睛，別被羊眼睛嚇到！吃起來Q彈無比，只需咀嚼一下，沒有異味，也沒有怪異口感

白切三層羊肉，一頭羊的羊三層只有3~4盤，嘴邊肉更加稀少！ 想品味這美味，必須提前預訂，因為現場幾乎都被訂光啦～

蔥爆羊肉，不錯吃！大廚的火候控制得宜，羊肉嫩滑多汁，與香氣四溢的青蔥相融合，絕對美味

麻油羊肉，溫體羊肉跟香氣四溢的麻油薑片炒了個翻天覆地，一入口，讓人忍不住讚嘆，真香～～

豆乳羊五花，脆甜高麗菜和羊五花在鍋中爆炒，再加上辣豆腐乳的香氣，味道出奇好

芹菜羊肚，大火爆炒一氣呵成，醬汁香氣濃郁，羊肚脆爽好吃，芹菜芳香，毫無腥味和油膩感，吃下來的感受非常舒服

薑絲羊腸，羊腸Q軟又美味，不會難嚼，而且調味得宜，酸味點到為止，不會酸到讓人不舒服，一大口配料和羊腸，再搭上香噴噴的白飯，會讓人一口接著一口停不下來

這家的國產溫體羊肉比預期中更美味，柔軟且沒有羶味，招牌羊肉爐搭配多樣羊肉熱炒，雖然溫體羊肉價格不低，但偶爾犒賞自己也無妨，懂吃的人已經先呼朋友引伴上門，一試成主顧

店名：正港現宰羊肉爐

地址：330桃園市桃園區介壽路226號(陽明運動公園對面)

營業時間：一 二 三 四 五 六 日 12:00–00:00，無 公休，臨時公休請參考店家公告

電話：033633388

粉絲團：正港現宰羊肉爐

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