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[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SOGO美食分享 | 中壢新開幕鍋物推薦

2023-09-25 17:18:49 湯勺 人氣：117
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窩客好文

湯勺

發表篇數：250篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店
phone03-4331-198
place桃園市中壢區元化路357號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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[ 桃園食記 ]

桃園新開幕鍋物汆鍋上選鍋物位於中壢SOGO百貨地下室B1

多款特色湯底火鍋可以選擇，也是非常有質感的個人鍋物

有單點鍋物還有高CP值的雙人套餐，菜盤配料多樣化，肉質也很不錯

來到中壢SOGO逛街肚子餓了汆鍋上選鍋物會是最好的選擇

[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SO

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[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SO

菜單

汆鍋提供了8種特色湯底，免費湯底有金澄昆布

另外七種湯底加價從30元-90元

個人套餐包含肉品/附餐/菜盤/自助吧飲品，肉品的價格也可以依照喜好去選擇

提供了150g的價位與240g價位，也有海陸雙拼個人套餐與肉肉套餐

雙人套餐則提供2款雙人肉食主義與雙人海陸汆鍋

勺勺這次選擇了雙人海陸汆鍋與丸餃拼盤，湯底選擇了金澄昆布與麻辣牛奶(+90元)

肉品5選2雪花牛 / 霜降牛，手打花枝漿，附餐主廚滷肉飯(+10元)/手工蔬菜麵(+20元)

反面.png

正面.png

汆鍋餐點介紹

「汆」意即「川燙」，音似意同。火鍋，簡單的烹飪方式：食材、過水、汆燙

越簡單，越真實；越真實，越毫無保留。主打多種特色湯底

供應搭配嚴選肉品、新鮮海鮮和時令蔬菜的火鍋

 

金澄昆布

湯底使用上選昆布搭配新鮮蔬果熬煮當基底，還加入鯷魚來提升香氣

每次吃火鍋一定會點一鍋昆布湯底，因為煮海鮮與蔬菜在適合不過了 

[ 桃園食記 ]

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麻辣牛奶

加入高大鮮乳的麻辣鍋，多了份香醇感，奶香濃郁能把辣度中和

層次更加提升，安撫像我這種怕辣又想吃辣人的心

[ 桃園食記 ]

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菜盤

汆鍋的綜合菜盤裡內容物蠻豐富，除了有高麗菜、玉米、芋頭等....

還有一些火鍋料來做搭配

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附餐

手工蔬菜拉麵(+20元)

超級推汆鍋的手工蔬菜拉麵，店家自製拉麵，吃起來Q彈很有嚼勁、不軟爛

是我很喜歡的麵條口感

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主廚滷肉飯 (+10元)

老公很喜歡吃滷肉飯，帶著滿滿膠質口味鹹甜鹹甜

一下就吃光光了，喜歡吃滷肉飯的你一定要來一碗

汆鍋香噴噴的主廚滷肉飯

[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SO

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精選雪花牛/特選霜降牛

雙人海陸汆鍋套餐可以選擇兩種肉肉，喜好吃牛的我們都選擇牛肉

雪花牛與霜降牛都屬於油脂較豐富的肉品

[ 桃園食記 ]

精選雪花牛

雪花牛肉質扎實，瘦肉中帶有油脂讓吃起來的口感不柴不膩

口味鮮甜且香氣十足

[ 桃園食記 ]

特選霜降牛

霜降牛相較雪花牛的油脂較低但也不影響它軟嫩的口感

肉汁香甜、牛肉香氣十足，在鍋裡涮一下就可以出鍋了

 

海鮮拼盤

小卷/沙巴魚/鯛魚/草蝦/白蝦/蛤犡，超豐富的海鮮拼盤組合

六種海鮮一次滿足，海陸套餐真的CP質很高

[ 桃園食記 ]

手打花枝漿

手打漿也是吃火鍋必點的料理，勺勺超喜歡吃手打花枝漿

汆鍋的手打花枝漿咬下去彈牙有勁，能感受到花枝清脆口感

[ 桃園食記 ]

丸餃拼盤

汆鍋的丸餃是南門市場超夯的蛋餃、燕餃，還有我最喜歡的芋頭丸

每次吃火鍋我一定要吃丸餃來搭配

南門的蛋餃餡料滿滿的，咬下一口有滿滿的淡香

跟一般外面的蛋餃超差多

南門手工燕餃吃起來也很大不同，口感軟又彈，吃一口保證愛上

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自助吧

汆鍋提供自助飲料機，有四種飲品可以自由選擇

有無糖日式煎茶/烏梅汁/兩款冰沙，最喜歡吃火鍋有飲料無限暢飲

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醬料區

醬料區提供沙茶醬/蔥花/辣椒/蒜末/醋/香油，還有主廚沾醬

可以自行調配喜愛的醬料，推薦主廚沾醬，沾甚麼都好吃

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店內環境

內裝潢以木質調為基底，光線明亮，整體看起來就是簡約美

環境舒適，用餐不會感受到壓力

汆鍋座位區提供了4人座位、2人座位，還有個人桌，就算自己一個人來吃也沒問題

[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SO

[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SO

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在試營運期間帶著Neo一起來到了汆鍋用餐，他們也是一家兒童友善餐廳

整體來說價格合理、食材也很新鮮，還有多款湯底與肉品能夠選擇

菜單選擇非常的豐富、多樣化，套餐食材搭配也很有誠意

逛完街順便到美食街來用餐，帶孩子非常的便利

[ 桃園食記 ]

店家優惠資訊

[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SO9/14-9/27 二人同行點鍋贈送－台灣梅花豬/精選雪花牛/ 鮮嫩雞腿排，三選一

[ 桃園食記 ] 汆鍋上選鍋物 中壢SOGO | 中壢SO9/28-10/10  滿千送肉品招待券

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店家資訊

汆鍋上選鍋物中壢SOGO店

地址: 桃園市中壢區元化路357號B1

電話: (03)433-1198

營業時間: 週日至週四 11:00 - 22:00

週五、六 11:00 - 22:00

臉書: https://www.facebook.com/cuanshapot

官網: https://zex.com.tw/cuanshapot

文章標籤

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