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> 圖文創作 > 雪王冰淇淋｜西門冰淇淋小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

雪王冰淇淋｜西門冰淇淋小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2023-09-25 17:40:04 neru.foodie 人氣：115
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：802篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：雪王冰淇淋
phone02-2331-8415
place台北市中正區武昌街一段65號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🍧鹹的冰淇淋超特別！竟然是好吃的🤣🤣

店家資訊

🔸雪王冰淇淋SnowKing Ice Cream @snowkingicecream

🔸#捷運西門站｜台北市中正區武昌街一段65號2樓

🔸12:00–20:00

🔸Google評論分數4.2顆星(2,324則評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

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在西門中山堂旁邊的雪王冰淇淋是老字號的人氣冰淇淋店！

肉鬆冰淇淋 $130｜碎玉巧克力冰淇淋 $90｜洛神花冰淇淋 $100｜荔枝冰淇淋 $120

🔸不收服務費

 

一球冰淇淋不便宜但都很大一球✨

厲害的是口味超~多種竟然還有鹹的😆

我們原本想點肉鬆跟豬腳口味各一球

結果店家一直強烈建議一次點一球鹹的就好🤣

肉鬆冰淇淋吃起來真的事真材實料的肉鬆也很好吃

下次再來試試其他口味

這次雪王冰淇淋｜西門冰淇淋小食推薦分享就到這裡啦！

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    🔸From Taiwan🇹🇼常出沒在雙北地區 🔹100%起司控、熱愛早午餐與燒烤🐖🤤 🔸歡迎追蹤 instagram.com/neru.foodie 🔹#台北美食#台南美食#自由行#懶人包
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