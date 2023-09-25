雪王冰淇淋｜西門冰淇淋小食推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍧鹹的冰淇淋超特別！竟然是好吃的🤣🤣

店家資訊

🔸雪王冰淇淋SnowKing Ice Cream @snowkingicecream

🔸#捷運西門站｜台北市中正區武昌街一段65號2樓

🔸12:00–20:00

🔸Google評論分數4.2顆星(2,324則評論)

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在西門中山堂旁邊的雪王冰淇淋是老字號的人氣冰淇淋店！

肉鬆冰淇淋 $130｜碎玉巧克力冰淇淋 $90｜洛神花冰淇淋 $100｜荔枝冰淇淋 $120

🔸不收服務費

一球冰淇淋不便宜但都很大一球✨

厲害的是口味超~多種竟然還有鹹的😆

我們原本想點肉鬆跟豬腳口味各一球

結果店家一直強烈建議一次點一球鹹的就好🤣

肉鬆冰淇淋吃起來真的事真材實料的肉鬆也很好吃！

下次再來試試其他口味

這次 雪王冰淇淋｜西門冰淇淋小食推薦 分享就到這裡啦！

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