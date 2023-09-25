[嘉義伴手禮推薦]品香蛋捲、鳳凰卷/堅持純原料、純雞蛋、無香料、無加水、零添加物/口感酥脆、不膩口，散發

我們家一直都是很愛吃蛋捲的

上回姊妹有帶來品香的蛋捲來跟我分享

我吃過真心覺得很不錯

因為他堅持純原料、純雞蛋、無香料、無加水、零添加物

剛好上禮拜跟朋友去一趟嘉義

想說就去品香買一些回台南給我親朋好友吃

品香除了有蛋捲也有鳳凰卷

聽老闆說是今年才新推出來的

深受大家的喜愛

正好也可以買來吃看看XD

門市後面有一個小小的工廠

整個生產蛋捲都很透明化

經過允許我也進去稍微參觀一下

這也是我初次看到蛋捲的生產過程

覺得還滿有趣的

整個環境也很乾淨

一點都不髒亂

我覺得這一點對於食品真的還滿重要的

但也滿辛苦的

因為老闆說只要機器開了

就會一直做到原物料沒有才會休息

最後把門市所有的品項都各買一包

若沒辦法到門市直接購買的話

其實可以選擇宅配也很方便

買這些回到台南

我便急著跟好朋友們分享

跟三五好友約在百貨的美食街一同品嚐

選擇這裡是因為這邊美食多選擇

大家吃完自己的正餐之後

再來好好地一起下午茶

蛋捲是有夾鏈袋的

就算吃不完也不用擔心

會因為受潮而口感受影響

有效期限也清清楚楚的印在包裝袋上

品香蛋捲/雞蛋口味

一包均有16隻每包都是140元

我覺得一隻不到10元

真的CP值還滿高的

雞蛋口味還有芝麻口味

我覺得就是最基本款

最讓人喜愛的也絕對是這兩款

雞蛋口味更能聞到最純粹的蛋香

因為不加一滴水

吃起來就真的很扎實

一咬下就滿口被蛋捲包覆

也因為不會太甜而吃不膩

我覺得配個無糖茶真的很對味

品香蛋捲/芝麻口味

芝麻應該是我買蛋捲最愛的第一選擇

因為我本身就滿愛芝麻

加上濃郁的蛋香加上芝麻香氣

真的是最佳夥伴超級搭配

品香蛋捲每根含量芝麻也真的不少耶~~

品香蛋捲/海苔口味

海苔口味應該是小朋友的最愛

每一根都能聞到海苔純粹的香氣

每咬一口

海苔的香味也會跟著在嘴中蔓延

每一口都是享受

品香蛋捲/咖啡口味

老實說我平常不喝咖啡的人

吃到品香的咖啡口味的蛋捲也真的很愛

每一口都能聞到微苦微甜的咖啡香

他是屬於一半蛋香一半咖啡

我覺得這樣比較適合平常不喝咖啡的我

若是咖啡相對比較重的話

我就比較沒那麼喜歡了





品香鳳凰卷/肉鬆口味

老闆說鳳凰卷是來自澳門的點心

今年他們才剛新推出的新商品

一推出就深受滿多長輩喜愛的

尤其是有泡茶習慣的~

一共有三種口味

肉鬆、花生、芝麻

我個人是最愛肉鬆口味

因為我本身就很愛肉鬆～

無添加豆粉口感鹹香

真的會讓人一片接著一片

整包打開就算吃不完也不用擔心

因為裡面是一片一包裝

真的揪甘心

品香鳳凰卷/花生口味

酥脆餅皮加上香濃的花生顆粒

吃起來不甜不膩

聽說是長輩最愛的一款

品香鳳凰卷/芝麻口味

選用越嚼越香的黑芝麻

因為也不會太甜

只是吃多一點可能會有點乾

真的很適合一邊吃一邊配茶

就算不能到嘉義現場購買

也能用宅配的方式

真的還滿方便的

單筆訂單滿3000元就免運費

可貨到付款

未滿3000元的話

台灣本島運費均100元

未滿6包則是收80元運費

店家資訊

品香蛋捲

嘉義市西區龍江街37號

09:00-18:00

每週一公休

LINE ID : 0935492975