現在很多有名的泰式料理店

一樣菜色都至少200多元起跳

甚至還有些到達300元、400元都有~

價格非常的貴

因此，布咕今天要跟大家介紹一家

擁有名店級的品質，卻平民的價格

味道真的非常好吃

這麼高CP值的店家

就位於台北萬華寶興街上的

金鴻美食小館泰國料理

平民化的價格卻能吃到名店等級的品質，ＣＰ值爆高的平價泰式料理

金鴻美食小館泰國料理菜單

常見的泰式料理菜色

像是椒麻雞、打拋豬、咖哩

這裡全部都有~

價格都不超過200元

非常的平價

泰式蝦餅

雖然叫泰式

但實際上他不會辣

吃起來酥脆不油膩

帶有迷人的蝦餅味

炒飯 80元

他們家的炒飯，帶有迷人的鍋氣

炒的非常的香~

米飯粒粒分明

這樣子的味道絕對擁有150元以上的實力

第一次看到這麼小盤的打拋牛

以往都會比較大份然後水一點

但這家卻是把他收汁到幾乎沒水份~

這樣子的做法

打拋牛吃起來

香氣會更迷人~

搭配真的超美味

雖然份量有點小，但味道不會讓人失望

空心菜清脆

帶有迷人的蝦醬味

不會太鹹，味道剛剛好

椒麻雞的雞腿

是現點現炸的

吃起來不會乾澀

酥酥脆脆的

醬汁調製的非常好

酸甜酸甜的口感

讓人一口接一口

雞腿也更是軟嫩

這家泰式料理店的價格

不貴，跟一般坊間平價的泰式料理一樣價格

卻擁有超級美味的餐點

每一樣都好吃~

都是外面300元以上的品質和味道

想吃平民價格又高品質的泰式料理

來這家絕對沒有錯~必吃

金鴻美食小館泰國料理影片介紹

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店名：金鴻美食小館泰國料理

營業時間：早上10:00~14:00 17:00~21:00

地址：10867臺北市萬華區寶興街62號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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