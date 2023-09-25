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金鴻美食小館泰國料理｜平民化的價格卻能吃到名店等級的品質，ＣＰ值爆高的平價泰式料理

2023-09-25 18:02:12 布咕布咕 人氣：118
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1998篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：金鴻美食小館泰國料理
place台北市萬華區寶興街62號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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現在很多有名的泰式料理店

一樣菜色都至少200多元起跳

甚至還有些到達300元、400元都有~

價格非常的貴

因此，布咕今天要跟大家介紹一家

擁有名店級的品質，卻平民的價格

味道真的非常好吃

這麼高CP值的店家

就位於台北萬華寶興街上的

金鴻美食小館泰國料理

平民化的價格卻能吃到名店等級的品質，ＣＰ值爆高的平價泰式料理

金鴻美食小館泰國料理菜單

常見的泰式料理菜色

像是椒麻雞、打拋豬、咖哩

這裡全部都有~

價格都不超過200元

非常的平價

泰式蝦餅

雖然叫泰式

但實際上他不會辣

吃起來酥脆不油膩

帶有迷人的蝦餅味

炒飯 80元

他們家的炒飯，帶有迷人的鍋氣

炒的非常的香~

米飯粒粒分明

這樣子的味道絕對擁有150元以上的實力

第一次看到這麼小盤的打拋牛

以往都會比較大份然後水一點

但這家卻是把他收汁到幾乎沒水份~

這樣子的做法

打拋牛吃起來

香氣會更迷人~

搭配真的超美味

雖然份量有點小，但味道不會讓人失望

空心菜清脆

帶有迷人的蝦醬味

不會太鹹，味道剛剛好

椒麻雞的雞腿

是現點現炸的

吃起來不會乾澀

酥酥脆脆的

醬汁調製的非常好

酸甜酸甜的口感

讓人一口接一口

雞腿也更是軟嫩

這家泰式料理店的價格

不貴，跟一般坊間平價的泰式料理一樣價格

卻擁有超級美味的餐點

每一樣都好吃~

都是外面300元以上的品質和味道

想吃平民價格又高品質的泰式料理

來這家絕對沒有錯~必吃

 

金鴻美食小館泰國料理影片介紹

 

2023萬華美食懶人包

(直接點擊)

 

店名：金鴻美食小館泰國料理

營業時間：早上10:00~14:00 17:00~21:00

地址：10867臺北市萬華區寶興街62號

地圖：


檢視較大的地圖

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 李家現烤黑豬肉香腸｜萬華最厲害評價最高的香腸店

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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