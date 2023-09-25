金鴻美食小館泰國料理｜平民化的價格卻能吃到名店等級的品質，ＣＰ值爆高的平價泰式料理
2023-09-25 18:02:12 布咕布咕 人氣：118
窩客好文
發表篇數：1998篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 萬華區
現在很多有名的泰式料理店
一樣菜色都至少200多元起跳
甚至還有些到達300元、400元都有~
價格非常的貴
因此，布咕今天要跟大家介紹一家
擁有名店級的品質，卻平民的價格
味道真的非常好吃
這麼高CP值的店家
就位於台北萬華寶興街上的
金鴻美食小館泰國料理
平民化的價格卻能吃到名店等級的品質，ＣＰ值爆高的平價泰式料理
金鴻美食小館泰國料理菜單
常見的泰式料理菜色
像是椒麻雞、打拋豬、咖哩
這裡全部都有~
價格都不超過200元
非常的平價
泰式蝦餅
雖然叫泰式
但實際上他不會辣
吃起來酥脆不油膩
帶有迷人的蝦餅味
炒飯 80元
他們家的炒飯，帶有迷人的鍋氣
炒的非常的香~
米飯粒粒分明
這樣子的味道絕對擁有150元以上的實力
第一次看到這麼小盤的打拋牛
以往都會比較大份然後水一點
但這家卻是把他收汁到幾乎沒水份~
這樣子的做法
打拋牛吃起來
香氣會更迷人~
搭配真的超美味
雖然份量有點小，但味道不會讓人失望
空心菜清脆
帶有迷人的蝦醬味
不會太鹹，味道剛剛好
椒麻雞的雞腿
是現點現炸的
吃起來不會乾澀
酥酥脆脆的
醬汁調製的非常好
酸甜酸甜的口感
讓人一口接一口
雞腿也更是軟嫩
這家泰式料理店的價格
不貴，跟一般坊間平價的泰式料理一樣價格
卻擁有超級美味的餐點
每一樣都好吃~
都是外面300元以上的品質和味道
想吃平民價格又高品質的泰式料理
來這家絕對沒有錯~必吃
金鴻美食小館泰國料理影片介紹
店名：金鴻美食小館泰國料理
營業時間：早上10:00~14:00 17:00~21:00
地址：10867臺北市萬華區寶興街62號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
延伸閱讀，繼續看下去：
在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
作者的其它文章