【台灣，桃園市，中壢區】隹又隹咖哩·玩具·古物，滿是懷舊玩具的美味咖哩屋；到玩具店吃咖喱飯。（中壢美食

中原大學的學生真是挺幸福的，

有這滿滿夜市的小吃外，還有許多特別的小店，

那天無意間發現了這間有著滿滿舊玩具的咖哩店～ 隹又隹咖哩。

嗯，喜歡；不過，吃飯時間生意挺好的，

那日晚餐我們等了近半個小時哦！

但並不會影響自己的喜歡

隹又隹咖哩·玩具·古物

地址：320桃園市中壢區大仁二街42-1號

電話：034662227

營業時間：11:30–19:00

我在門外等待的時候，

中間還問老闆能否進去看玩具，

所以還進去看了玩具；

哇！隹又隹咖哩好...多，好復古呀！

該說是熟悉（不小心又透露出年紀）

難怪google map上會標示「隹又隹咖哩·玩具·古物」

店內好多日本藥局的大象，

嗯，大、小的好多，好...可愛哦！！

還有自己曾做過的不二家大娃娃，

還有酷斯拉（哥吉拉）、忍者龜、小叮噹、ＥＴ.....等，

其中有張標示，我笑了！！

「都是老闆多年收藏要玩可以錢拿出來」

這些玩具勾起了我的好奇與回憶，

不過，對於店內用餐的學生們，

似乎還好......

嗯，對中原大學的學生們來說，可能太...年輕了吧？！

不過，應該是好吃的咖哩飯，

所以吃飯時間還是滿滿的人嚕

裡頭還有鐵人21，

哇！！想好好拍，可惜，客滿中，

不太好拍嚕

店內位置不多，約7桌，

多為4人位置，還有兩個是2人位置；

老版並未讓大家並桌，且還造排隊順序，

因此，即使一人來，也能坐到4人位置；

這讓我們想起了在台北民生社區的侯門小館，

也是這樣公平依照順序來排位，

我覺得這樣老闆很霸氣，可能會少了一些做生意的位置；

在學校附近的店，能有如此的安排，

我覺得很特別，很難得！

隹又隹咖哩菜單很簡單，

就是只賣咖哩，有油炸的，有燉煮的；

且還附上一杯紅茶。（價格挺佛心的）

那日，我們一人挑一種，

皮皮點的是炸雞咖哩（NT150元），

我點的是牛肉咖哩（NT200元）；

並不只是炸、燉煮不同，連咖哩本身的味道也有些不同哦

炸雞咖哩，跟皮皮想的有點不同，

他還以為是唐揚雞的炸雞（笑）

裹粉跟部位也不同，嗯，應該是雞柳，

入口還不會太乾，

我覺得吃起來還可以，不過皮皮仍在錯認的遺憾中.....

咖哩的味道是日式風格，裡頭應該是有加上蔬果，

如：蘋果...等，

味道還不錯呦

今日配菜有溏心蛋跟四季豆（今天沒有薯條，可惜嚕）

我點的牛肉咖哩，

從外觀的顏色看起來就跟皮皮的咖哩不太一樣

入口的味道喜歡，皮皮也比較喜歡這種咖哩味道

那牛肉用的是牛腱肉，且燉煮的程度剛剛好

入口輕輕咀嚼就化，但又不會過爛，

真的煮得不錯呦

嗯，每一塊牛肉可都是不馬乎，

用的是牛腱肉，自己喜愛的部位；

這個牛肉咖哩我喜歡

雖然長相一般般，但卻意外的美味

配菜依舊是溏心蛋

隹又隹咖哩搭配的飲料是古早味紅茶，

用著是復古的杯子裝盛，

入口時沒有印象中的甜膩，

算是相當清爽的古早味紅茶，

還不錯，搭配咖哩也很配呦

店內還有許多飲料可選，

也許下回再來試試嚕

不確定份量多大，所以我們今日都沒加價點炸雞柳或炸豬排，

這裡可以加飯跟家咖哩一次哦（學區的服務）

但我們不用加就吃飽嚕

不過，沒有吃到炸豬排，有點小遺憾；

嗯，下次再來吃嚕

隹又隹咖哩店內還有老闆的女兒幫忙領位，收拾桌椅，

小學生的模樣還挺有日本動漫中的感覺，

挺可愛，萌萌的模樣，

又如此貼心，真是可愛極囉！！

嗯，可愛的小店又一間～隹又隹咖哩·玩具·古物；

佛心的價格，難怪有人評論說CP值高，真的耶！

還有人留言說是補習班老師用自宅開的店，

不知道是否是如此？

昨天，一直都是客滿中，也沒啥機會跟老闆聊天，

下次有機會會再訪囉

中原可愛小店，推薦給大家；

喜歡老玩具的朋友們可以去看看呦

嗯，到玩具店吃咖喱飯（笑）

【台灣，宜蘭，員山】宜蘭人的早午餐吃什麼？魚丸米粉湯配公仔，呂家傳統魚丸米粉。（宛如小型玩具博物館的米粉湯店）

...............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡







