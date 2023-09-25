【台灣，桃園市，中壢區】隹又隹咖哩·玩具·古物，滿是懷舊玩具的美味咖哩屋；到玩具店吃咖喱飯。（中壢美食
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 中壢區
|隹又隹咖哩·玩具·古物
中原大學的學生真是挺幸福的，
有這滿滿夜市的小吃外，還有許多特別的小店，
那天無意間發現了這間有著滿滿舊玩具的咖哩店～ 隹又隹咖哩。
嗯，喜歡；不過，吃飯時間生意挺好的，
那日晚餐我們等了近半個小時哦！
但並不會影響自己的喜歡
隹又隹咖哩·玩具·古物
|隹又隹咖哩·玩具·古物
我在門外等待的時候，
中間還問老闆能否進去看玩具，
所以還進去看了玩具；
哇！隹又隹咖哩好...多，好復古呀！
該說是熟悉（不小心又透露出年紀）
難怪google map上會標示「隹又隹咖哩·玩具·古物」
|隹又隹咖哩·玩具·古物
店內好多日本藥局的大象，
嗯，大、小的好多，好...可愛哦！！
還有自己曾做過的不二家大娃娃，
還有酷斯拉（哥吉拉）、忍者龜、小叮噹、ＥＴ.....等，
|隹又隹咖哩·玩具·古物
其中有張標示，我笑了！！
「都是老闆多年收藏要玩可以錢拿出來」
|隹又隹咖哩·玩具·古物
這些玩具勾起了我的好奇與回憶，
不過，對於店內用餐的學生們，
似乎還好......
嗯，對中原大學的學生們來說，可能太...年輕了吧？！
不過，應該是好吃的咖哩飯，
所以吃飯時間還是滿滿的人嚕
裡頭還有鐵人21，
哇！！想好好拍，可惜，客滿中，
不太好拍嚕
|隹又隹咖哩·玩具·古物
店內位置不多，約7桌，
多為4人位置，還有兩個是2人位置；
老版並未讓大家並桌，且還造排隊順序，
因此，即使一人來，也能坐到4人位置；
這讓我們想起了在台北民生社區的侯門小館，
也是這樣公平依照順序來排位，
我覺得這樣老闆很霸氣，可能會少了一些做生意的位置；
在學校附近的店，能有如此的安排，
我覺得很特別，很難得！
|隹又隹咖哩·玩具·古物菜單
隹又隹咖哩菜單很簡單，
就是只賣咖哩，有油炸的，有燉煮的；
且還附上一杯紅茶。（價格挺佛心的）
那日，我們一人挑一種，
皮皮點的是炸雞咖哩（NT150元），
我點的是牛肉咖哩（NT200元）；
並不只是炸、燉煮不同，連咖哩本身的味道也有些不同哦
炸雞咖哩，跟皮皮想的有點不同，
他還以為是唐揚雞的炸雞（笑）
裹粉跟部位也不同，嗯，應該是雞柳，
入口還不會太乾，
|隹又隹咖哩·玩具·古物
我覺得吃起來還可以，不過皮皮仍在錯認的遺憾中.....
咖哩的味道是日式風格，裡頭應該是有加上蔬果，
如：蘋果...等，
味道還不錯呦
今日配菜有溏心蛋跟四季豆（今天沒有薯條，可惜嚕）
|隹又隹咖哩·玩具·古物
我點的牛肉咖哩，
從外觀的顏色看起來就跟皮皮的咖哩不太一樣
入口的味道喜歡，皮皮也比較喜歡這種咖哩味道
那牛肉用的是牛腱肉，且燉煮的程度剛剛好
入口輕輕咀嚼就化，但又不會過爛，
真的煮得不錯呦
嗯，每一塊牛肉可都是不馬乎，
用的是牛腱肉，自己喜愛的部位；
這個牛肉咖哩我喜歡
雖然長相一般般，但卻意外的美味
配菜依舊是溏心蛋
隹又隹咖哩搭配的飲料是古早味紅茶，
用著是復古的杯子裝盛，
入口時沒有印象中的甜膩，
算是相當清爽的古早味紅茶，
還不錯，搭配咖哩也很配呦
店內還有許多飲料可選，
也許下回再來試試嚕
|隹又隹咖哩·玩具·古物
不確定份量多大，所以我們今日都沒加價點炸雞柳或炸豬排，
這裡可以加飯跟家咖哩一次哦（學區的服務）
但我們不用加就吃飽嚕
不過，沒有吃到炸豬排，有點小遺憾；
嗯，下次再來吃嚕
隹又隹咖哩店內還有老闆的女兒幫忙領位，收拾桌椅，
小學生的模樣還挺有日本動漫中的感覺，
挺可愛，萌萌的模樣，
又如此貼心，真是可愛極囉！！
嗯，可愛的小店又一間～隹又隹咖哩·玩具·古物；
佛心的價格，難怪有人評論說CP值高，真的耶！
還有人留言說是補習班老師用自宅開的店，
不知道是否是如此？
昨天，一直都是客滿中，也沒啥機會跟老闆聊天，
下次有機會會再訪囉
中原可愛小店，推薦給大家；
喜歡老玩具的朋友們可以去看看呦
嗯，到玩具店吃咖喱飯（笑）
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...............................吃喝玩樂，沒有終點
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|隹又隹咖哩·玩具·古物