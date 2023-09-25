【捷運國父紀念館美食】精選15家平價南京復興站美食懶人包，好吃才推薦!朋友聚餐、同事聚餐還找不到餐廳?
2023-09-25 18:02:21 D&W黑白雙搭 人氣：112
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 大安區
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捷運國父紀念館美食真的超級多好吃的美食跟餐廳，但是因為國父紀念館站這邊包含信義區美食、東區美食、松山區美食，腹地真的挺大的
總類也相當豐富，像是台北東區居酒屋、東區燒烤、東區火鍋、信義區餐酒館、信義區居酒屋、早午餐、牛肉麵、燒烤..太多太多了
雖然目前分享文還不夠多，但這次還是不藏私直接公開我們吃過想推薦的店家
D&W黑白雙搭就列出幾家捷運國父紀念館站給大家，必吃忠孝敦化站美食推薦就看這美食懶人包吧
之前就很想吃這間東區的潮肉壽喜燒，但因為訂不到位置只能作罷，這次有訂到位置了，二話不說趕緊來吃看看這邊有提供六種獨特吃法，是其他間壽喜燒沒有的口味，最近好像有特別增加鴛鴦鍋……
國父紀念館捷運站旁有一間甜點店叫churros吉那圈咖啡真的必吃，不管什麼時候都是大排長龍！超喜歡現炸吉拿棒的人一定不能錯過！熱呼呼吉拿棒配冰淇淋的啊啾組合更是好吃到爆炸！churros吉那圈……
延吉街老雜眸螺獅粉老闆神似張孝全，帥氣鮮肉老闆讓人內心一直開小花。螺獅粉中的酸筍跟螺辣醬酸辣適中，粗米粉咬勁Q彈，吃起來辣爽又舒服！用料豐富，吃起來也頗有飽足感！延吉街螺獅粉……
1桃園藝文中心必吃的南平鵝肉，根本是桃園在地人必吃宵夜名店這次揮軍北上在台北延吉街開分店，上次經過時還不敢相信自己看到了什麼那讓人流連忘返的鵝血糕，還有那肉質軟嫩、逼死人的燻……
台北國父紀念館捷運站旁，有許多台北美食林立！有一間很吸睛的台北不限時咖啡廳Dreamers coffee佇立在大樓之中！日式神社的外觀、木造的建築讓Dreamers coffee格外亮眼！不限時、附插座的平價咖啡……
佇立18年的東區港式餐廳：波記茶餐廳舊香港好味道，台北港式料理推薦波記茶餐廳位於捷運忠孝敦化站2號出口附近，老洋房加上花窗的設計，一眼就是台北港式料理餐廳的樣子！而佇立在這個地……
東區知名港式料理店波記冰室，是台北東區人吃港式口味的指名店家2021除了新增新式套餐外，更開設外帶區，讓吃港式變得更簡單波記品牌這間位於台北延吉街巷內的波記冰室是老闆『波哥』葉宗……
國父紀念館捷運站新開幕一間藏在社區院子內的排隊美食，超隱密小餐車「Get&Go拿走雞蛋糕」，憑著他獨特的口味及蓬鬆的蛋糕體，征服了當地不少饕客的味蕾！上班族、學生、家庭主婦都來排……
本文彙整2021台北捷運市政府/中山站/忠孝敦化站..等13餘家台北熱門的炭火燒烤、人氣串燒店家，主要以燒肉吃到飽、平價串燒居酒屋、啤酒暢飲燒烤，供饕客收藏為口袋名單，也有一個人可以享用……
東區甜點真的很多，靠近捷運國父紀念館站巷弄內，有知名度超高的LADY M外還有泰國奶茶冰『奇維奇娃Cheevit Cheeva』，都是讓人想一直再訪的甜點店這次WILLIAM要介紹從年輕時吃到現在的一家隱藏在……
延吉街上有一攤台北人氣串燒店品都串燒攤！小小的店卻總是滿滿的人潮，而且裡面全部都是小鮮肉！太讓人驚訝了吧～趁著下班時間就衝過去聚餐小酌阿！平價樸實的價格，加上豐富又多元的選……
運動轉播不限時啤酒餐廳『ABV地中海餐酒館』新推出中秋烤肉推薦套餐！想烤的懶人or想避開全身大汗的男人們，這次不用自己動手了～充滿了幾乎全世界精釀啤酒的ABV地中海餐酒館一直都是很多運……
台北喝酒推薦！平價居酒屋“激安居酒屋”，二訪依舊是划算的美味想要清酒或啤酒暢飲，平價串燒推薦可以來這邊二訪人潮爆滿！以後來真的都要訂位啦～近東區居酒屋的激安一直是很多人的口……
台北居酒屋平價超推！台北居酒屋啤酒喝到飽！台北聚餐好選擇！台北聚餐聊天，還提供包廂服務，超適合朋友聚餐、同事聚餐！快來喝一杯吧！激安號外！捷運市政府站附近又開了一家超激安便……
隱藏東區忠孝東路巷弄中，重現了許多人回憶中的眷村菜！終於拜訪到傳說中的『南村』如果說要吃中國菜的創意料理，那一定不可不提到眷村菜！然而，在眾多眷村菜的餐廳中，東區忠孝敦化捷……
沒想到又可以吃到肉味帶果香的伊比利豬了～而且還是韓式的喔！忠孝敦化站的咚咚家dondonga韓式豬肉專賣 – 돈돈가，聽說肉質很不錯，而且常常客滿，這次終於來吃吃看啦韓式燒肉在Dong的印象中……
隱藏在東區巷弄中，那記憶中的古早味。最單純原始的回憶手工冰品『北門鳳李冰』在台北東區忠孝東路四段216巷、東區粉圓對面巷，有間很夯的古早味冰店。Dong原本以為很多人知道，沒想到！朋……
串燒殿就在台北東區超競爭一級戰區！超具競爭力的美味料理+創意調酒深得我心東區敦化南路的巷弄裡真的什麼餐廳都有，串燒、燒烤、居酒屋、酒吧Bar等等，所以下班之後想要小酌或放鬆聚餐當……
燒肉除了好吃不差的肉質之外！螃蟹、啤酒、海鮮一次滿足你！都在東區燒肉殿！富邦勇士隊中華男籃國手洪志善經營的烤肉店！小周末大客滿的東區燒肉吃到飽，整個烤螃蟹吃到超爽～集肉品海……
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