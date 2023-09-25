【捷運國父紀念館美食】精選15家平價南京復興站美食懶人包，好吃才推薦!朋友聚餐、同事聚餐還找不到餐廳?

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捷運國父紀念館美食真的超級多好吃的美食跟餐廳，但是因為國父紀念館站這邊包含信義區美食、東區美食、松山區美食，腹地真的挺大的

總類也相當豐富，像是台北東區居酒屋、東區燒烤、東區火鍋、信義區餐酒館、信義區居酒屋、早午餐、牛肉麵、燒烤..太多太多了

雖然目前分享文還不夠多，但這次還是不藏私直接公開我們吃過想推薦的店家

D&W黑白雙搭就列出幾家捷運國父紀念館站給大家，必吃忠孝敦化站美食推薦就看這美食懶人包吧

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