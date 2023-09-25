[食]台南 感性魯味 海安路人氣消夜美食 吃魯味也可以感性一下~
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台南市 > 中西區
今晚消夜就來吃點滷味~感性一下吧!!
「滷味」可說是經典國民美食之一，在大街小巷你總會看到它的身影~
海安路人氣消夜美食 感性魯味
滷到滋滋入味 消夜解饞最佳首選~
光吃滷味你可能還是覺得不太夠!!
別擔心~這裡還有各式麵食、飯、湯品、青菜等等…
絕對滿足你的挑剔味蕾!!
每當下班路上，總會看到許多消夜美食
其中….滷味就是最常看見的美食之一
店家利用獨家秘方滷醬，將各式各樣的滷菜滷的恰恰好~
濃郁的滷香撲鼻而來，聞到肚子都咕咕叫了!!!
位於海安路與尊王路交叉口的感性魯味
創立於1977年 至今傳承將近快46年的經典國民美食
除了賣滷味外，各式麵食飯類湯品至青菜…
選項相當豐富，讓你有麵有飯搭上一口滷菜~
就算是當作宵夜吃，也可以吃的心滿意足~!!
醬料自助區 想要加點辣，自己調配屬於自己黃金比例
記得酸菜不可少，來點酸又爽脆的酸菜
可大大提升滷味的絕佳口感喔!!!
料多味美滷味相當豐富
今天想來點什麼菜呢~
甜不辣、米血、花干、肉類還是豆干~
最好再來點青菜，消夜也要注意營養均衡!!!
這裡座位區採露天座位，夜晚涼風徐徐
三五好友聊天客大嗑消夜，閒話家常多愉快阿!!!
光吃滷味會讓你口乾舌燥嗎??
吃滷菜少不了來上一杯冰涼紅茶
滷味一旁的感性紅茶，點上一杯搭上好菜
今晚消夜就來感性一下吧!!!
感性魯味 價格平易近人 菜色選擇相當豐富
環境上乾淨衛生也是可接受範圍 滷菜滷的相當入味
現金不夠別擔心~
感性魯味可使用街口支付付款 手機帶出門 輕鬆付款無接觸~
感性魯味
臺南市中西區尊王路90-1號
營業時間:17:30–01:30 (週五週六至深夜2:00)(週四休息)
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