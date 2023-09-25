良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推薦的美

腿庫飯、豬腳飯

是許多人的最愛

算是僅次於滷肉飯之後

另一項台灣著名的滷製美食~

而在永和哪裡有好吃的腿庫飯和豬腳飯呢？

有的，就位於永和永貞路上的

良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推薦的美味

良鼎極品豬腳店內環境

店家的空間是有裝潢

算是舒適，而且座位又寬暢

又有冷氣又有電視

以小吃店來說，非常不錯~

良鼎極品豬腳菜單

餐點以滷肉飯、豬腳、腿庫為主的一家小吃店

另外也有一些小菜、湯類等等

價格算是中規中矩~

蹄膀+腿庫套餐 125元

裡面會有一碗滷肉飯

還有滷蛋、油豆腐、豬腳、腿庫

滷肉飯吃起來

飯的口感還算不錯

而上面的滷肉帶有微香的感覺~

裡面的滷蛋、油豆腐

味道都非常的好

除了滷蛋、油豆腐以外

還有筍絲

豬腳和腿庫上面

都會淋有大量的滷肉

不論是哪一個部位

口感都非常的軟滑

軟而不爛，口感極佳~

帶著淡淡的鹹香味

非常適合下飯

整體來說

不論是滷肉飯還是腿庫都表現不錯

建議大家有機會來的話

點腿庫就好了，蹄旁就不推薦了~

良鼎極品豬腳影片介紹

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店名：良鼎極品豬腳

營業時間：早上11~14 16:30~20:30

地址：234新北市永和區永貞路34號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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