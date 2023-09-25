為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推薦的美

良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推薦的美

2023-09-25 18:05:08 布咕布咕 人氣：109
share
窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1998篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：良鼎極品豬腳
phone02-2929-9439
place新北市永和區永貞路34號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

腿庫飯、豬腳飯

是許多人的最愛

算是僅次於滷肉飯之後

另一項台灣著名的滷製美食~

而在永和哪裡有好吃的腿庫飯和豬腳飯呢？

有的，就位於永和永貞路上的

良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推薦的美味

良鼎極品豬腳店內環境

店家的空間是有裝潢

算是舒適，而且座位又寬暢

又有冷氣又有電視

以小吃店來說，非常不錯~

良鼎極品豬腳菜單

餐點以滷肉飯、豬腳、腿庫為主的一家小吃店

另外也有一些小菜、湯類等等

價格算是中規中矩~

蹄膀+腿庫套餐 125元

裡面會有一碗滷肉飯

還有滷蛋、油豆腐、豬腳、腿庫

滷肉飯吃起來

飯的口感還算不錯

而上面的滷肉帶有微香的感覺~

裡面的滷蛋、油豆腐

味道都非常的好

除了滷蛋、油豆腐以外

還有筍絲

豬腳和腿庫上面

都會淋有大量的滷肉

不論是哪一個部位

口感都非常的軟滑

軟而不爛，口感極佳~

帶著淡淡的鹹香味

非常適合下飯

整體來說

不論是滷肉飯還是腿庫都表現不錯

建議大家有機會來的話

點腿庫就好了，蹄旁就不推薦了~

 

良鼎極品豬腳影片介紹

 

中和、永和在地推薦好吃的美食、小吃、餐廳、旅遊景點-懶人包

(直接點擊)

 

店名：良鼎極品豬腳

營業時間：早上11~14 16:30~20:30

地址：234新北市永和區永貞路34號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

【永和美食】miniB 手作漢堡-隱藏在巷弄裡！２００元不到就能品嚐到美味的美式漢堡

 【永和美食】阿爸の芋圓｜樂華夜市裡必吃的超人氣冰店

中和、永和美食

 (直接點擊)

  

  板橋、中和、永和美食

 (直接點擊連結)

  台北美食、旅遊一次搞定
(直接點擊連結)

 

  台北旅遊一次搞定
(直接點擊連結)

 

 

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    金鴻美食小館泰國料理｜平民化的價格卻能吃到名

    金展雞肉飯｜頂溪捷運站附近好吃的滷肉飯，便宜

    chevron_right
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    布咕布咕

    發表篇數：1998篇

    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
    作者的其它文章
    同類據點
    金展雞肉飯 照片

    金展雞肉飯

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市永和區
    滷好記豬腳飯 照片

    滷好記豬腳飯

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市三重區
    夜間食堂老爹肉羹 照片

    夜間食堂老爹肉羹

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    板根食堂 照片

    板根食堂

    2.90 (1人評鑑)

    區域：新北市三峽區
    陳記米苔目 照片

    陳記米苔目

    2.90 (1人評鑑)

    區域：新北市三峽區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up