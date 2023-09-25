良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推薦的美
2023-09-25 18:05:08 布咕布咕 人氣：109
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 永和區
腿庫飯、豬腳飯
是許多人的最愛
算是僅次於滷肉飯之後
另一項台灣著名的滷製美食~
而在永和哪裡有好吃的腿庫飯和豬腳飯呢？
有的，就位於永和永貞路上的
良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推薦的美味
良鼎極品豬腳店內環境
店家的空間是有裝潢
算是舒適，而且座位又寬暢
又有冷氣又有電視
以小吃店來說，非常不錯~
良鼎極品豬腳菜單
餐點以滷肉飯、豬腳、腿庫為主的一家小吃店
另外也有一些小菜、湯類等等
價格算是中規中矩~
蹄膀+腿庫套餐 125元
裡面會有一碗滷肉飯
還有滷蛋、油豆腐、豬腳、腿庫
滷肉飯吃起來
飯的口感還算不錯
而上面的滷肉帶有微香的感覺~
裡面的滷蛋、油豆腐
味道都非常的好
除了滷蛋、油豆腐以外
還有筍絲
豬腳和腿庫上面
都會淋有大量的滷肉
不論是哪一個部位
口感都非常的軟滑
軟而不爛，口感極佳~
帶著淡淡的鹹香味
非常適合下飯
整體來說
不論是滷肉飯還是腿庫都表現不錯
建議大家有機會來的話
點腿庫就好了，蹄旁就不推薦了~
良鼎極品豬腳影片介紹
店名：良鼎極品豬腳
營業時間：早上11~14 16:30~20:30
地址：234新北市永和區永貞路34號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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