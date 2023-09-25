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> 圖文創作 > 【台東池上食記】山西家傳手工好味道，吃的是美味與人情味

【台東池上食記】山西家傳手工好味道，吃的是美味與人情味

2023-09-25 19:58:04 Ivy Lay 人氣：107
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窩客好文

Ivy Lay

發表篇數：528篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大陸婆婆麵食館
place台東縣池上鄉慶福路27號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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在台東池上的大自然中，

一家山西味道的小吃店，

以獨特的料理風味及婆婆的親切服務，

成就了這個不起眼的店面。

IMG_5001.JPG

 

位於池上火車站附近，

雖然［大陸婆婆］低調不起眼的外觀，

擁有印象深刻的美食，

拿起筷子準備開吃模式囉！

IMG_5027.JPG

 

內部空間不大簡潔整齊，

約有四張桌子和一個長條吧台，

用餐時間幾乎總是座無虛席。

IMG_5023.JPG

 

婆婆楊杏花來自山西省，

丈夫是台灣阿美族人，

被徵召到前線對共作戰，

戰敗後被迫留在山西，

後來認識了婆婆結為連理，

一直到老開放探親才回到池上老家，

這時大陸婆婆早已是當阿嬤了。

 

婆婆將自己懷念的家鄉味道帶到台灣，

最初只是個腳踏車小攤販，

賣包子和饅頭，

如今不只有店面還有無數的愛好者，

雖然現在主要經營權已交給下一代，

但店內總能看到婆婆親切招待顧客喔！

IMG_5021.JPG

 

賣的東西不多，

但每一樣都是山西經典菜色，

主要以麵食為主，

麵條以池上米製成特色麵條，

我們６人不小心就點滿一桌了，

且份量不少ㄋㄟ～

IMG_5002.JPG

 

油潑麵

這是招牌菜之一，

先將新鮮的麵條煮好撈起，

再倒上熱滾滾的油釋放出香氣，

改版加入肉燥和蒜泥，

相較一般辛辣的油潑麵更具獨特風味，

搭配旁邊的醋拌高麗菜，

增添了酸爽開胃，

好吃到又讓我們續點一碗。

IMG_5001.JPG

IMG_5005.JPG

 

貓耳朵煎麵

不要被名字搞混了，

絕對不是貓咪變成的麵食，

有點類似麵疙瘩，

但吃起來更紮實有彈性，

不自覺就會放慢咀嚼速度，

再淋上酸溜的醋滿特別的，

不過對我們來說，

貓耳朵煎麵的咬勁可能稍微過乾，

所以比較不合我們愛的口味。

IMG_4996.JPG

IMG_4998.JPG

 

燙青菜

簡單的龍鬚菜川燙一下，

淋上滷肉汁就很好吃了，

尤其龍鬚菜好嫩好新鮮喔！

IMG_5006.JPG

 

大盤雞套餐組

想要一次嚐遍招牌，

那麼大盤雞套餐就是首選了，

有大盤雞米麵條、小菜、囤蛋與甜點，

融入山西的鄉愁與池上在地特色，

因此這份套餐還獲得，

「第三屆個人餐桌最具在地特色獎」。

IMG_5012.JPG

 

大盤雞

以雞肉和馬鈴薯為主要成分，

搭配豐富的湯汁，

外觀火紅有點像辣子雞，

經過獨特改良的版本，

減少了一些辣味和麻辣感，

卻多了順口美味，

而麵體使用池上手擀米麵條，

吃起來Q彈有勁是我們很愛的部分。

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簡單的三樣小菜，

卻是主角的得力助手，

就像一場微酸清爽的開胃派對。

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IMG_5019.JPG 

 

囤蛋

猛一看以為是布丁，

不過吃起來是蒸蛋，

是一款別具特色的山西風味，

帶著微酸口感質地卻極為滑嫩，

滿特別的滋味。

IMG_5018.JPG

 

晉糕

山西的特色甜點，

以糯米和紅棗為主要食材，

口感濕潤黏稠軟Q，

散發著紅棗香甜，

甜而不膩真的好吃，

讓我們又加點一份了。

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［大陸婆婆麵食館］雖然不起眼，

卻蘊藏著感人故事和獨特料理，

這裡的手工麵條口感獨特，

特別適合喜愛嚼勁的人，

無論你來自何處都值得一試喔！

IMG_5024.JPG  

 

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

 

店名：大陸婆婆麵食館

地址：台東縣池上鄉福原村慶福路27號

電話：(089)862-970

營業時間：Am 1100~Pm 1400 / Pm 1700~Pm 2000

公休日：每週一、二

FB粉絲網：請點我

 

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