【台東池上食記】山西家傳手工好味道，吃的是美味與人情味

在台東池上的大自然中，

一家山西味道的小吃店，

以獨特的料理風味及婆婆的親切服務，

成就了這個不起眼的店面。

位於池上火車站附近，

雖然［大陸婆婆］低調不起眼的外觀，

卻擁有印象深刻的美食，

拿起筷子準備開吃模式囉！

內部空間不大簡潔整齊，

約有四張桌子和一個長條吧台，

用餐時間幾乎總是座無虛席。

婆婆楊杏花來自山西省，

丈夫是台灣阿美族人，

被徵召到前線對共作戰，

戰敗後被迫留在山西，

後來認識了婆婆結為連理，

一直到老開放探親才回到池上老家，

這時大陸婆婆早已是當阿嬤了。

婆婆將自己懷念的家鄉味道帶到台灣，

最初只是個腳踏車小攤販，

賣包子和饅頭，

如今不只有店面還有無數的愛好者，

雖然現在主要經營權已交給下一代，

但店內總能看到婆婆親切招待顧客喔！

賣的東西不多，

但每一樣都是山西經典菜色，

主要以麵食為主，

麵條以池上米製成特色麵條，

我們６人不小心就點滿一桌了，

且份量不少ㄋㄟ～

油潑麵

這是招牌菜之一，

先將新鮮的麵條煮好撈起，

再倒上熱滾滾的油釋放出香氣，

改版加入肉燥和蒜泥，

相較一般辛辣的油潑麵更具獨特風味，

搭配旁邊的醋拌高麗菜，

增添了酸爽開胃，

好吃到又讓我們續點一碗。

貓耳朵煎麵

不要被名字搞混了，

絕對不是貓咪變成的麵食，

有點類似麵疙瘩，

但吃起來更紮實有彈性，

不自覺就會放慢咀嚼速度，

再淋上酸溜的醋滿特別的，

不過對我們來說，

貓耳朵煎麵的咬勁可能稍微過乾，

所以比較不合我們愛的口味。

燙青菜

簡單的龍鬚菜川燙一下，

淋上滷肉汁就很好吃了，

尤其龍鬚菜好嫩好新鮮喔！

大盤雞套餐組

想要一次嚐遍招牌，

那麼大盤雞套餐就是首選了，

有大盤雞米麵條、小菜、囤蛋與甜點，

融入山西的鄉愁與池上在地特色，

因此這份套餐還獲得，

「第三屆個人餐桌最具在地特色獎」。

大盤雞

以雞肉和馬鈴薯為主要成分，

搭配豐富的湯汁，

外觀火紅有點像辣子雞，

經過獨特改良的版本，

減少了一些辣味和麻辣感，

卻多了順口美味，

而麵體使用池上手擀米麵條，

吃起來Q彈有勁是我們很愛的部分。

簡單的三樣小菜，

卻是主角的得力助手，

就像一場微酸清爽的開胃派對。

囤蛋

猛一看以為是布丁，



不過吃起來是蒸蛋，

是一款別具特色的山西風味，

帶著微酸口感質地卻極為滑嫩，

滿特別的滋味。

晉糕

山西的特色甜點，

以糯米和紅棗為主要食材，

口感濕潤黏稠軟Q，

散發著紅棗香甜，

甜而不膩真的好吃，

讓我們又加點一份了。

［大陸婆婆麵食館］雖然不起眼，

卻蘊藏著感人故事和獨特料理，

這裡的手工麵條口感獨特，

特別適合喜愛嚼勁的人，

無論你來自何處都值得一試喔！

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