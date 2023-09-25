嘉義朴子—源味豆乳雞翅｜豆乳香氣伴隨軟嫩肉質 朴子夜市人氣攤販｜朴子夜市、朴子鎮安宮、嘉義縣立體育館

這趟嘉義之旅，有一半是衝著朴子而來，尤其是聽在地友人不斷強力推薦的「朴子夜市」，令我好生期待，特地安排週六開業時間衝一趟，果然完全沒有令我失望，規模遠比我想像中還要來的大，且不僅販售許多在地特色小吃，價格還很親民，重點美味度絲毫不減，會是我難得想二訪的夜市。

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嘉義，是我在造訪前就很吸引我的城市，而在造訪後反而沒有減少我對它的喜愛，倒是更想多深入了解它多一些，無論美食、文化、風土名情皆是。

嘉義市區的文化路夜市可以說是嘉義最享負盛名的美食集散地，其實朴子的傳統夜市－「朴子夜市」也不惶多讓，隨著高鐵站的設立、故宮南院的落成、疫情後的觀光解封，朴子成為嘉義旅遊的新寵兒。

「朴子夜市」僅在週六營業，位置位於「朴子鎮安宮」與「嘉義縣立體育館」間的光復新路上，其涵蓋多條街道，規模較想像中來得大上許多，五點營業時間一到，整個夜市區域充斥著旅客與在地居民，光憑人潮很難想見這裡是悠哉慢活的嘉義小鎮－朴子。

攤販皆為流動性，但每週多會固定出沒，其中不乏熱門的人氣店家，「源味豆乳雞翅」就是其中一間。

豆乳雞，顧名思義，就是以豆腐乳作為醃料，據傳是台南一間鹽酥雞攤老闆，因為醃料不足且採購不易，所以將自家醃製的豆腐乳取代，沒想到反而廣受好評，成為台南人氣小吃之一。

豆腐雞相較於鹹酥雞，多了一份發酵的香氣，在經過油炸之後也更容易上色，還有個焦香。而且不曉得是否因為酵素起了作用，肉質也更為軟嫩多汁些。

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「源味豆乳雞翅」僅販售兩樣商品：豆乳雞翅與豆乳雞。

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▲豆乳雞翅 $20/支

一隻豆乳雞翅二十元，據朋友所述，以前小時候只要十元出頭，現竟漲了一倍價，不免讓人感到通膨的威力。

話說回來，雞翅本身的確是不錯吃的，由於人潮多，店內的油鍋也從沒停下，拿到手還是熱騰騰現炸，外酥內軟，而雞翅的膠質與骨邊肉也屬經典，但相較之下，我還是比較喜歡肉多的豆乳雞。

▲豆乳雞

豆乳雞是以包為單位，有分小中大三種份量，原本擔心肉質滿厚會乾柴，但竟意想不到的軟嫩，也沒有不適的油耗味，享用起來兼具肉感與多汁，在美食盡出的「朴子夜市」能成為排隊名店不無道理，值得週六造訪時買來一試。

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朴子夜市

地址：嘉義縣朴子市光復新路

營業時間：週六17:00-23:00

（用餐日期：2023/2）



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