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三重知名便當店新推出，招牌黃金咖哩、雞腿、雞翅通通買起來，再來一套四神湯配黑麻油油飯

2023-09-25 20:10:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：124
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：524篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：根藤好好吃咖哩
place新北市三重區仁愛街652號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三重有名的便當店「根藤好好吃咖哩」官網推出宅配，提供多種在家可以自己簡單料理的冷凍真空包，連中秋節烤肉的雞翅、雞腿和小棒腿都有販售，店家的招牌黃金咖哩也能買到喔！

而且他們的宅配是我很喜歡的方式！
不用在家等，可以選擇離家近的全家便利商店和7-ELEVEN付款取貨超方便。（不過，三蘆地區宅配比超商取貨快喔～

本篇獨家！！
1.官網購買下單輸入小可的折扣碼即可享88折優惠。
折扣碼：meco-111
宅配官網：根藤官網
2.三蘆地區滿999元即免運，滿1200元再加碼送一片雞腿排喔～
3.懶得等宅配或不會訂購，可私訊根藤粉絲團預訂，再自行到三重店面取貨，說是小可的粉絲一樣有優惠喔！
根藤粉絲團：根藤好好吃咖哩

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購買品項、數量：
到店取貨時間：

可到官網看一下全部商品再私訊喔！以上優惠期限是到112年10月31號

三重美食 根藤好好吃咖哩 在哪裡

根藤咖哩飯
地址：新北市三重區仁愛街652號
捷運：徐匯中學站
電話：02 2280 7866
營業時間：（六、日休息
周一至周四 10:30–14:00, 16:30–20:00
週五10:30–14:30
粉絲團：根藤好好吃咖哩
宅配官網：根藤官網

三重美食 根藤好好吃咖哩 官網賣什麼

進入官網會發現販售的冷凍真空包品項也不少，有清燉豬腳湯、老滷豬腳、家傳四神湯、招牌黃金咖哩、黑麻油油飯、香菇赤肉羹、香嫩雞腿排、魯肉包、小棒腿、獨家醃製二節翅等，選擇還真不少～
宅配官網：根藤官網

尤其中秋節快到，雞腿排、小棒腿和雞翅都可以買來當烤肉，朋友原本以為宅配價格會比較貴，沒想到和邊吃邊猜，後來和他們說答案，朋友說價格不貴呢！

三重美食 根藤好好吃咖哩 開箱

因為「根藤好好吃咖哩」就在三重離我很近，我和店家預訂六樣真空冷凍包就約好到店取貨，這樣對我來說很方便，要是真的不方便到店取貨，就選離家近的全家或7-11也可以。

小可選了六樣

獨家醃製小棒腿6入(生食) 90元
獨家醃製二節翅6入(生食) 100元
香嫩雞腿排(生食) 減塑兩片組(一包有2片) 155元
招牌黃金咖哩 160元
家傳四神湯(小) 約兩人份 120元
古法桶蒸黑麻油油飯 180元

如果要吃的人比較多，也可以買多人份的，可以看官網都有標示。

家傳四神湯(小) 約兩人份 120元

四神湯也有販售四人份大包的，
這四神湯有點超乎我想像的懶人料理，料理方式超方便。

解凍後，剪開倒入鍋子加熱即可，真空包裝上面有寫料理方式。

還有附一包當歸酒，可依照個人喜好添加。

我用電鍋加熱方式，加一杯水大約10分鐘就有熱呼呼的四神湯。

把四神湯裝碗再加入當歸酒就可以開動囉！

最誇張的是豬腸也給的很多，而且處理的沒腥味、很有嚼勁，淮山、蓮子、薏仁都能吃到，小包約兩人份真的很有誠意，不過愛喝酒料理的我，覺得加了一包當歸酒還不夠，再加了料理米酒XD 味道超讚！

之前去中藥房買的四神湯藥包，還要自己去市場買料回家煮，這個對我來說真的很方便，重點是味道真的可以！

古法桶蒸黑麻油油飯 180元

覺得油飯＋四神湯很適合，加上官網照片拍得好吸引人，所以就來一套吧！

按照包裝上的料理方式，我一樣選了電鍋加水，等油飯好了，就很假掰的裝在自己的竹籠，很有儀式感～哈！

油飯份量也不少，大約可以2-3人分享。
從電鍋拿出來就聞到黑麻油和薑的味道，味道很吸引我～

油飯Ｑ軟有嚼勁，麻油和薑的用料真的不手軟，味道濃郁，幾乎每一口都能吃到，加上香菇和豬肉也給不少，這價位也給過了！

招牌黃金咖哩 160元/包

根藤好好吃咖哩」店家的招牌，也能透過官網宅配買到，想吃的時候加熱就可以！下個月我要去露營，也決定帶一包去。

可以電鍋也能用微波爐，但這個我用隔水加熱方式也很方便。

懶得煮菜，煮飯或去自助餐買一碗飯回來就可以在家想用咖哩飯，朋友來家作客也很適合這樣。

自己再把煎好的雞腿排放上去，份量跟儀式感更滿！朋友來家吃飯都覺得霸氣吧XD

整包份量約可2人分享，醬汁我只加了三分之一。
咖哩醬汁不是濃稠派，味道是偏甜的蔬果風味，很順口、很下飯，也可以自己加點辣椒平衡風味。

朋友說那有咖哩包的料這麼多？現在不是流行吃醬嗎？如果不知道好不好吃又想買，小可推薦可以直接在店買吃個咖哩飯。

不要用餐尖峰時間去就是了~

獨家醃製小棒腿6入(生食) 90元
獨家醃製二節翅6入(生食) 100元
香嫩雞腿排(生食) 減塑兩片組(一包有2片) 155元

說實話，最近去看大賣場的雞肉價位真的蠻高了！所以這宅配的冷凍真空包真的不貴，推薦大家買來當中秋節烤肉，已經醃好超方便，但建議要提早買，不然可能賣光！

雞腿排比我手還大，但記得，料理好一定會縮水一點，不要像網路有些人說，怎麼煎好、炸好變小？

雞翅朋友猜120-140元，結果官網只賣100元。

醃好的小棒腿六支只要90元，烤肉真的要買起來啦～

大支雞腿可以烤、炸或煎的方式，我用煎的方式。

皮煎到恰恰，香噴噴的，已經醃好，都不用自己調味囉！

雞翅和小棒腿用烤箱料理，大約烤7-8分鐘，要自己注意翻面喔！如果是炭火烤肉就更方便啦～

登愣～直接弄成一個拼盤和朋友分食。

雞腿皮脆超好吃！（自己煎的一定要說超好吃XD)
雞肉鮮嫩多汁，咬下去還有肉汁，但調味不重，要是重口味可以自己再加點胡椒、辣椒等增加風味，這很適合老人家和小孩呢！

超涮嘴的雞翅和小棒腿，這兩樣被朋友猛讚美，真的不誇張，朋友直呼價錢和味道很可以！

調味是很熟悉的風味，有點像五香和孜然的味道，朋友們配酒一下就吃光，這絕對可以多買幾包喔～

另外本篇獨家！！
1.官網購買下單輸入小可的折扣碼即可享88折優惠。
折扣碼：meco-111
宅配官網：根藤官網
2.三蘆地區滿999元即免運，滿1200元再加碼送一片雞腿排喔～
3.懶得等宅配或不會訂購，可私訊根藤粉絲團預訂，再自行到三重店面取貨，說明小可的粉絲一樣有優惠喔！
根藤粉絲團：根藤好好吃咖哩


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購買品項、數量：
到店取貨時間：

以上優惠期限是到112年10月31號

根藤咖哩飯
地址：新北市三重區仁愛街652號
捷運：徐匯中學站
電話：02 2280 7866
營業時間：（六、日休息
周一至周四 10:30–14:00, 16:30–20:00
週五10:30–14:30
粉絲團：根藤好好吃咖哩
宅配官網：根藤官網

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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