為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 金展雞肉飯｜頂溪捷運站附近好吃的滷肉飯，便宜又美味

金展雞肉飯｜頂溪捷運站附近好吃的滷肉飯，便宜又美味

2023-09-25 20:15:06 布咕布咕 人氣：108
share
窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1998篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：金展雞肉飯
place新北市永和區仁愛35號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

永和捷運頂溪捷運站

可說是永和最熱鬧的地方

在這裡的附近道路上

有一家評價極高，價格划算的小吃店

吃過的人都給予高度評價

因此，布咕先生就來到今天要介紹

永和仁愛路上的

金展雞肉飯｜頂溪捷運站附近好吃的滷肉飯，便宜又美味

金展雞肉飯店內環境

店家的室內空間有簡單的裝潢

以小吃店來說，環境算是不錯

冷氣也夠涼~

這個我喜歡，只是空間比較擁一點

金展雞肉飯菜單

這裡是以飯類為主的一家店

主打滷肉飯、雞肉飯

另外也有一些麵類、小菜、湯類

甚至還有鴨肉~

價格平價

滷肉飯便當

上面有筍絲、高麗菜、酸菜

還有半顆滷蛋以及滷肉飯

配菜的部份

表現還算OK~

沒有特別突出，但不至於差

滷肉看起來非常可口又迷人

大小不一的肉塊

看了就想流口水

一口吃下

滷肉飯的口感非常的黏稠

口感極佳味道也不錯~

表現非常的出色

讓人想要一口接一口的吃

如果來到永和頂溪捷運站附近

想吃美味的滷肉飯和雞肉飯

那麼這一家小吃店

可說是附近必吃必嚐的店家哦

 

金展雞肉飯影片介紹

 

中和、永和在地推薦好吃的美食、小吃、餐廳、旅遊景點-懶人包

  

(直接點擊)

 

店名：金展雞肉飯

營業時間：早上10:00~20:00 週六公休

地址： 新北市永和區仁愛路35號1樓

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 豬先生韓式燒肉吃到飽｜不到４００元起韓式烤肉吃到飽！超殺的吃到飽價格

 【永和美食】嘉義鱔魚麵｜不輸給台南！人氣爆棚的超人氣鱔魚意麵

中和、永和美食

 (直接點擊)

  

  板橋、中和、永和美食

 (直接點擊連結)

  台北美食、旅遊一次搞定
(直接點擊連結)

 

  台北旅遊一次搞定
(直接點擊連結)

 

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    良鼎極品豬腳｜永和好吃又美味的腿庫飯，值得推
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    布咕布咕

    發表篇數：1998篇

    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
    作者的其它文章
    同類據點
    滷好記豬腳飯 照片

    滷好記豬腳飯

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市三重區
    夜間食堂老爹肉羹 照片

    夜間食堂老爹肉羹

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    板根食堂 照片

    板根食堂

    2.90 (1人評鑑)

    區域：新北市三峽區
    陳記米苔目 照片

    陳記米苔目

    2.90 (1人評鑑)

    區域：新北市三峽區
    白師父の料理 照片

    白師父の料理

    3.95 (1人評鑑)

    區域：新北市新店區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up