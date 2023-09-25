金展雞肉飯｜頂溪捷運站附近好吃的滷肉飯，便宜又美味
2023-09-25 20:15:06 布咕布咕 人氣：108
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 永和區
永和捷運頂溪捷運站
可說是永和最熱鬧的地方
在這裡的附近道路上
有一家評價極高，價格划算的小吃店
吃過的人都給予高度評價
因此，布咕先生就來到今天要介紹
永和仁愛路上的
金展雞肉飯｜頂溪捷運站附近好吃的滷肉飯，便宜又美味
金展雞肉飯店內環境
店家的室內空間有簡單的裝潢
以小吃店來說，環境算是不錯
冷氣也夠涼~
這個我喜歡，只是空間比較擁一點
金展雞肉飯菜單
這裡是以飯類為主的一家店
主打滷肉飯、雞肉飯
另外也有一些麵類、小菜、湯類
甚至還有鴨肉~
價格平價
滷肉飯便當
上面有筍絲、高麗菜、酸菜
還有半顆滷蛋以及滷肉飯
配菜的部份
表現還算OK~
沒有特別突出，但不至於差
滷肉看起來非常可口又迷人
大小不一的肉塊
看了就想流口水
一口吃下
滷肉飯的口感非常的黏稠
口感極佳味道也不錯~
表現非常的出色
讓人想要一口接一口的吃
如果來到永和頂溪捷運站附近
想吃美味的滷肉飯和雞肉飯
那麼這一家小吃店
可說是附近必吃必嚐的店家哦
金展雞肉飯影片介紹
店名：金展雞肉飯
營業時間：早上10:00~20:00 週六公休
地址： 新北市永和區仁愛路35號1樓
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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