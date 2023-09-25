2023東京自由行-東京迪士尼樂園40週年及美女與野獸園區分享(時間，app，紀念品)

這次的行程的重點還有東京迪士尼樂園的40週年喔!

除了有全新的遊行以及紀念商品

還有疫情期間開放的美女與野獸城堡

以及新上線的app功能

沒有做好準備還真的很難面對疫情後的東京迪士尼樂園呢!

本篇依次介紹事前購票，app使用心得， 美女與野獸城堡介紹 ，其他遊玩心得，隱藏小玩法

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

事前準備=>

在安排迪士尼樂園時一定要看人數預測網站

我們曾經在紅色時造訪海洋真的一天玩不到六項

也有像今天藍色時造訪land一天想玩的都玩完

人數預測網站請點我

東京迪士尼35週年遊記請點我

買票則是現在已經沒有Disney store店面購買的選項

可以選擇KKday以及klook或是其他旅行社網站都可以買

買完了之後將要進入迪士尼樂園時則可開啟app

掃描票卷上的QR code以及建立群組

這樣可以一起預定設施以及使用新功能

以及使用新功能購買快速通關券(DPA)

DPA其實就是跟環球影城學到的鈔能力

如果不想要排隊就直接刷卡買DPA(2000日圓)

而遊玩後比較需要購買的就只有美女與野獸設施

因為就算這次是入園人數不算多的時候

等候的時間也沒有少於85分鐘過

至於美女與野獸城堡到底值不值得去玩呢?

其實如果不想花錢光排隊的話也很不錯

因為每一個角落都非常好拍照

購買快速通關後則因為很快就可以到達遊玩的區域反而無法好好拍照

進入城堡之後就可以看到每一個精心的場景

也就會在這時開始美女與野獸的故事述說

在真正搭乘遊樂設施前

會聚焦在變成野獸前的故事

看得到任何小裝飾

還會有各種角色的投影

整個感覺真的超像在參觀城堡的

有看到每間房間的鑰匙嗎?

上面還有野獸的爪痕

如果在來遊玩前再看過一次動畫

一定會感受到更多的彩蛋

持有快速通關只會小排一下下

然後就可以到達城堡的廚房區域

之後就要來搭乘設施

一個杯子可以坐十個人

整體的人數消化時間是快的

只不過新設施仍然十分的熱門

進去之後就用心去享受故事就好

一切就從貝兒迷路進入城堡開始

會切換好幾個場景

無論是機關或是音樂都能夠帶給人感動

如果問我值不值得搭乘，當然是絕對值得了喔!

除了新設施之外

東京迪士尼最特別的當然就是遊行

在日本遊行的整體氣氛可是比在美國佛羅里達的感受都好

40週年的主題遊行"迪士尼眾彩交融"

以及"米奇俱樂部動感節奏"都有參與

晚上當然還要看夜間遊行

只是很可惜得因為天氣原因所以今天沒有施放煙火

但是到了迪士尼真的也是錢坑

加上40週年也會有各樣的特色商品

就比如上方懸掛的旗幟

更別說不斷改版的爆米花桶

這次的維尼小熊真的超可愛的

當然拍照也是必不可少

美女與野獸園區的開放

也就會分掉一些其他設施的人潮

就比如小熊維尼現在等候時間就可以少於40分鐘

最後提醒有些人可能不知道的

就是進入園區可以找工作人員拿兩種貼紙

一個是生日壽星的Happy Birthday

工作人員看到都會有額外的互動

另一個就是first visit初次來訪喔!

最後只能說

東京迪士尼真的是怎樣都玩不膩

除了設施的更新之外

當然還有不斷推陳出新的周邊

以及整體的歡樂氛圍都很獨特

以下為實用連結

40週年特設網頁請點我

東京迪士尼app介紹請點我

延伸閱讀

東京迪士尼35週年遊記

美國佛羅里達迪士尼遊記