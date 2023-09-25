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> 圖文創作 > 無名鵝肉 x 高雄隱藏版美食！讓人一吃就愛上的美味！

無名鵝肉 x 高雄隱藏版美食！讓人一吃就愛上的美味！

2023-09-25 20:15:11 高雄旅遊王 人氣：106
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：215篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前金區

造訪商家：無名鵝肉店
phone07-2414-310
place高雄市前金區三民街331號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 9 小時 ago 在〈無名鵝肉 x 高雄隱藏版美食！讓人一吃就愛上的美味！〉中留言功能已關閉

目錄：點文字快速索引

關於無名鵝肉

位於三民街的無名鵝肉靠近河濱國小，他們家的鵝肉美味又好吃，早上10點營業的時候，就有很多客人來內用或外帶，每日新鮮現做，賣完為止哦，不只沒有店名，也沒有菜單跟價目表，真的是在地人才敢走進來吃的美食。



無名鵝肉店內外環境

▲店家就在三民街底，鄰近河濱國小、愛河與幸福川，吃完後還可以走路去坐輕軌，暢玩高雄。今天我們就到輕軌區公所站，再順路買個廟口小棧的澎湖小吃炸棗享用。


▲十點開店就很多人來吃鵝肉當假日早午餐呢！


▲這是另一天晚上來的，太晚來只剩麵跟豆芽菜。

無名鵝肉餐點介紹


▲店家沒有菜單跟價格，可以直接跟老闆點餐。


▲老闆兩、三人工作，合作無間，而且對待客人也都很親切。

鵝肉切盤200元


▲▼鵝肉切盤是店內的招牌菜，使用新鮮的鵝肉，切成薄片，搭配薑絲和油膏，再淋上特製的醬汁，香氣十足，鮮嫩多汁。


▲▼鵝肉的毛細孔細小且不多，相對於鴨肉，肉質紋路較緊密細緻，鵝肉的脂肪量也較少，如果做的不好會顯得乾柴，這裡料理的恰到好處，入口後，心中忍不住的對鵝寶寶說了聲對不起，實在太好吃了，鵝肉吃起來富有嚼勁，而且有鵝肉特的清香甘甜。

下水湯50

▲這裡的下水湯用料實在，有鵝肝、鵝腸、鵝胗等，吃起來不會有怪味，湯頭濃郁，香氣誘人，還有大量的薑絲，秋冬來上一碗實在暖心又暖胃。鵝腸口感爽脆、鵝胗則有咀勁，鵝心鮮嫩，一碗就能品嚐到不同的風味。

鵝血50

▲▼鵝血是鵝肉料理中不可或缺的一味，這裡的鵝血製作得相當細緻，口感香Q有嚼勁，淋上醬油膏與鵝油，再搭配噴香的油蔥酥，與醬料的鹹香相互融合，非常美味。

乾麵40


▲可以選擇冬粉、麵、米粉或飯當主食，麵可以選擇湯的或乾的，乾麵裡面不只有鵝肉絲，還有隱藏了兩、三塊鵝肝，如果你是單點乾麵的話，這還真的是小驚喜呢，另外可以灑上店家特調的胡椒粉，不會過辣，帶著淡淡的胡椒香氣。

▲▼鵝肝帶有淡淡的甜味與回甘苦味，口感細膩，富有油脂，入口即化，而且也頗有營養價值。

無名鵝肉評價

▲▼無名鵝肉是高雄在地人和饕客的最愛，如果您有機會到高雄，不妨來這裡品嚐一下美味的鵝肉料理。

無名鵝肉小檔案

  • 電話：07-2414310
  • 地址：高雄市三民區三民街331號
  • 營業時間：10:00～20:00（售完為止）


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