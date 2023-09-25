續咖啡 x 多種咖啡飲品、簡約甜點、輕食，享受美好下午茶時光

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店家於屬寵物友善餐廳，並提供Wi-Fi及插座，無接12歲以下孩童，「続」取自續的日文漢字，經營理念為「我們隱藏在玉竹巷弄深處，讓你休息充電後繼續向前。」





續咖啡店內外環境



▲店家在玉竹一街20巷，對面是間貓抓草麵包屋。隔壁也有兩間年輕的新店，分別是「豆皮躲貓貓鬆餅小吃部」與「ZU’S Ginger Cafe」。



▲本來要買個麵包，走近一看…



▲門口有擺幾張椅子。



▲▼店內環境溫馨，有一處和式的座位區，其他是兩人座與吧台座。二樓也有座位，跟一樓的座位差不多。



▲吧台座下方都有充電插座，有Type-C跟USB的插孔，忘記帶充電頭也可以放心充電哦，真不錯。

續咖啡菜單



▲續咖啡提供多種咖啡飲品，包括手沖咖啡、義式咖啡、氣泡飲等，以及各式甜點和輕食。咖啡豆皆選用來自世界各地的優質咖啡豆，由專業的咖啡師手沖而成，口感香醇濃郁。甜點則以簡單的食材製作，保留食材的原始風味，如日式焦糖布丁、巧克力司康等。輕食則有烏龍麵、潛艇堡與厚片等等。



▲封面 是注意事項。



▲美式、義式咖啡是固定，手沖會另外寫在便條紙上。



▲其他類飲品。



▲輕食甜點類，當天有看到老闆現煎玉子燒，看起來滿好吃的。



▲想要小酌一番也是可以的。

續咖啡餐點介紹

提拉米蘇105元



▲▼提拉米蘇是一種義大利經典甜點，由手指餅乾、馬斯卡彭起司、咖啡酒、可可粉等食材製成。續咖啡的提拉米蘇使用了新鮮的馬斯卡彭起司，口感綿密滑順，一般是搭配香醇的咖啡酒，這裡改成蘭姆酒也別有風味，整體層次豐富，令人回味無窮。

手沖咖啡 – 衣索比亞 水洗 孔加水果之王120元



▲衣索比亞水洗孔加水果之王是一種來自衣索比亞的咖啡豆，口感酸甜平衡，帶有水果香氣。續咖啡的衣索比亞水洗孔加水果之王，採用了日式手沖方式製作，保留了咖啡豆的天然風味。

你要不要喝哈密哈120元



▲朋友點的，充滿了哈密瓜的香甜味，像是哈密瓜彈珠汽水的味道，搭配一球日本的香草冰淇淋。

雲朵巧克力餅乾30元



▲雲朵巧克力餅乾是一種簡單的甜點，由巧克力餅乾和雲朵製成。續咖啡的雲朵巧克力餅乾使用了手工製作的巧克力餅乾，口感酥脆，搭配雲朵就是棉花糖，口感甜蜜。

續咖啡評價

高雄續咖啡(Tsuzuki coffee)，日系風格咖啡館，提供咖啡、甜點、輕食，是高雄在地人和遊客喜愛的咖啡館，也是許多人工作或休憩的好去處。

續咖啡的特色：

日系風格裝潢，營造溫馨舒適的氛圍

多種咖啡飲品，口感香醇濃郁

簡約甜點，保留食材的原始風味

輕食搭配咖啡，享受美好下午茶時光

續咖啡位於高雄市苓雅區玉竹街，營業時間為下午3點至凌晨12點。

續咖啡的推薦餐點

咖啡：美式咖啡、拿鐵、卡布奇諾

甜點：日式焦糖布丁、巧克力司康

輕食：火腿蛋沙拉潛艇堡、烏龍麵

續咖啡Tsuzuki Coffee 小檔案



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