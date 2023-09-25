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> 圖文創作 > 板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅牛奶鍋超可愛-捷運江子翠店

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅牛奶鍋超可愛-捷運江子翠店

2023-09-25 21:18:49 纖茹 人氣：114
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窩客好文

纖茹

發表篇數：89篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：聚日式鍋物-捷運江子翠店
phone02-2252-5058
place新北市板橋區文化路二段182巷3弄79號3樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

王品集團底下的「聚」火鍋

這幾年不斷的推陳出新

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

今天來到位於板橋江子翠店

餐廳在大樓的3樓

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

入口處有可愛的熊仔打招呼

觀迎你的到來

由服務人員幫你帶位

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

店內的裝潢讓人感覺輕鬆自在

聚的用餐方式

每人可選擇自己要的鍋底湯頭

再選定一項主餐

飲料、甜點、蔬菜餐廳則提供自助無限取用

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

夢幻吃鍋

上次恰好有抽中聚的粉紅KITTY鍋免費湯底券

好友也愛KITTY

今天就是專程為它而來

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

哇~~~粉紅夢幻少女心大噴發了吧？!

連湯都是用kitty的粉紅壺裝

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

Kitty底下還舖了二片起司，旁邊擺了三片粉紅魚板

吼~~~這麼可愛怎麼捨得下鍋啦？!

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

好友倒是很開心我找她來吃這個粉紅鍋

心情一整個大好

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

準備來幫Kitty泡個牛奶浴囉!

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

放入Kitty後開始倒入粉紅湯頭

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

等到Kitty被粉紅湯淹沒，就可以丟入起司和魚板囉!

昆布滋養湯(素)/HELLO KITTY聚萌粉紅牛奶鍋

大功告成!

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

雙人牛豬雙拼瀑布 1288元

這~~~上桌氣勢滿滿!

這種裝肉的方式...真的是...浮誇到讓人覺得開心!板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

雪花牛肉 360g

肥瘦比例相當美麗

建議放在Kitty牛奶鍋裡面煮

牛肉吃來更柔嫩

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

雪花豬肉360g

豬肉的油花雖然沒有牛肉那麼多

但吃來也是不柴不乾

王品的食材一直都在水平上

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

王品有很多自製特別的醬料

可以按照圖片上的推薦和比例調配出沾醬

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

當然也可隨自己的喜好搭配自己的醬料

吃火鍋就怎麼開心怎麼吃!

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

蔬菜區

蔬菜不難看出都是有挑選過的

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

餐檯看非常的乾淨

服務人員補餐檯的速度也是很勤快的

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

一般吃火鍋的蔬菜都有

還有一些火鍋配料

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

唯獨聚的鮮肉漿我們都很推薦

煮出來的肉漿丸子不但紮實有彈性還會噴汁喔!

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

飲料區

提供的口味選擇雖然不多

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

但王品集最有代表性飲料

例：梅子醋冰沙

讓你隨意喝

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

主食區

提供多款麵條

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

王子麵/烏龍麵/博多拉麵/綠藻烏龍麵/粉絲

厲害都不是這些

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

壽喜燒牛肉

一開鍋就覺得好香喔!

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

明知道飯佔胃空間…

但還是忍不住來上一碗

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

哇~~~我個人最愛的霜淇淋耶!

而且還不是單一口味，一次提供3種口味

札幌風牛乳/草莓牛乳雙重奏/草莓優格霜淇淋

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

吃火鍋有霜淇淋不稀奇

但提供多款配料就不一樣囉!

其中以抹茶蕨餅、黑糖蕨餅、黑糖QQ

最得我心!

吃了好多喔~

板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅

好友則最愛牛奶加紅豆

一口氣也是吃了2碗

真的是吃的好飽、好飽

聚火鍋不變換也讓人較吃不膩

等天氣變冷一點，我們再來吃第二次!

店址：新北市板橋區文化路二段182巷3弄79號3樓

電話：02-2252-5058

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