板橋美食|聚日式鍋物，迸發少女心的Hello Kitty粉紅牛奶鍋超可愛-捷運江子翠店

王品集團底下的「聚」火鍋
這幾年不斷的推陳出新
今天來到位於板橋江子翠店
餐廳在大樓的3樓
入口處有可愛的熊仔打招呼
觀迎你的到來
由服務人員幫你帶位
店內的裝潢讓人感覺輕鬆自在
聚的用餐方式
每人可選擇自己要的鍋底湯頭
再選定一項主餐
飲料、甜點、蔬菜餐廳則提供自助無限取用
夢幻吃鍋
上次恰好有抽中聚的粉紅KITTY鍋免費湯底券
好友也愛KITTY
今天就是專程為它而來
哇~~~粉紅夢幻少女心大噴發了吧？!
連湯都是用kitty的粉紅壺裝
Kitty底下還舖了二片起司，旁邊擺了三片粉紅魚板
吼~~~這麼可愛怎麼捨得下鍋啦？!
好友倒是很開心我找她來吃這個粉紅鍋
心情一整個大好
準備來幫Kitty泡個牛奶浴囉!
放入Kitty後開始倒入粉紅湯頭
等到Kitty被粉紅湯淹沒，就可以丟入起司和魚板囉!
昆布滋養湯(素)/HELLO KITTY聚萌粉紅牛奶鍋
大功告成!
雙人牛豬雙拼瀑布 1288元
這~~~上桌氣勢滿滿!
這種裝肉的方式...真的是...浮誇到讓人覺得開心!
雪花牛肉 360g
肥瘦比例相當美麗
建議放在Kitty牛奶鍋裡面煮
牛肉吃來更柔嫩
雪花豬肉360g
豬肉的油花雖然沒有牛肉那麼多
但吃來也是不柴不乾
王品的食材一直都在水平上
王品有很多自製特別的醬料
可以按照圖片上的推薦和比例調配出沾醬
當然也可隨自己的喜好搭配自己的醬料
吃火鍋就怎麼開心怎麼吃!
蔬菜區
蔬菜不難看出都是有挑選過的
餐檯看非常的乾淨
服務人員補餐檯的速度也是很勤快的
一般吃火鍋的蔬菜都有
還有一些火鍋配料
唯獨聚的鮮肉漿我們都很推薦
煮出來的肉漿丸子不但紮實有彈性還會噴汁喔!
飲料區
提供的口味選擇雖然不多
但王品集最有代表性飲料
例：梅子醋冰沙
讓你隨意喝
主食區
提供多款麵條
王子麵/烏龍麵/博多拉麵/綠藻烏龍麵/粉絲
厲害都不是這些
壽喜燒牛肉
一開鍋就覺得好香喔!
明知道飯佔胃空間…
但還是忍不住來上一碗
哇~~~我個人最愛的霜淇淋耶!
而且還不是單一口味，一次提供3種口味
札幌風牛乳/草莓牛乳雙重奏/草莓優格霜淇淋
吃火鍋有霜淇淋不稀奇
但提供多款配料就不一樣囉!
其中以抹茶蕨餅、黑糖蕨餅、黑糖QQ
最得我心!
吃了好多喔~
好友則最愛牛奶加紅豆
一口氣也是吃了2碗
真的是吃的好飽、好飽
聚火鍋不變換也讓人較吃不膩
等天氣變冷一點，我們再來吃第二次!
店址：新北市板橋區文化路二段182巷3弄79號3樓
電話：02-2252-5058
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