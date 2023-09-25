[高雄食記] 千槢小館~苓雅區排隊美食推薦！高雄人氣火鍋店近武廟！招牌酸菜白肉鍋、金錢蝦餅、酥炸肥腸！

狡兔和小叮噹又來到高雄市苓雅區踩點啦！這天探訪的是一間位在武廟附近的超人氣火鍋店，網評分數極高，顧客紛至沓來，所以想吃真的要趁早訂位呢！

事先瀏覽了網路文章，有人說周邊停車不易，但我們那天繞了一下，發現並非如此，路經不只一座收費停車場，小叮噹決定將車子停放此處。

回程要取車前，驚見兩家連鎖麵包店，巴特里和奧瑪烘焙之間的大抉擇，最終我們選定後者，小叮噹瘋狂大採購噴了千元，很開心買到喜歡的產品，卻也默默羨慕起這一帶的居民，生活機能完善，簡直是美食天堂啊！

這間餐廳「千槢小館」就開在大港超市旁邊，前方是一大片廣場，機車族完全不必煩惱停車問題！讚啦！

若搭乘高雄捷運者，請於五塊厝站下車，循著2號出口方向，步行5分鐘即可抵達！

狡兔實在不好意思說自己是字典系畢業的，但我之前真的不認識「槢」這個字啦！原來它音同習，堅木之意，店家透露店名是聽從算命老師的建議，事實證明那個老師神準耶！當然老闆夫妻本身也很努力，才能做出一番成績！

除了主打的招牌酸菜白肉鍋，亦推出胡椒豬肚鍋、爆香石頭鍋。

狡兔溫馨提醒大家，雖然這是一間友善餐廳，但最好預先跟親友討論好要點什麼鍋！那天聽聞鄰桌幾位阿姨猶豫不定，由於火鍋有分大鍋、小鍋，她們點了之後又要變更，其實老闆深怕顧客久候，可能一接到通知就開始率先準備主鍋的部份，再改單無疑是打亂人家的節奏呀！

每週三公休，可惜目前僅營業晚餐時段，希望未來能增加假日午餐時段，幫更多的饕客解饞！

規定內用禁菸、禁帶外食或寵物。

千槢小館這店名感覺平易近人，佈置簡約清爽，氛圍溫馨。

雖然坪數並不大，店裡也有設置附轉盤的大圓桌！可供多人圍爐聚餐、包場慶生！

我們被安排坐窗邊的角落位子，喇叭音箱就在頭頂上方，耳邊環繞著一首又一首的輕快樂曲，十分舒心。

牆上的拼豆畫相當吸睛，這邊掛著長幅作品鋼鐵人！

另一邊甚至還出現鋼鐵人的主角——小勞勃道尼！

嗯，傳奇名人瑪麗蓮夢露、柯比布萊恩亦值得大眾緬懷追思。

無庸置疑，灌籃高手是歷久不衰的回憶殺，總是能夠重燃粉絲的青春熱血啊！

自助區提供醬料，包含醬油、醋、辣椒、青蔥，以及多種餐具，就連可濾湯的撈勺也有！

貼心備有兒童碗，當然店裡也少不了兒童椅！

冰箱內展售著幾款瓶裝茶飲，若有需要可選購。

咦，想不到居然有賣泰式手標奶茶！狡兔深怕復胖只好忍痛跳過，我特地把當天的熱量額度留給晚上的大餐！(傻笑)

乖寶寶狡兔有認真爬文做功課，初訪必然要聚焦於經典熱銷菜色！

點了附肉盤的酸菜白肉鍋，我們另外單點火鍋配料花枝漿、芋頭鮮肉丸，還有炸物類的金錢蝦餅、酥炸肥腸，各位亦可參考菜單中的雙人套餐、四人套餐、六人套餐方案。

◎ 千槢小館之菜單：

https://photos.app.goo.gl/coo7qyMZNW1E5Bvb6

<金錢蝦餅/小份>

我愛月亮蝦餅，更愛這種有厚度的金錢蝦餅！況且相較之下，販售金錢蝦餅的店家畢竟是少數，所以非點不可！

小份有五塊，附搭泰式甜辣醬！剛送上來呈現乾爽狀態，而炸物不可能立刻完食，狡兔稍晚吃下最後一塊，發現外衣仍然很酥脆！老闆炸功了得！

內餡超級鮮甜可口！難怪廣受好評！看來老闆對泰式料理頗拿手，亦供應泰式打拋豬、泰式涼拌魷魚。

<酥炸肥腸/小份>

這道酥炸肥腸也是老饕推薦必嚐！據說老闆之所以把它加進菜單中，純粹是因為自己愛吃！

狡兔以往只吃過滷肥腸，首次嚐試炸肥腸，第一眼看到它就覺得這顏色美得好不真實！

肥腸裡頭塞入蔥段，一旁附搭椒鹽，並且不忘以綠色葉菜鋪底，整體擺盤講究，絕對稱得上宴客菜！

咬下去酥脆帶有彈性，肥腸特有的氣味陣陣撲鼻，越吃越來勁！

<酸菜白肉鍋/小份>

小份的酸菜白肉鍋適合二至三人分食，老闆已經把食材妥善置入鍋中囉！

底下是大量的酸白菜，外加高麗菜、水蓮、豆皮、凍豆腐、魚丸、燕餃、魚餃、蛋餃，還有蛤蠣、鮮蚵和蝦子！

隨鍋附上的自製特調沾醬，乍看以為是甜味胡麻醬，豈料層次感豐富！老闆將芝麻醬、豆瓣醬、豆腐乳等醬料結合在一起，激盪出鹹香好味道，狡兔不由得一沾再沾！

<嚴選白肉片>

酸菜白肉鍋附搭一盤白肉片，若多人同享可考慮加點梅花豬、雪花牛。

嚴選台灣本土豬肉，白肉也就是雪花豬，油花比例高，透著粉嫩嫩的色澤。

<芋頭鮮肉丸>

話說小叮噹多年前並不愛吃芋頭，後來不知為何，轉而戀上芋泥蛋糕、芋頭丸，所以我們也沒有錯過這道人氣單點品項！

雖然芋頭鮮肉丸的個頭偏小，卻是真材實料！

<花枝漿>

該店的花枝漿同樣是誠意之作，海鮮控照過來！

花枝塊清晰可見，因為切得頗大塊，令人感到不可思議！

開煮！望著載浮載沉的食材大軍，那股誘人酸香氣韻瀰漫於空氣中，幸福感油然而生。

選用山東大白菜，手工切洗後必須醃製21天，全程自然發酵無任何化學添加物！由於老闆愛喝酒，特別加入金門58度高粱一併去醃製，也因此提升風味。

大眾普遍都說他們家的湯底偏酸，狡兔自認為很耐酸，這等級對我而言沒問題！湯清味濃不嗆喉，舒爽！

((題外話：兔媽吃綠色奇異果會五官糾結在一起，我卻覺得還好！最近嚐了評價兩極化的全聯「驚醒李」，酸得非常過癮還想再回購！哈！XD))

蛋餃、魚餃、燕餃都看得出好品質，不乾扁、沒破碎，個個皆豐腴飽滿！

蛤蠣捨身取義，盡情釋放自我精髓，替這份火鍋傾注了幾分鮮甜！

新鮮蚵仔來作陪，更是鮮上加鮮！

蝦子身形健壯絕非等閒之輩，三鮮加持之下，根本是海陸火鍋！

嘿嘿，再次感謝小叮噹提供私人剝蝦服務！蝦甜，心也甜！>///<

攤開白肉片，發覺是厚切！平常在火鍋店罕見的規格！

這肉真的有夠厚啊！厚到邊緣還會捲曲起來呢！

狡兔一連嗑了好幾片，這盤肉片的數量對我倆來說綽綽有餘！

很有存在感的白肉片，放進嘴裡要一些時間才能把它們消滅！質地彈脆無豬臊味，再沾取神醬真是太好吃啦！

將花枝漿隨意撥入鍋中，想吃多大球都可以！

它跟金錢蝦餅的調味差不多甜，狡兔身為嗜甜台南人，打從心底喜歡啊！當中夾帶大塊花枝，鮮美好嚼！

芋頭鮮肉丸的芋頭塊霸氣外露，美味值得期待！

芋頭塊綿柔細緻，散發迷人香氣！不過一份五顆有點小尷尬，最後一顆到底要禮讓還是自肥呢？應該再點一份啦！

千槢小館的餐點令我們相當滿意！老闆謙稱小館但是端出來的菜色水準不輸大餐廳！看在眼裡覺得驚豔、吃進嘴裡覺得感動，好店理應讓更多人知道！

嗯，望著當天的客滿盛況，甚至有人耐心候位，狡兔怕被千槢小館的忠實顧客憎恨，還是幫低調好了，以上各位什麼都沒看到！什麼都沒看到！(喂)

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 千槢小館 ↓

臉書：https://www.facebook.com/hotpot0901/

地址：高雄市苓雅區武廟路135巷7號

電話：07-722-0056

營業時間：17:00~21:00 (週三公休)