【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片 白蝦 魷魚串 骰子牛 松板豬燒肉片 花枝丸

拓野貿易有限公司之橘子魚

店家地址：新北市淡水區民權路187巷54號1樓

聯絡電話：02-28092708

營業時間：每日 09:00-17:00 週一公休

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又到了一年一度的中秋烤肉大會囉 不知道大家今年的食材是都去傳統市場採購還是上網訂呢?

這次特地要跟大家分享的是 橘子魚 的宅配生鮮食材，款款都是他們精心挑選的好東西喔~

這次入手的是鯖魚片+白蝦+魷魚串+骰子牛+松板豬燒肉片+花枝丸的組合，

魷魚串有兩串，骰子牛給到兩包呢，吃起來份量非常足夠~

鯖魚片很新鮮，不管要煎要烤都方便，如果對於煎魚比較不擅長的朋友，

則是可以選擇使用家裡的小烤箱來料理，使用米酒去腥後，

在他身上抹上鹽巴與你喜歡的香料以及橄欖油，就可以進烤箱。

烤魚的美味秘訣是，上下火230度，一公分厚烤15分鐘，兩公分厚烤30分鐘。

烤好之後撒上喜歡的辛香料就完成囉~

做起來是不是非常輕鬆但是又可以看起來很厲害的樣子呢

非常必吃的骰子牛~

本來想說骰子牛應該吃起來會沒什麼食材本身的味道，結果他意外的牛味滿濃的，

還有種淡淡的奶香，非常好吃，可見這個廠商下去做骰子牛用的這個牛肉是比較好的喔。

很多人都想著，反正做成骰子牛大家看不清楚，很大可能都會用一些比較差的，或是組合肉呢。

因為這次要做焗烤，比較難熟的馬鈴薯和地瓜，我有先煎過，骰子牛也先過一下奶油和調味~

再把全部的食材組合在盤子上鋪平，最後撒滿焗烤用的起司就行了。

如果你想要像外面賣的焗烤那麼豐厚牽絲，你起司放的量至少要是我放的三四倍才行~

但是因為我不想吃進那麼多熱量，意思意思一下就好，所以沒有放很多，

但仔細看還是有一點點的拉絲啦，哈

美麗的松阪豬來囉，其實他就是豬頸肉啦，位於臉頰連接下巴的這個區塊，

由於一頭豬只能取兩片下來，一片約六兩重，所以又稱六兩肉，算是整頭豬最珍貴的部位。

雖然你看他很多白白的油花，感覺好像很油膩，但其實他吃起來並不會像在吃肥油，

我覺得他的口感有點像牛舌，就是咬起來很脆口，又很緊實有彈性，

他的彈性是硬挺的彈性，不是軟綿的彈性，很耐煮。

建議煎烤到兩面都有金黃色焦焦感的狀態是最好吃的，夾土司也很對味~

橘子魚 的白蝦也非常推~

料理蝦子首先要注意到的事情就是，他是一個不需要退冰的食材，

所以像這樣整大塊的蝦子們都很團結的黏在一起要怎麼辦呢，我們只要整塊拿去水龍頭下面，

讓水流沖你需要料理的數量，那個區塊範圍即可，請注意不要全部的蝦子都去沖水。

結合松阪豬一起來炒個麵，除了使用蒜蝦辣醬，我還多加了青醬下去。

鍋底置入橄欖油和這兩個醬之後，就可以放進松阪豬來香煎他，

出現金黃色焦焦感之後，就可以置入麵條一起翻炒。

在鍋邊淋點水進去，把麵條炒開後，在空白處置入處理好前置作業的白蝦香煎他~

兩面都變色之後，把蝦子立起來，讓火力主攻蝦背和蝦頭，這樣蝦頭才會熟，又不會讓蝦肉老，

是一個美味的秘訣喔，大家學起來，去外面吃燒烤的時候也可以派上用場~

蝦子熟了之後全部大翻炒一下，就可以起鍋擺盤囉~

雖然說稱讚自己做的料理感覺很沒有說服力，但是這個麵真的好好吃喔，哈哈哈哈

新鮮的蝦子就會很好剝，剝起來很完整，肉體很漂亮，

而且他裡面的肉很飽滿，和其他還沒剝殼的放在一起比較，基本上沒什麼縮水~

味道就是那種超新鮮的蝦子該有的甜美滋味。咬起來有點像咬破了一層緊緻的薄皮那樣在口中啵開，

裡面很有彈性又水潤，讓人每一口都能感受蝦子的美妙

魷魚拿來炒麵也一樣非常對味~

看看這肥美的魷魚圈圈~

盛盤後灑上麻辣花生就完成了~

Q彈的魷魚肉體，非常鮮美，口感讓人非常滿足，搭配辣辣的麵條讓人咻咻咻。

花枝丸品質很好耶，很大顆飽滿，花枝的肉塊也很大又多，好值得吃喔，

除了烤，平常拿來炒菜或是煮湯也是一個很不錯的選擇。

像這樣清淡的湯品也可以搭配雞胸骨一起煮，簡單的加點調味，起鍋前再撒點芹菜珠就很美味，

這個綠意撒落的畫面，有沒有一種唯美的感覺

就算食材中秋烤肉沒有用完，平常拿來料理也很好應用，大家可以安心囤放

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