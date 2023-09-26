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【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片 白蝦 魷魚串 骰子牛 松板豬燒肉片 花枝丸

2023-09-26 01:58:16 shouyadog 人氣：117
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shouyadog

發表篇數：699篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：橘子魚
place新北市淡水區民權187巷54號
作者本次評價：
4.90
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
4.50
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拓野貿易有限公司之橘子魚

店家地址：新北市淡水區民權路187巷54號1樓

聯絡電話：02-28092708

營業時間：每日 09:00-17:00  週一公休

官方臉書：拓野貿易有限公司之橘子魚

官方LINE：加入好友

讀者優惠：凡私訊橘子魚粉絲團或官方LINE訂購本次分享的這個中秋組合，

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【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

又到了一年一度的中秋烤肉大會囉 【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片  不知道大家今年的食材是都去傳統市場採購還是上網訂呢?

這次特地要跟大家分享的是橘子魚的宅配生鮮食材，款款都是他們精心挑選的好東西喔~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

這次入手的是鯖魚片+白蝦+魷魚串+骰子牛+松板豬燒肉片+花枝丸的組合，

魷魚串有兩串，骰子牛給到兩包呢，吃起來份量非常足夠~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

鯖魚片很新鮮，不管要煎要烤都方便，如果對於煎魚比較不擅長的朋友，

則是可以選擇使用家裡的小烤箱來料理，使用米酒去腥後，

在他身上抹上鹽巴與你喜歡的香料以及橄欖油，就可以進烤箱。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

烤魚的美味秘訣是，上下火230度，一公分厚烤15分鐘，兩公分厚烤30分鐘。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

烤好之後撒上喜歡的辛香料就完成囉~ 【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

做起來是不是非常輕鬆但是又可以看起來很厲害的樣子呢 【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

非常必吃的骰子牛~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

本來想說骰子牛應該吃起來會沒什麼食材本身的味道，結果他意外的牛味滿濃的，

還有種淡淡的奶香，非常好吃，可見這個廠商下去做骰子牛用的這個牛肉是比較好的喔。

很多人都想著，反正做成骰子牛大家看不清楚，很大可能都會用一些比較差的，或是組合肉呢。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

因為這次要做焗烤，比較難熟的馬鈴薯和地瓜，我有先煎過，骰子牛也先過一下奶油和調味~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

再把全部的食材組合在盤子上鋪平，最後撒滿焗烤用的起司就行了。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

如果你想要像外面賣的焗烤那麼豐厚牽絲，你起司放的量至少要是我放的三四倍才行~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

但是因為我不想吃進那麼多熱量，意思意思一下就好，所以沒有放很多，

但仔細看還是有一點點的拉絲啦，哈 【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

美麗的松阪豬來囉，其實他就是豬頸肉啦，位於臉頰連接下巴的這個區塊，

由於一頭豬只能取兩片下來，一片約六兩重，所以又稱六兩肉，算是整頭豬最珍貴的部位。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

雖然你看他很多白白的油花，感覺好像很油膩，但其實他吃起來並不會像在吃肥油，

我覺得他的口感有點像牛舌，就是咬起來很脆口，又很緊實有彈性，

他的彈性是硬挺的彈性，不是軟綿的彈性，很耐煮。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

建議煎烤到兩面都有金黃色焦焦感的狀態是最好吃的，夾土司也很對味~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

橘子魚的白蝦也非常推~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

料理蝦子首先要注意到的事情就是，他是一個不需要退冰的食材，

所以像這樣整大塊的蝦子們都很團結的黏在一起要怎麼辦呢，我們只要整塊拿去水龍頭下面，

讓水流沖你需要料理的數量，那個區塊範圍即可，請注意不要全部的蝦子都去沖水。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

結合松阪豬一起來炒個麵，除了使用蒜蝦辣醬，我還多加了青醬下去。

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

鍋底置入橄欖油和這兩個醬之後，就可以放進松阪豬來香煎他，

出現金黃色焦焦感之後，就可以置入麵條一起翻炒。

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

在鍋邊淋點水進去，把麵條炒開後，在空白處置入處理好前置作業的白蝦香煎他~

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

兩面都變色之後，把蝦子立起來，讓火力主攻蝦背和蝦頭，這樣蝦頭才會熟，又不會讓蝦肉老，

是一個美味的秘訣喔，大家學起來，去外面吃燒烤的時候也可以派上用場~ 【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

蝦子熟了之後全部大翻炒一下，就可以起鍋擺盤囉~

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

雖然說稱讚自己做的料理感覺很沒有說服力，但是這個麵真的好好吃喔，哈哈哈哈 【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

新鮮的蝦子就會很好剝，剝起來很完整，肉體很漂亮，

而且他裡面的肉很飽滿，和其他還沒剝殼的放在一起比較，基本上沒什麼縮水~

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

味道就是那種超新鮮的蝦子該有的甜美滋味。咬起來有點像咬破了一層緊緻的薄皮那樣在口中啵開，

裡面很有彈性又水潤，讓人每一口都能感受蝦子的美妙 【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

魷魚拿來炒麵也一樣非常對味~

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

看看這肥美的魷魚圈圈~

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

盛盤後灑上麻辣花生就完成了~

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

Q彈的魷魚肉體，非常鮮美，口感讓人非常滿足，搭配辣辣的麵條讓人咻咻咻。

 

【冷凍食品】異塵牛肉麵食用心得 豪華牛肉麵開箱

 

花枝丸品質很好耶，很大顆飽滿，花枝的肉塊也很大又多，好值得吃喔，

除了烤，平常拿來炒菜或是煮湯也是一個很不錯的選擇。

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

像這樣清淡的湯品也可以搭配雞胸骨一起煮，簡單的加點調味，起鍋前再撒點芹菜珠就很美味，

這個綠意撒落的畫面，有沒有一種唯美的感覺 【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

 

就算食材中秋烤肉沒有用完，平常拿來料理也很好應用，大家可以安心囤放 【生鮮宅配】拓野貿易有限公司之橘子魚 中秋烤肉食材 鯖魚片

有興趣的朋友快到橘子魚選購吧~

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我喜歡品嘗美食、到處旅遊攝影，也喜歡在家料理做菜，興趣是藝術創作、影音賞析，也喜歡寫寫故事。 把全部結合起來，就成了Shouyadog's everything。 合作請洽→shouyadogs@hotmail.com
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