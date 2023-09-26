高雄巷弄挖掘美食小吃 燥神 ，尋找高雄最好吃東坡肉飯、肉燥飯、限定50元吃土套餐 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
發表篇數：1593篇
文章類別：美食-食記心得
鳳山巷弄挖掘到這間 燥神，有高雄最好吃的東坡肉、肉燥飯
純樸帶有懷舊古早味的用餐環境，簡單樸實的傳承風味
銅板親民價格，簡單可以補足一餐～～每個月1~5日還有吃土便當只要50元（好佛心）
真的很不容易路過，都是口耳相傳的而來，鳳山燥神，肉燥飯推薦～
燥神 東坡肉 肉燥飯 吃土便當
位置：高雄市鳳山區民生路133號
電話： 0963 830 330
營業時間：11：00～14：00、17:00～19：30（週日工休）
粉絲團：Facebook
門口掛有 高雄最好吃的東坡肉飯，當然要來吃看看厲不厲害
沒有霸氣華麗裝潢，有乾淨舒服的懷舊環境
吃土套餐只要50元
肉燥飯、滷蛋、筍干、滷豆腐、湯或飲料
每個月1～5號限定，都可以來燥神 吃土唷！
尼力看很多在地人都來買肉燥飯、東坡肉便當，可以挑選喜歡的配菜
來這邊用餐環境也很舒服
帶有古色古香溫馨的懷舊氣息，很乾淨舒適
跟家人來吃簡單樸實的庶民美食，鳳山肉燥飯、鳳山東坡肉飯推薦
我還蠻喜歡這裡的懷舊氣氛，可以室內或者騎樓用餐
用餐時段很多便當預定，很多在地人都會來用餐
老闆說他每天都會新鮮採買，配菜都可以單點、挑選
有時人潮多，就稍微排隊等候
領錢可以吃好一點，可以加滷蛋、加小菜
滷豆腐大推，一定要吃
店鋪內的裝飾都是老闆收藏的，餐具自取唷～
辣椒醬油是家裡傳承的沾醬，老闆說可以沾滷豆腐吃
默默不小心又點了一桌…
肉燥飯
吃好吃的肉燥飯，高雄肉燥飯推薦
老闆說他使用溫體豬肉製作，新鮮用料很重要
瘦肉肥肉比例洽到好，很棒的熬煮到讓肥肉口感是QQ的，不是那種肥肉油膩感
保有甜味卻不會過於甜膩，獨門鹹香風味很開胃
鳳山巷弄隱藏這間好吃的燥神，推推～～～
配了一顆軟嫩的滷蛋，很軟嫩保有鹹香滋味，拌飯 起吃好讚
入口鹹香帶有甘甜滋味，保有八角滋味
軟Q的肉燥好好吃，整個口齒留香
東坡肉飯
傳承媽媽手藝的東坡肉，讓老闆引以為傲
想把媽媽的好味道飄香出去，讓更多人可以吃到家的味道
溫體豬肉每天新鮮燉煮，很入味好咀嚼不柴唷～
肥肉入口即化，很夠味的東坡肉，平價好吃
不擔心死鹹帶有甘甜滋味，讓每一口絕對開胃
會搭配筍絲，也是自家醃製
清脆爽口帶出古早味香氣，很開胃又能解膩度
可以多點一些配菜來分享吃
滷豆腐
大推滷豆腐，我比較不愛油豆腐
愛上這板豆腐製作的滷豆腐，好滑嫩帶有豆腐香氣
一樣也是使用肉燥滷汁去燉煮，很香～
很滑嫩，還會吸付湯汁
老闆推薦我們沾上特製的辣椒醬油提味，更是夠味
白菜滷
我個人很愛吃白菜滷，每次看到一定都點
軟嫩細緻口感，帶出爽口甜味香氣
吃飯也可以搭配一些小菜，都是老闆自己每天新鮮採買製作
大推花椒木耳，花椒香氣讓我好愛，木耳口感清脆唷～
胡蘿蔔很軟嫩帶出甜味，保有蛋的QQ口感
味噌湯
湯品內還有豆腐、小魚肝，一碗東坡肉、一碗湯、一份滷豆腐，就可以簡單滿足一餐
騎樓用餐也挺舒服的唷！
冰箱還有飲料，一杯只要10元的古早味冬瓜茶
使用冬瓜磚熬煮，帶出清甜冬瓜香氣，好喝透心涼
鄰近鳳山基督長老教會，低調巷弄飄香傳承好滋味的 燥神，必吃高雄肉燥飯
高雄古早味肉燥飯、東坡肉推薦
燥神 東坡肉 肉燥飯 吃土便當
位置：高雄市鳳山區民生路133號
電話： 0963 830 330
營業時間：11：00～14：00、17:00～19：30（週日工休）
粉絲團：Facebook
- 正宗重慶四川 川漁人家 烤魚.川菜，香麻夠味絕對開胃、數十年精湛大陸主廚烹飪、重慶烤魚、老壇酸菜魚、川味經典風味 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
- 日本職人掌廚的無菜單 弁慶日本料理，引進日本各地鮮味食材、親力親為日本師傅掌廚、高雄無菜單 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
- 巷弄必追中國風之崑崙客棧，一秒踏入龍門客棧享受中國風清幽、獨創中式佳餚、手帳私廚饕客最愛、高雄餐酒館推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
- 潮汕鍋物、明爐櫻桃鴨雙重滿足的澎派饗宴 飄香潮汕全鴨宴 x 芙悅軒湘粵料理&港式飲茶、高雄聚餐推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
- 高雄 茶古茶飲Chagu Tea 在地優質手搖飲，招牌蘋果冰茶、阿里山青茶、星空葡萄凍、波波桃氣烏龍茶、玉沙雪蓋 X 高雄手搖飲料推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活