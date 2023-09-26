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高雄巷弄挖掘美食小吃 燥神 ，尋找高雄最好吃東坡肉飯、肉燥飯、限定50元吃土套餐 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2023-09-26 08:20:19 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：118
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1593篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燥神
place高雄市鳳山區民生133號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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鳳山巷弄挖掘到這間 燥神，有高雄最好吃的東坡肉、肉燥飯
純樸帶有懷舊古早味的用餐環境，簡單樸實的傳承風味
銅板親民價格，簡單可以補足一餐～～每個月1~5日還有吃土便當只要50元（好佛心）
真的很不容易路過，都是口耳相傳的而來，鳳山燥神，肉燥飯推薦～

燥神 東坡肉 肉燥飯 吃土便當
位置：高雄市鳳山區民生路133號
電話： 0963 830 330
營業時間：11：00～14：00、17:00～19：30（週日工休）
粉絲團：Facebook

門口掛有 高雄最好吃的東坡肉飯，當然要來吃看看厲不厲害
沒有霸氣華麗裝潢，有乾淨舒服的懷舊環境

吃土套餐只要50元

肉燥飯、滷蛋、筍干、滷豆腐、湯或飲料
每個月1～5號限定，都可以來燥神 吃土唷！

尼力看很多在地人都來買肉燥飯、東坡肉便當，可以挑選喜歡的配菜
來這邊用餐環境也很舒服

帶有古色古香溫馨的懷舊氣息，很乾淨舒適
跟家人來吃簡單樸實的庶民美食，鳳山肉燥飯、鳳山東坡肉飯推薦

我還蠻喜歡這裡的懷舊氣氛，可以室內或者騎樓用餐
用餐時段很多便當預定，很多在地人都會來用餐

老闆說他每天都會新鮮採買，配菜都可以單點、挑選

有時人潮多，就稍微排隊等候

領錢可以吃好一點，可以加滷蛋、加小菜

滷豆腐大推，一定要吃

店鋪內的裝飾都是老闆收藏的，餐具自取唷～
辣椒醬油是家裡傳承的沾醬，老闆說可以沾滷豆腐吃

默默不小心又點了一桌…

肉燥飯
吃好吃的肉燥飯，高雄肉燥飯推薦
老闆說他使用溫體豬肉製作，新鮮用料很重要

瘦肉肥肉比例洽到好，很棒的熬煮到讓肥肉口感是QQ的，不是那種肥肉油膩感
保有甜味卻不會過於甜膩，獨門鹹香風味很開胃

鳳山巷弄隱藏這間好吃的燥神，推推～～～

配了一顆軟嫩的滷蛋，很軟嫩保有鹹香滋味，拌飯 起吃好讚

入口鹹香帶有甘甜滋味，保有八角滋味

軟Q的肉燥好好吃，整個口齒留香

東坡肉飯
傳承媽媽手藝的東坡肉，讓老闆引以為傲
想把媽媽的好味道飄香出去，讓更多人可以吃到家的味道

溫體豬肉每天新鮮燉煮，很入味好咀嚼不柴唷～

肥肉入口即化，很夠味的東坡肉，平價好吃
不擔心死鹹帶有甘甜滋味，讓每一口絕對開胃

會搭配筍絲，也是自家醃製
清脆爽口帶出古早味香氣，很開胃又能解膩度

可以多點一些配菜來分享吃

滷豆腐
大推滷豆腐，我比較不愛油豆腐
愛上這板豆腐製作的滷豆腐，好滑嫩帶有豆腐香氣

一樣也是使用肉燥滷汁去燉煮，很香～

很滑嫩，還會吸付湯汁

老闆推薦我們沾上特製的辣椒醬油提味，更是夠味

白菜滷
我個人很愛吃白菜滷，每次看到一定都點
軟嫩細緻口感，帶出爽口甜味香氣

吃飯也可以搭配一些小菜，都是老闆自己每天新鮮採買製作

大推花椒木耳，花椒香氣讓我好愛，木耳口感清脆唷～

胡蘿蔔很軟嫩帶出甜味，保有蛋的QQ口感

味噌湯
湯品內還有豆腐、小魚肝，一碗東坡肉、一碗湯、一份滷豆腐，就可以簡單滿足一餐

騎樓用餐也挺舒服的唷！

冰箱還有飲料，一杯只要10元的古早味冬瓜茶
使用冬瓜磚熬煮，帶出清甜冬瓜香氣，好喝透心涼

鄰近鳳山基督長老教會，低調巷弄飄香傳承好滋味的 燥神，必吃高雄肉燥飯
高雄古早味肉燥飯、東坡肉推薦

燥神 東坡肉 肉燥飯 吃土便當
位置：高雄市鳳山區民生路133號
電話： 0963 830 330
營業時間：11：00～14：00、17:00～19：30（週日工休）
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