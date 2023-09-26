【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴貓趴趴走

「丸林魯肉飯」

飄香46個年頭，

古色古香的內裝，

很受觀光客的喜愛；



【丸林魯肉飯】

【丸林魯肉飯】

地址：台北市中山區民族東路32號

電話：02-2597-7971

營業時間：10:30~21:00

【丸林魯肉飯】網站

※台北捷運懶人包｜ 淡水信義線美食

「丸林魯肉飯」創立1977年，

以"一生只做好一件事"的堅持，

乘載了歷史記憶的魯肉飯，

更是受到外國觀光客的歡迎；



【座落在民族東路】



【有點氣勢的入口】

2層樓的建築，

內裝有著濃濃古早味，

挑了個冷門時段用餐，

菜色有點可惜少了許多；



【1樓用餐空間】



【今日菜色】



【魚看起來也不錯】

點了招牌魯肉飯，

高麗菜、醬炒雞丁和甜不辣，

當然不能忘記再點杯~

現打的芭樂汁；



【今日午餐】

魯肉飯使用了豬頸肉，

醬汁調味也不會過重，

就是安定的一碗魯肉飯；



【招牌魯肉飯】



【肥瘦比例滿均衡】

高麗菜部份有點水、

韭菜炒甜不辣還不錯、

醬炒雞丁味道滿下飯的；



【高麗菜稍普】



【甜不辣口感十足】



【雞丁很下飯】

說到必點的~~

就是一杯杯現打果汁了!

剛剛好的甜剛剛好的冰，

整杯就是平衡的比例，

炎炎夏日來一杯真的很不錯(心)



【果汁菜單】



【芭樂汁超合胃】

※後記：【丸林魯肉飯】

位在圓山捷運站附近，

徒步走約9分鐘；

魯肉飯表現安定、

菜色滿像傳統便當店、

現打果汁夏天必點啊！

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