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【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴貓趴趴走

2023-09-26 09:02:08 柴貓趴趴走 人氣：126
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：342篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：丸林魯肉飯
phone02-2597-7971
place台北市中山區民族東路32號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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「丸林魯肉飯」
飄香46個年頭，
古色古香的內裝，
很受觀光客的喜愛；

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【丸林魯肉飯】

【丸林魯肉飯】
地址：台北市中山區民族東路32號
電話：02-2597-7971
營業時間：10:30~21:00
【丸林魯肉飯】網站

台北捷運懶人包 淡水信義線美食

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【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴

「丸林魯肉飯」創立1977年，
以"一生只做好一件事"的堅持，
乘載了歷史記憶的魯肉飯，
更是受到外國觀光客的歡迎；

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【座落在民族東路】

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【有點氣勢的入口】

2層樓的建築，
內裝有著濃濃古早味，
挑了個冷門時段用餐，
菜色有點可惜少了許多；

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【1樓用餐空間】

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【今日菜色】

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【魚看起來也不錯】

點了招牌魯肉飯，
高麗菜、醬炒雞丁和甜不辣，
當然不能忘記再點杯~
現打的芭樂汁；

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【今日午餐】

魯肉飯使用了豬頸肉，
醬汁調味也不會過重，
就是安定的一碗魯肉飯；

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【招牌魯肉飯】

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【肥瘦比例滿均衡】

高麗菜部份有點水、
韭菜炒甜不辣還不錯、
醬炒雞丁味道滿下飯的；

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【高麗菜稍普】

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【甜不辣口感十足】

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【雞丁很下飯】

說到必點的~~
就是一杯杯現打果汁了!
剛剛好的甜剛剛好的冰，
整杯就是平衡的比例，
炎炎夏日來一杯真的很不錯(心)

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【果汁菜單】

【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴
【芭樂汁超合胃】

※後記：【丸林魯肉飯】
位在圓山捷運站附近，
徒步走約9分鐘；
魯肉飯表現安定、
菜色滿像傳統便當店、
現打果汁夏天必點啊！

延伸閱讀：魯肉飯地圖大展開

飄香一甲子的好味道【西門麵店】

我心中的魯肉飯KING【小王煮瓜】

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柴貓趴趴走

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我是柴貓，喜愛在日本走跳和大啖台灣美食，歡迎跟著我在日本、台灣到處走～
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