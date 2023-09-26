【台北】丸林魯肉飯｜飄香四十六個年頭魯肉飯，現打果汁必點｜柴貓趴趴走

「丸林魯肉飯」
飄香46個年頭，
古色古香的內裝，
很受觀光客的喜愛；
【丸林魯肉飯】
【丸林魯肉飯】
地址：台北市中山區民族東路32號
電話：02-2597-7971
營業時間：10:30~21:00
【丸林魯肉飯】網站
「丸林魯肉飯」創立1977年，
以"一生只做好一件事"的堅持，
乘載了歷史記憶的魯肉飯，
更是受到外國觀光客的歡迎；
【座落在民族東路】
【有點氣勢的入口】
2層樓的建築，
內裝有著濃濃古早味，
挑了個冷門時段用餐，
菜色有點可惜少了許多；
【1樓用餐空間】
【今日菜色】
【魚看起來也不錯】
點了招牌魯肉飯，
高麗菜、醬炒雞丁和甜不辣，
當然不能忘記再點杯~
現打的芭樂汁；
【今日午餐】
魯肉飯使用了豬頸肉，
醬汁調味也不會過重，
就是安定的一碗魯肉飯；
【招牌魯肉飯】
【肥瘦比例滿均衡】
高麗菜部份有點水、
韭菜炒甜不辣還不錯、
醬炒雞丁味道滿下飯的；
【高麗菜稍普】
【甜不辣口感十足】
【雞丁很下飯】
說到必點的~~
就是一杯杯現打果汁了!
剛剛好的甜剛剛好的冰，
整杯就是平衡的比例，
炎炎夏日來一杯真的很不錯(心)
【果汁菜單】
【芭樂汁超合胃】
※後記：【丸林魯肉飯】
位在圓山捷運站附近，
徒步走約9分鐘；
魯肉飯表現安定、
菜色滿像傳統便當店、
現打果汁夏天必點啊！
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