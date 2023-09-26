為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > [高雄食記] Foodlife福來義式餐廳~三民區美食推薦！五星級高CP值排餐、燉飯、海鮮義大利麵！近捷運後驛站！

[高雄食記] Foodlife福來義式餐廳~三民區美食推薦！五星級高CP值排餐、燉飯、海鮮義大利麵！近捷運後驛站！

2023-09-26 09:17:49 狡兔 人氣：120
share
窩客好文

狡兔

發表篇數：468篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Foodlife福來義式餐廳
phone07-3229-235
place高雄市三民區察哈爾二街9號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

1.png

週末假日，幸好途中沒遭受暴雨襲擊，狡兔和小叮噹順利來到高雄市三民區，這裡新開了一間義式餐廳，瀏覽網評後更是讓我意志堅定，即使天氣仍不穩定也要走訪一遭！

 

 

SR0

 

 

P1800227.png

「Foodlife福來義式餐廳」位於察哈爾二街，狡兔覺得這條街道的名稱好特別，而我們那天將車子停在不遠處的一座小型收費停車場，名為高雄哈爾濱宣化停車場，若搭乘高雄捷運亦相當便利，後驛站一號出口步行1分鐘即可抵達！

 

 

 

P1800231.png

恰巧有人來找老闆，聽見店員禮貌詢問對方要找哪一位，這才知道老闆有兩位！張老闆是店裡的主廚，曾經在古拉爵、ZZYZX餐酒俱樂部等知名餐廳擔任主廚，可想而知手藝精湛！另一位林老闆除了經營這間餐廳，還在美麗島捷運站附近開了一間可包棟的寵物友善民宿「阿爾兔兔」，當天他也有到店裡跟我們交流用餐心得，十分親切和善。

 

 

 

P1800234.png

午餐、晚餐營業時間如圖所示，提供免費Wi-Fi無線網路，內用規定禁帶外食或寵物，亦歡迎直接外帶餐點。

 

 

 

P1800236.png

小清新風格，一樓由於設置廚房和櫃台，桌數相對較少。

 

 

 

P1800255.png

我們被安排坐這兒，店員已預先備妥餐具、濕紙巾、分享盤、菜單，還有飲用水。

 

 

 

P1800251.png

在悅耳音樂的圍繞下，狡兔面向外頭，視線穿過透亮的玻璃窗，可以清楚看見來往的人車、街景。

 

 

 

P1800248.png

稍晚下起雨來，我瞄到店外有個文青男子慢悠悠的收了傘，走進來坐在櫃台旁這區，看完菜單後點了爐烤德國脆皮豬腳！

（謎之聲：狡兔幹嘛偷偷注意人家？！）

呃，我想說的是啊，就算一個人單獨前來用餐也不尷尬，吃貨快來卡位吧！

 

  

 

P1800268.png

見我在拍照，女店員貼心提醒二樓也有得拍！爬上樓後發覺席次頗多，團體包場聚餐沒問題！

 

 

 

P1800280.png

以四人桌為主軸，並預留足夠的桌距，動線開闊無壓迫感。

 

 

 

P1800356.png

燈光映照之下，整個空間展現溫暖的色調，令人感到放鬆！

狡兔一定要極力把這間餐廳推薦給我的好同事，她最近工作壓力大到夢見自己在打小孩，真是辛苦她了！但我也有點羨慕她做的夢，平常被氣到想打卻不能打啊！(喂~) 各行各業都有甘苦談，假日充飽電力後再繼續奮鬥吧！

 

 

 

P1800285.png

因為狡兔習慣趁早搶頭香，以往去探訪餐廳若要拍攝二樓的環境，頻繁遇到一種情況就是二樓通常要等一樓坐滿才會開放，但該店顯然一二樓皆同時準備就緒，稍後也有店員駐守在此，隨時留意顧客的需求，服務十分到位。

 

 

 

P1800306.png

角落處規劃了一組高腳座椅，拍網美照的絕佳背景。

 

 

 

P1800320.png

餐廳坐落於轉角邊間的優點之一，就是窗戶夠多！讚！

 

 

 

P1800299.png

店內購置兒童座椅和兒童餐具，若有需要可於訂位時提出，店員都會事先安排妥當！

洗手間在一旁，多虧店員的溫柔提醒，狡兔才知道要用點力氣開門，否則我會呆在原地以為裡面有人啊！XD

 

 

 

P1800259.png

每人低消250元，10歲以下小孩不計低消，餐點及飲品皆酌收10%服務費，目前僅接受現金付款。

單點之外，各位可參考菜單中500元的超值套餐、730元的單人豪華套餐、1450元的雙人豪華套餐。以超值套餐為例，內含主餐8擇一、小點12擇一，還有主廚例湯或80元飲品擇一。

 

 

 

P1800484.png

現點現做稍待片刻，當一道道色香味俱全的高水準美饌陸續上桌，真的會感覺物超所值！不過狡兔奉勸大家最好提前研究一下菜單，因為菜色品項多元化，有選擇障礙的看倌勢必要先做功課喔！

 

◎ 福來義式餐廳之菜單：

https://photos.app.goo.gl/uVuuguza5qE9C7TZ6

 

 

 

P1800554.png

<季節水果優格沙拉>

雖然水果沙拉很常見，這裡的用料與擺盤讓我不禁要驚呼！繽紛奪目，根本是天使的花園！美極了！

 

 

 

P1800555.png

選用的水果種類豐富，包含火龍果、梨子、綠葡萄和小番茄，加以生菜和優格醬，清甜不膩，非常爽口！

 

 

 

P1800596.png

<陽光鮮筍豬肉卷>

這道開胃小點也是絕美登場！大廚猶如藝術家，能在白盤上面揮灑自如，完成別出心裁的精緻餐點。

 

 

 

P1800598.png

將頂級梅花豬肉片先醃過再烤，接著捲入茭白筍和蘆筍，最後撒上七味粉，交疊出微辣鮮脆又多汁的美妙口感。

 

 

 

P1800580.png

<酥炸鮮魚佐塔塔醬>

炸物類別不少，我們是吃炸鮮魚，另有炸薯條、炸洋菇、炸雙鮮（白蝦及魷魚）、炸雞翅。

 

 

 

P1800589.png

麵衣包覆著無刺的新鮮魚肉塊，數量令人滿意，吃起來沒有土腥味。

 

 

 

P1800631.png

自製的塔塔醬，裡頭清晰可見洋蔥碎、雞蛋碎，那鹹中帶酸的好滋味，讓我留下極深刻的印象。

 

 

 

P1800495.png

<美國嫩肩牛排>

該店推出的排餐都是經典款！如圖是美國嫩煎牛排，狡兔對爐烤德國脆皮豬腳、野莓櫻桃鴨胸、西西里番茄燒鱸魚也頗感興趣！

 

 

 

P1800506.png

配菜擺得好唯美！真是五星級的美食饗宴，然而價格卻不會讓人卻步。

 

 

 

P1800528.png

聚集了馬鈴薯、洋菇、櫛瓜、玉米筍、甜椒等烤鮮蔬，風味尤其迷人。

 

 

 

P1800651.png

7盎司的原塊牛排，建議的理想熟度是七分，刀子一切下去，夢幻粉色乍現！肉汁橫溢，質地鮮嫩易於咀嚼吞嚥，這份感動一直延續到最後一口！品嚐原味之外，可沾取隨餐附上的馬爾頓海鹽。

 

 

 

P1800532.png

<松露野菇雞肉燉飯>

雖然這間餐廳本質上是供應無國界創意料理，但既然老闆定位為義式餐廳，那麼絕對不能錯過燉飯、義大利麵！

 

 

 

P1800541.png

查看評論，這道松露野菇雞肉燉飯廣受推崇！令我大感意外的一點，雞肉居然是以雞肉絲的形態直接鋪在飯上！

 

 

 

P1800676.png

往下開挖，飯中夾藏著香菇、洋菇、厚切培根，再配上雞肉絲，整個誠意爆錶啦！飯非糊爛，略帶米心感，菇香味濃郁奔放，表現傑出！

 

 

 

P1800424.png

<義大利漁夫海鮮麵>

他們家的海鮮義大利麵也值得一嚐！用料霸氣不手軟！完全遮蓋住底下的麵條！

 

 

 

P1800443.png

擺上新鮮的魷魚、蛤蜊和白蝦，而且那三隻蝦子的軀體部位已去殼，超體貼的呀！

 

 

 

P1800457.png

只要食材的鮮度夠，其實比起加入濃醬，清炒的處理手法反而更有記憶點！

 

 

 

P1800714.png

麵條烹煮得宜，保留口感不軟爛，運用自家燉煮的雞高湯為基底，融合海鮮精華，再以辛香料加持，蒜味較含蓄，羅勒味突出些，引人食指大動！

 

 

 

P1800520.png

<蜂蜜蘋果紅茶>

套餐附80元飲品，可補貼差額換購其他飲品，狡兔聽從店員的推薦，點了蜂蜜蘋果紅茶，這個很好喝耶！

 

 

 

P1800775.png

原以為它可能只是加入蘋果汁，殊不知底層置入數量可觀的蜜漬蘋果塊！附上長匙可以順利撈起來吃，狡兔很享受這個彷彿在吃甜點的過程，哈！飲料本身不會太甜，散發優雅茶香，順口不澀！

 

 

 

P1800607.png

<百香桔子氣泡飲>

氣泡飲系列的口味眾多，我們想來點酸味所以點了這杯，百香果與金桔聯手出擊！

 

 

 

P1800766.png

清涼暢快！酸味勝過甜味，適合餐後飲用解膩，趁機補充維生素C！

 

 

 

P1800270.png

本次品嚐的餐點無雷！看得出來老闆在設計菜單的時候相當用心，不隨便應付顧客，嚴選原物料，並親自熬製所有醬汁，每一道都富含巧思！當然，主廚自身的功力夠深厚，才能完美呈現啊！大推！

 

 

**個人體驗文，僅供參考**

 

F1

↓ Foodlife福來義式餐廳 ↓

官網：https://foodlifen9.com

臉書：https://www.facebook.com/foodlifen9

地址：高雄市三民區察哈爾二街9號

電話：07-322-9235

營業時間：週一至週日11:00~14:00 / 17:00~20:30

F1

 

 

 

 

 

檢舉
share
chevron_left

[高雄食記]千槢小館~苓雅區排隊美食推薦！高雄
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

狡兔

發表篇數：468篇

用舌頭為生活添加樂趣，用鏡頭為美食留下印記，用指頭為大家敲出憑據。 ★南部餐廳店家試吃邀稿 sadchilly@hotmail.com (痞客邦) http://smartrabbit.pixnet.net/blog (PChome個人新聞台) http://mypaper.pchome.com.tw/chillywu
作者的其它文章
同類據點
Tan Gee湠橘義式小餐館 照片

Tan Gee湠橘義式小餐館

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市左營區
SP夏帕義大利麵 高雄五甲店 照片

SP夏帕義大利麵 高雄五甲店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
帕菲PUFFY 照片

帕菲PUFFY

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
田園義大利麵專賣店 照片

田園義大利麵專賣店

4.00 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
卡度異國料理 照片

卡度異國料理

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up