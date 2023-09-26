[高雄食記] Foodlife福來義式餐廳~三民區美食推薦！五星級高CP值排餐、燉飯、海鮮義大利麵！近捷運後驛站！

週末假日，幸好途中沒遭受暴雨襲擊，狡兔和小叮噹順利來到高雄市三民區，這裡新開了一間義式餐廳，瀏覽網評後更是讓我意志堅定，即使天氣仍不穩定也要走訪一遭！

「Foodlife福來義式餐廳」位於察哈爾二街，狡兔覺得這條街道的名稱好特別，而我們那天將車子停在不遠處的一座小型收費停車場，名為高雄哈爾濱宣化停車場，若搭乘高雄捷運亦相當便利，後驛站一號出口步行1分鐘即可抵達！

恰巧有人來找老闆，聽見店員禮貌詢問對方要找哪一位，這才知道老闆有兩位！張老闆是店裡的主廚，曾經在古拉爵、ZZYZX餐酒俱樂部等知名餐廳擔任主廚，可想而知手藝精湛！另一位林老闆除了經營這間餐廳，還在美麗島捷運站附近開了一間可包棟的寵物友善民宿「阿爾兔兔」，當天他也有到店裡跟我們交流用餐心得，十分親切和善。

午餐、晚餐營業時間如圖所示，提供免費Wi-Fi無線網路，內用規定禁帶外食或寵物，亦歡迎直接外帶餐點。

小清新風格，一樓由於設置廚房和櫃台，桌數相對較少。

我們被安排坐這兒，店員已預先備妥餐具、濕紙巾、分享盤、菜單，還有飲用水。

在悅耳音樂的圍繞下，狡兔面向外頭，視線穿過透亮的玻璃窗，可以清楚看見來往的人車、街景。

稍晚下起雨來，我瞄到店外有個文青男子慢悠悠的收了傘，走進來坐在櫃台旁這區，看完菜單後點了爐烤德國脆皮豬腳！

（謎之聲：狡兔幹嘛偷偷注意人家？！）

呃，我想說的是啊，就算一個人單獨前來用餐也不尷尬，吃貨快來卡位吧！

見我在拍照，女店員貼心提醒二樓也有得拍！爬上樓後發覺席次頗多，團體包場聚餐沒問題！

以四人桌為主軸，並預留足夠的桌距，動線開闊無壓迫感。

燈光映照之下，整個空間展現溫暖的色調，令人感到放鬆！

狡兔一定要極力把這間餐廳推薦給我的好同事，她最近工作壓力大到夢見自己在打小孩，真是辛苦她了！但我也有點羨慕她做的夢，平常被氣到想打卻不能打啊！(喂~) 各行各業都有甘苦談，假日充飽電力後再繼續奮鬥吧！

因為狡兔習慣趁早搶頭香，以往去探訪餐廳若要拍攝二樓的環境，頻繁遇到一種情況就是二樓通常要等一樓坐滿才會開放，但該店顯然一二樓皆同時準備就緒，稍後也有店員駐守在此，隨時留意顧客的需求，服務十分到位。

角落處規劃了一組高腳座椅，拍網美照的絕佳背景。

餐廳坐落於轉角邊間的優點之一，就是窗戶夠多！讚！

店內購置兒童座椅和兒童餐具，若有需要可於訂位時提出，店員都會事先安排妥當！

洗手間在一旁，多虧店員的溫柔提醒，狡兔才知道要用點力氣開門，否則我會呆在原地以為裡面有人啊！XD

每人低消250元，10歲以下小孩不計低消，餐點及飲品皆酌收10%服務費，目前僅接受現金付款。

單點之外，各位可參考菜單中500元的超值套餐、730元的單人豪華套餐、1450元的雙人豪華套餐。以超值套餐為例，內含主餐8擇一、小點12擇一，還有主廚例湯或80元飲品擇一。

現點現做稍待片刻，當一道道色香味俱全的高水準美饌陸續上桌，真的會感覺物超所值！不過狡兔奉勸大家最好提前研究一下菜單，因為菜色品項多元化，有選擇障礙的看倌勢必要先做功課喔！

◎ 福來義式餐廳之菜單：

https://photos.app.goo.gl/uVuuguza5qE9C7TZ6

<季節水果優格沙拉>

雖然水果沙拉很常見，這裡的用料與擺盤讓我不禁要驚呼！繽紛奪目，根本是天使的花園！美極了！

選用的水果種類豐富，包含火龍果、梨子、綠葡萄和小番茄，加以生菜和優格醬，清甜不膩，非常爽口！

<陽光鮮筍豬肉卷>

這道開胃小點也是絕美登場！大廚猶如藝術家，能在白盤上面揮灑自如，完成別出心裁的精緻餐點。

將頂級梅花豬肉片先醃過再烤，接著捲入茭白筍和蘆筍，最後撒上七味粉，交疊出微辣鮮脆又多汁的美妙口感。

<酥炸鮮魚佐塔塔醬>

炸物類別不少，我們是吃炸鮮魚，另有炸薯條、炸洋菇、炸雙鮮（白蝦及魷魚）、炸雞翅。

麵衣包覆著無刺的新鮮魚肉塊，數量令人滿意，吃起來沒有土腥味。

自製的塔塔醬，裡頭清晰可見洋蔥碎、雞蛋碎，那鹹中帶酸的好滋味，讓我留下極深刻的印象。

<美國嫩肩牛排>

該店推出的排餐都是經典款！如圖是美國嫩煎牛排，狡兔對爐烤德國脆皮豬腳、野莓櫻桃鴨胸、西西里番茄燒鱸魚也頗感興趣！

配菜擺得好唯美！真是五星級的美食饗宴，然而價格卻不會讓人卻步。

聚集了馬鈴薯、洋菇、櫛瓜、玉米筍、甜椒等烤鮮蔬，風味尤其迷人。

7盎司的原塊牛排，建議的理想熟度是七分，刀子一切下去，夢幻粉色乍現！肉汁橫溢，質地鮮嫩易於咀嚼吞嚥，這份感動一直延續到最後一口！品嚐原味之外，可沾取隨餐附上的馬爾頓海鹽。

<松露野菇雞肉燉飯>

雖然這間餐廳本質上是供應無國界創意料理，但既然老闆定位為義式餐廳，那麼絕對不能錯過燉飯、義大利麵！

查看評論，這道松露野菇雞肉燉飯廣受推崇！令我大感意外的一點，雞肉居然是以雞肉絲的形態直接鋪在飯上！

往下開挖，飯中夾藏著香菇、洋菇、厚切培根，再配上雞肉絲，整個誠意爆錶啦！飯非糊爛，略帶米心感，菇香味濃郁奔放，表現傑出！

<義大利漁夫海鮮麵>

他們家的海鮮義大利麵也值得一嚐！用料霸氣不手軟！完全遮蓋住底下的麵條！

擺上新鮮的魷魚、蛤蜊和白蝦，而且那三隻蝦子的軀體部位已去殼，超體貼的呀！

只要食材的鮮度夠，其實比起加入濃醬，清炒的處理手法反而更有記憶點！

麵條烹煮得宜，保留口感不軟爛，運用自家燉煮的雞高湯為基底，融合海鮮精華，再以辛香料加持，蒜味較含蓄，羅勒味突出些，引人食指大動！

<蜂蜜蘋果紅茶>

套餐附80元飲品，可補貼差額換購其他飲品，狡兔聽從店員的推薦，點了蜂蜜蘋果紅茶，這個很好喝耶！

原以為它可能只是加入蘋果汁，殊不知底層置入數量可觀的蜜漬蘋果塊！附上長匙可以順利撈起來吃，狡兔很享受這個彷彿在吃甜點的過程，哈！飲料本身不會太甜，散發優雅茶香，順口不澀！

<百香桔子氣泡飲>

氣泡飲系列的口味眾多，我們想來點酸味所以點了這杯，百香果與金桔聯手出擊！

清涼暢快！酸味勝過甜味，適合餐後飲用解膩，趁機補充維生素C！

本次品嚐的餐點無雷！看得出來老闆在設計菜單的時候相當用心，不隨便應付顧客，嚴選原物料，並親自熬製所有醬汁，每一道都富含巧思！當然，主廚自身的功力夠深厚，才能完美呈現啊！大推！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ Foodlife福來義式餐廳 ↓

官網：https://foodlifen9.com

臉書：https://www.facebook.com/foodlifen9

地址：高雄市三民區察哈爾二街9號

電話：07-322-9235

營業時間：週一至週日11:00~14:00 / 17:00~20:30